అర్ధ గంటలోనే అద్దిరిపోయే "రవ్వ కేక్" - ఓవెన్ అవసరం లేదు! - టేస్ట్ అదుర్స్!
న్యూ ఇయర్ వేళ ఇంట్లోనే చేసుకునే టేస్టీ "కేక్" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : December 30, 2025 at 7:53 PM IST
Homemade Rava Cake Recipe in Telugu : బర్త్డే నుంచి మొదలుపెడితే పెళ్లి వేడుక దాకా ఆనందాన్ని ఇచ్చే అన్ని సందర్భాల్లోనూ కేక్ కటింగ్ ఉండాల్సిందే. అందులోనూ న్యూ ఇయర్ లాంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడైతే కేకులకు ఉండే డిమాండ్ మరింత ఎక్కువని చెప్పుకోవచ్చు. మరి, కొత్త సంవత్సరం వేళ మీరు కూడా కేక్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అందుకోసం ఎక్కడో ఉన్న బేకరీకి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. మీరే ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ కేక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "రవ్వ కేక్".
నార్మల్గా అందరూ కేక్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాని ప్రిపరేషన్ చాలా టైమ్ తీసుకుంటుందని, మరీ ముఖ్యంగా ఓవెన్ కావాలని అనుకుంటుంటారు. కానీ, దీని తయారీకి ఓవెన్ అక్కర్లేదు. మైదా, ఎగ్స్, సోడా వంటివి లేకుండానే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందిలేకుండా ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన కేక్ను ఈజీగా చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రవ్వ కేక్ను సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్మారవ్వ - ఒక కప్పు
- పాలు - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- నూనె - పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర చెంచా
- కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
- వెనీలా ఎసెన్స్ - కొద్దిగా
- కిస్మిస్ - రెండు చెంచాలు
- బాదం పలుకులు - రెండు చెంచాలు
- జీడిపప్పులు - రెండు చెంచాలు
- టూటీఫ్రూటీ - రెండు చెంచాలు
- ఫ్రూట్సాల్ట్ - తగినంత
- నెయ్యి - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కేక్ తయారీ కోసం ముందుగా మిక్సీ జార్లో రవ్వ, పంచదార, పాలు, పెరుగు, నూనె, యాలకుల పొడి, ఫ్రూట్సాల్ట్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు, వెనీలా ఎసెన్స్, కిస్మిస్, తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని బాదం పలుకులు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఒక కేక్ ప్యాన్ తీసుకుని దాని లోపలి భాగంలో కాస్త నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా కలిపిన రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేసుకుని గరిటెతో సమంగా సర్దాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్లో అంగుళం మందాన ఇసుక వేసి దాని మీద ట్రైవెట్(చిన్న స్టాండ్) ఉంచి దానిపై రవ్వ మిశ్రమం ఉన్న కేక్ ప్యాన్ను అమర్చి మూత పెట్టేయాలి.
- కుక్కర్కు వెయిట్ పెట్టకుండా సన్నని సెగ మీద 20 నుంచి 25 నిమిషాలు పాటు ఉడికించాలి.
- అలా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించేసి టూటీఫ్రూటీ చల్లితే చాలు.
- అంతే, అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే వారెవా అనిపించే టేస్టీ "రవ్వ కేక్" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రాబోయే కొత్త సంవత్సరం వేళ ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలా కేక్ను ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- ఒకవేళ ఈ కేక్లోకి మీరు పంచదార వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో మీ రుచిని బట్టి తగినంత బెల్లం తురుమును అయినా తీసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా భలే ఉంటుంది.
- అలాగే, మీరు పెద్ద సైజ్లో కేక్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
