నోరూరించే "పనీర్ మంచూరియా" - టేస్ట్​ సూపర్! - ఇంట్లోనే ఈజీ​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే టేస్టీ మంచూరియా - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Paneer Manchurian Recipe : "మంచూరియా" ఈ పేరు వింటేనే చాలు మనలో చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడల్లా బయట ఫాస్ట్​ఫుడ్ సెంటర్స్​కి వెళ్లి చికెన్ మంచూరియా, వెజ్ మంచూరియా వంటివి టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఫాస్ట్​ఫుడ్ సెంటర్స్​కి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "పనీర్ మంచూరియా". టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అద్దిరిపోయే ఈ వెజ్ పనీర్ మంచూరియాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - పనీర్ తురుము
  • మూడు కప్పులు - సన్నగా తరిగిన క్యాబేజీ
  • ఒక చెంచా - కారం
  • అర చెంచా - మిరియాలపొడి
  • అర చెంచా - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మైదా
  • పావు కప్పు - మొక్కజొన్నపిండి
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)

టాసింగ్​ కోసం :

  • ఐదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • పావు కప్పు - ఉల్లికాడల తరుగు
  • ఒకటి - క్యాప్సికం
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - టమాటా సాస్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - వెనిగర్
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - సోయాసాస్
  • అర చెంచా - ఉప్పు
  • అర చెంచా - కారం
  • ఒక చెంచా - మొక్కజొన్నపిండి

Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పనీర్ మంచూరియా కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యాబేజీ తరుగు, పనీర్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, టాసింగ్​​లోకి కావాల్సిన ఉల్లికాడల తరుగు, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తరుగు, పనీర్ తురుము, కారం, మిరియాలపొడి, ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో మైదా పిండి, మొక్కజొన్నపిండి వేసుకుని ముద్దలా చేసుకోవాలి.
Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పనీర్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో ఒక చెంచా మొక్కజొన్నపిండిని మూడు చెంచాల నీళ్లతో పల్చని పేస్ట్​లా కలిపి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వెజ్ పనీర్ మంచూరియా కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పొడవాటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లికాడల తరుగు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్నాక అందులో టమాటా సాస్, సోయాసాస్, వెనిగర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి.
Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మంచూరియా ఉండలు కూడా వేసుకుని అవన్నీ ఆ ఉండలకు చక్కగా పట్టేలా అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మంచూరియా పొడిపొడిగా అయ్యాక దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "వెజ్ పనీర్ మంచూరియా" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
Paneer Manchurian Recipe
Paneer Manchurian Recipe (Eenadu)

