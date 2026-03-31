రాగిపిండితో కరకరలాడే "అప్పడాలు" - రెండు పదార్థాలతోనే రెడీ! - 6 నెలలు నిల్వ!

బిగినర్స్ కూడా సింపుల్​గా చేసుకునే 'అప్పడాలు' - కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 5:12 PM IST

Ragi Appadalu Recipe in Telugu : వేసవిలో చాలా మంది మహిళలు అప్పడాలు, వడియాలు వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది వీటిని బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుని నిల్వ చేసుకుంటారు. ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగిపిండితో ఇలా "అప్పడాలు" చేసుకుని చూడండి. ఇవి బియ్యప్పిండితో చేసిన వాటికంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి పెద్ద శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఒకట్రెండు పదార్థాలతోనే బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు! మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగిపిండి అప్పడాలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నీళ్లు - సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ లేదా కడాయిని​ పెట్టి మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు, రుచికి తగింత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక అందులో రాగిపిండిని వేసి అలాగే వదిలేయాలి. వెంటనే కదపకూడదు.
  • వేడి నీళ్లలో పిండిని వేశాక సగం వరకు మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. దీని వలన పిండి అనేది ఆవిరి పైన ఉడికినట్లు అవుతుంది.
  • అలాగే, మరో పక్కన ఇంకో బర్నర్ మీద ఒక చిన్న బౌల్​లో రెండు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పిండి కలిపేటప్పుడు నీళ్లు తగ్గితే ఈ వేడి నీళ్లను వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న రాగిపిండిని మరీ నీళ్లు మొత్తం అయిపోయేంత వరకు ఉడికించుకోవద్దు.
  • కొన్ని నీళ్లు ఉన్నప్పుడే పిండిని గరిటెతో అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేటప్పుడు వాటర్ సరిపోలేదనిపిస్తే ముందుగా వేడి చేసుకున్న నీళ్లను తగినన్ని వేసుకుని పిండి ముద్దలా వచ్చేటట్లు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • రాగిపిండి మెత్తని ముద్దలా వచ్చేలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మూతపెట్టి 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం చల్లారిన పిండి ముద్దను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ మరో రెండు నిమిషాలు బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పిండిని కలిపేటప్పుడు పిండిముద్ద స్టిక్కీగా అనిపిస్తుంటే చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని బాగా కలపాలి. పిండిముద్ద కన్సిస్టెన్సీ అనేది సాఫ్ట్​గా ఉండాలి.

  • నెక్ట్స్ పూరీ మెషిన్ తీసుకుని దానిపై నూనె రాసిన కవర్ ఉంచాలి. తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి చిన్న బాల్ సైజంత పిండిని తీసుకుని పల్చని అప్పడంలా వత్తుకోవాలి.
  • తర్వాత వత్తుకున్న రాగిపిండి అప్పడాన్ని ఏదైనా వెడల్పాటి కవర్ లేదా క్లాత్​తో వేసుకోవాలి.
  • అలానే రాగిపిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్​లా చేసుకుని అప్పడాల్లా వత్తుకుని క్లాత్​పైకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, అప్పడాలు వత్తుకునేటప్పుడు ప్రతిసారీ కవర్​కు నూనె రాయాల్సిన పని లేదు. ఎప్పుడైతే స్టిక్కీగా అనిపిస్తుందో అప్పుడు చాలా కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర పూరీ మెషిన్ లేకపోతే చపాతీ పీట లేదా ఏదైనా కవర్​పై అప్పడంలా పలుచగా రోల్ చేసి తీసుకుంటే చాలు.
  • ఇలా రాగిపిండి మొత్తాన్ని అప్పడాల్లా వత్తుకుని కాటన్ క్లాత్​పైకి తీసుకోవాలి. అనంతరం ఆ క్లాత్​ను ఎండలో ఉంచి రెండు మూడు రోజుల పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • మంచిగా ఎండిన అప్పడాలను క్లాత్ నుంచి తీసుకుని ఏదైనా డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాగిపిండితో రుచికరమైన అప్పడాలు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్న అప్పడాలు 6 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! అయితే, వీటిని నిల్వ చేసినప్పుడు ఒకట్రెండు నెలలకోసారి మూతతీసి కాసేపు ఎండలో ఉంచితే ముక్క వాసన రాకుండా ఉంటాయి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న అప్పడాలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ చక్కగా వేయించుకోవాలి. అలా కావాల్సినన్ని వేయించుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • మరి, నచ్చితే సమ్మర్​లో మీరూ ఎప్పుడూ బియ్యప్పిండితో కాకుండా ఇలా రాగిపిండితో అప్పడాలు చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
  • ఇక్కడ రాగిపిండి తీసుకున్న కప్పునే వాటర్​ కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.

