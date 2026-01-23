మార్కెట్లో కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే "మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా" - ఇలా చేసుకుంటే రెండు నెలలు తాజాగా!
- గోధుమపిండి బదులు మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా వాడుతోన్న ప్రజలు - ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోండిలా!
Published : January 23, 2026 at 12:38 PM IST
Homemade Multigrain Atta Recipe: నేటి జనరేషన్లో బరువు తగ్గేందుకు, డయాబెటిస్ కంట్రోల్లో ఉండేందుకు చాలా మంది చపాతీలు, పుల్కాలను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే, వీటిని చేయాలంటే గోధుమపిండి మెయిన్. అందుకే మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు కిలోల కొద్దీ పిండిని ప్యాకెట్ల రూపంలో తెచ్చుకుని స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే గోధుమపిండితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం చాలా మంది చూపు మల్టీగ్రెయిన్ ఆటాపై ఉంది.
రకరకాల ధాన్యాలు వాడి తయారు చేసే ఈ పిండిలో పోషకాలు కూడా పుష్కలంగానే ఉంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా మల్టీగ్రెయిన్ పిండిని బయట నుంచి కొనే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు పెద్దగా కష్టపడకుండానే. ఇక ఈ పిండితో చేసే చపాతీలు, రోటీలు, పుల్కాలు చాలా మృదువుగా కూడా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమలు - ఒకటింపావు కేజీ
- పచ్చ జొన్నలు - పావు కేజీ
- రాగులు - పావు కేజీ
- సజ్జలు - పావు కేజీ
- సోయా బీన్స్ - 150 గ్రాములు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా గోధుమలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. అంటే, అందులో రాళ్లు, పుల్లలు అనేవి లేకుండా నీట్గా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిగిలిన వాటిని అంటే రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలను కూడా ఇలానే క్లీన్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ఈ ధాన్యాలను ఓ క్లాత్ మీద పరిచి ఎండలో సుమారు ఐదారు గంటల పాటు ఎండబెట్టాలి.
- గోధుమలు మంచిగా ఎండాక మిల్లుకు తీసుకెళ్లి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయించి తీసుకురావాలి.
- పిండిలో కాస్త వెచ్చదనం తగ్గినాక తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా రెడీ.
- ఈ పిండితో చపాతీలు, పుల్కాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి కావాల్సినంత పరిమాణంలో మల్టీగ్రెయిన్ పిండిని తీసుకోవాలి.
- అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఇలా కలుపుకున్నాక తడి క్లాత్ కప్పి ఓ 10 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీడియం సైజ్లో ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ సైజ్లో రోల్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. కాగిన పెనం మీద తయారు చేసుకున్న చపాతీ ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా లైట్గా కాలనివ్వాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాలినాక లైట్గా నూనె అప్లై చేసుకుంటే చపాతీలు రెడీ. ఇలానే మిగిలిన ఉండలను చపాతీలుగా చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి.
- అదే పుల్కాలు చేసుకోవాలనుకుంటే చపాతీ అంత సైజ్లో కాకుండా కాస్త తగ్గించి పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా లైట్గా కాల్చుకుని అనంతరం నేరుగా బర్నర్ మీద పెడితే పూరీ మాదిరి పొంగుతుంది.
- ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకుంటే పుల్కా రెడీ. పుల్కాలకు నూనె అవసరం లేదు.
చిట్కాలు:
- మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా కోసం పైన చెప్పిన పదార్థాలు మాత్రమే కాకుండా ఒకటింపావు కేజీ గోధుమలకు 50 గ్రాముల చొప్పున మొక్కజొన్న గింజలు, ఓట్స్, నల్ల శనగలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
- ధాన్యాలను ఎండబెట్టి పిండి పట్టిస్తేనే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- వీటిని నేరుగా ఎండబెట్టి గ్రైండ్ చేయించడం కన్నా మొలకలుగా తయారు చేసి ఎండబెట్టి పిండి పట్టిస్తే మరిన్ని పోషకాలు లభిస్తాయి.
- ఈ మల్టీగ్రెయిన్ పిండితో కేవలం చపాతీలు, పుల్కాలు మాత్రమే కాకుండా దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
