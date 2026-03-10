ETV Bharat / offbeat

పాలు లేకుండానే "పనీర్" తయారీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

ఇంట్లోనే ప్రొటీన్ రిచ్ "పనీర్" - పాలు లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Paneer Making Without Milk
Paneer Making Without Milk (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Paneer Making Without Milk : ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల్లో ఒకటి "పనీర్". అయితే, నార్మల్​గా పనీర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే పాలు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. కానీ, కొంతమంది పాలతో చేసిన పనీర్ తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికోసం పాలు లేకుండా కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన హోమ్​ మేడ్ "పనీర్" రెసిపీ ఉంది. అదేంటి పాలు లేకుండా పనీర్ తయారీ ఎలా సాధ్యమని ఆశ్చర్యపోతున్నారా! అది కూడా తక్కువ ధరకే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది. అదెలాగో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

Paneer Making Without Milk
సోయాబీన్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోయాబీన్స్ - రెండు కప్పులు(400 గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు

Paneer Making Without Milk
జీలకర్ర (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ప్రొటీన్ రిచ్ హోమ్ ​మేడ్ పనీర్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సోయాబీన్స్ గింజలు తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆరు గంటల తర్వాత నానిన సోయాబీన్స్ గింజలను మరోసారి పొట్టు మొత్తం పోయేలా బాగా వాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు లేకుండా కడిగిన సోయాబీన్స్ వేసి, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మిక్సీ పట్టేటప్పుడు సోయాబీన్స్ ఒక భాగం తీసుకుంటే, మూడు భాగాలు వాటర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Paneer Making Without Milk
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • సోయాబీన్స్ గింజలను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని శుభ్రమైన పల్చని క్లాత్​లో వేసి గట్టిగా పిండి గిన్నెలోకి ఆ వాటర్​ను వడకట్టాలి.
  • నెక్ట్స్ వడకట్టుకున్న పల్చని సోయా మిశ్రమాన్ని ఒక మందపాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని స్టవ్ మీద ఉంచి సన్నని సెగ మీద 10 నుంచి 15 నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • అది మరిగేలోపు ఒక చెంచా పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు సోయాబీన్స్ మిశ్రమం బాగా మరిగించుకున్నాక అందులో జీలకర్ర, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Paneer Making Without Milk
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నిమ్మరసాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉన్నారంటే సోయాపాల మిశ్రమం తరకలు తరకలుగా విరిగిపోతుంది.
  • ఇక్కడ నిమ్మరసానికి బదులుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల వెనిగర్, నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల వాటర్ తీసుకుని కలిపి దాన్నైనా కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అలా నిమ్మరసం మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మళ్లీ క్లాత్​లో వేసి చల్లని నీటితో కడగాలి. ఇలా కడగడం ద్వారా నిమ్మరసం రుచి తొలగిపోతుంది.
  • ఆ తర్వాత క్లాత్​ను మూసివేసి అందులోని అదనపు నీరు బయటకు వచ్చేలా గట్టిగా పిండేసుకోవాలి.
Paneer Making Without Milk
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ క్లాత్​లో ఉన్న మిశ్రమాన్ని చతురస్రాకారం వచ్చేలా సర్దాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ఫ్లాట్ ప్లేట్ లేదా పాత్రలో ఉంచి దాని మీద బరువైన వస్తువును ఉంచి గంటపాటు పక్కనుంచాలి.
  • గంట తర్వాత క్లాత్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది గట్టిపడుతుంది. నెక్ట్స్ దాన్ని మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పాలు లేకుండా ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ప్రొటీన్ రిచ్ "పనీర్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఇలా పనీర్ రెడీ చేసుకుని దానితో వంటలు వండండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

