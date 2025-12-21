క్రిస్మస్ స్పెషల్ : రాగిపిండితో "చాక్లెట్ కేక్"! - టేస్ట్ సూపర్!
- నో మైదా, నో షుగర్, నో ఎగ్ - ఓవెన్ కూడా లేకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
Published : December 21, 2025 at 10:12 AM IST
Homemade Ragi Chocolate Cake : మరికొద్ది రోజుల్లో క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ రాబోతున్నాయి. చాలా మంది ఈ రెండు అకేషన్లకు "కేక్" కట్ చేస్తుంటారు. అయితే, కేక్ కావాలంటే నార్మల్గా అందరి చూపూ బేకరీ వైపు వెళ్తుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంట్లో కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కేక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో నోరూరించే "చాక్లెట్ కేక్". ఎలాంటి రసాయనాలూ వాడకుండా చేసుకునే ఈ కేక్ మంచి రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిస్తుంది! పైగా, దీని తయారీకి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు! కుక్కర్లోనే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ రాగి కేక్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- బెల్లం పొడి - ముప్పావు కప్పు
- వేడి పాలు - పావు కప్పు
- కోకో పౌడర్ - పావు కప్పు
- బటర్ - అర కప్పు
- కాఫీ పౌడర్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- డార్క్ చాక్లెట్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బేకింగ్ పౌడర్ - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని బాదం పలుకులు - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కేక్ కోసం ముందుగా రాగి పిండి, గోధుమ పిండిని వేరు వేరుగా జల్లించుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, బటర్ని కరిగించి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి. అవి మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అందులో కాఫీ పౌడర్ వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, బేకింగ్ సోడా వేసి బుడగలు వచ్చే వరకు బాగా గిలక్కొట్టాలి.
- ఆపై పెరుగు మిశ్రమంలో బెల్లం పొడి, కాఫీ పౌడర్ కలిపిన పాలు, కరిగించిన బటర్ యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మరికొద్దిసేపు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో జల్లించి పెట్టుకున్న రాగిపిండి, గోధుమ పిండి, బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుని ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కేక్ టిన్ను లేదా అల్యూమినియం పాత్ర తీసుకుని అందులో లోపల భాగమంతా బటర్/నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా పొడి గోధుమపిండిని గిన్నెకంతా అంటుకునేట్టు చల్లుకోవాలి.
- నెక్స్ట్ అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి టిన్ను మొత్తం ప్లాట్గా ఉండేలా పరచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కుక్కర్ ఉంచి అడుగు భాగంలో కొద్దిగా దొడ్డు ఉప్పును కాస్త మందంగా వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి కుక్కర్ని విజిల్ పెట్టకుండా ఐదారు నిమిషాలపాటు హీట్ చేసుకోవాలి. అంటే, ప్రిహీట్ చేసుకోవడం అన్నమాట.
- అలా హీట్ చేసుకున్నాక మూత తీసి అందులో కేక్ మిశ్రమం ఉన్న బౌల్ను ఉంచి మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్పై కనీసం 40 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్నాక కేక్ చక్కగా బేక్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి టూత్ పిక్ని అందులో గుచ్చితే ఏం అంటుకోకుండా రావాలి. అలా వస్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కేకుని చల్లారనివ్వాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద మరో బౌల్ పెట్టి అందులో డార్క్ చాక్లెట్ వేసి సన్నని మంట మీద కలుపుతూ అది కరిగి క్రీమ్లా మారే వరకు హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కేకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా పైభాగాన్ని ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై కరిగించుకున్న చాక్లెట్ క్రీమ్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా వేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా సన్నగా తరుక్కున్న బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకోండి.
- అంతే, నోరూరించే టేస్టీ ఉండే హెల్దీ "రాగి చాక్లెట్ కేక్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
