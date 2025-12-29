నోరూరించే "పనీర్ మంచూరియా" - టేస్ట్ సూపర్! - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
పిల్లలు ఇష్టంగా తినే టేస్టీ మంచూరియా - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Paneer Manchurian Recipe : "మంచూరియా" ఈ పేరు వింటేనే చాలు మనలో చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడల్లా బయట ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్కి వెళ్లి చికెన్ మంచూరియా, వెజ్ మంచూరియా వంటివి టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "పనీర్ మంచూరియా". టేస్ట్ సూపర్గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అద్దిరిపోయే ఈ వెజ్ పనీర్ మంచూరియాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పనీర్ తురుము
- మూడు కప్పులు - సన్నగా తరిగిన క్యాబేజీ
- ఒక చెంచా - కారం
- అర చెంచా - మిరియాలపొడి
- అర చెంచా - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మైదా
- పావు కప్పు - మొక్కజొన్నపిండి
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
టాసింగ్ కోసం :
- ఐదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- పావు కప్పు - ఉల్లికాడల తరుగు
- ఒకటి - క్యాప్సికం
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - టమాటా సాస్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - వెనిగర్
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - సోయాసాస్
- అర చెంచా - ఉప్పు
- అర చెంచా - కారం
- ఒక చెంచా - మొక్కజొన్నపిండి
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పనీర్ మంచూరియా కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యాబేజీ తరుగు, పనీర్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, టాసింగ్లోకి కావాల్సిన ఉల్లికాడల తరుగు, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తరుగు, పనీర్ తురుము, కారం, మిరియాలపొడి, ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో మైదా పిండి, మొక్కజొన్నపిండి వేసుకుని ముద్దలా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పనీర్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో ఒక చెంచా మొక్కజొన్నపిండిని మూడు చెంచాల నీళ్లతో పల్చని పేస్ట్లా కలిపి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వెజ్ పనీర్ మంచూరియా కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పొడవాటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్నాక అందులో టమాటా సాస్, సోయాసాస్, వెనిగర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మంచూరియా ఉండలు కూడా వేసుకుని అవన్నీ ఆ ఉండలకు చక్కగా పట్టేలా అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
- ఇక చివరగా అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మంచూరియా పొడిపొడిగా అయ్యాక దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "వెజ్ పనీర్ మంచూరియా" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
