ETV Bharat / offbeat

మార్కెట్లో కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే "మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా" - ఇలా చేసుకుంటే రెండు నెలలు తాజాగా!

- గోధుమపిండి బదులు మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా వాడుతోన్న ప్రజలు - ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోండిలా!

Homemade Multigrain Atta
Homemade Multigrain Atta (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Homemade Multigrain Atta Recipe: నేటి జనరేషన్​లో బరువు తగ్గేందుకు, డయాబెటిస్​ కంట్రోల్లో ఉండేందుకు చాలా మంది చపాతీలు, పుల్కాలను తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే, వీటిని చేయాలంటే గోధుమపిండి మెయిన్​. అందుకే మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు కిలోల కొద్దీ పిండిని ప్యాకెట్ల రూపంలో తెచ్చుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటున్నారు. అయితే గోధుమపిండితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం చాలా మంది చూపు మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటాపై ఉంది.

రకరకాల ధాన్యాలు వాడి తయారు చేసే ఈ పిండిలో పోషకాలు కూడా పుష్కలంగానే ఉంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా మల్టీగ్రెయిన్​ పిండిని బయట నుంచి కొనే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ హెల్దీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు పెద్దగా కష్టపడకుండానే. ఇక ఈ పిండితో చేసే చపాతీలు, రోటీలు, పుల్కాలు చాలా మృదువుగా కూడా ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Homemade Multigrain Atta
గోధుమలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమలు - ఒకటింపావు కేజీ
  • పచ్చ జొన్నలు - పావు కేజీ
  • రాగులు - పావు కేజీ
  • సజ్జలు - పావు కేజీ
  • సోయా బీన్స్​ - 150 గ్రాములు
Homemade Multigrain Atta
జొన్నలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా గోధుమలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. అంటే, అందులో రాళ్లు, పుల్లలు అనేవి లేకుండా నీట్​గా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిగిలిన వాటిని అంటే రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలను కూడా ఇలానే క్లీన్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ ధాన్యాలను ఓ క్లాత్​ మీద పరిచి ఎండలో సుమారు ఐదారు గంటల పాటు ఎండబెట్టాలి.
Homemade Multigrain Atta
రాగులు (Getty Images)
  • గోధుమలు మంచిగా ఎండాక మిల్లుకు తీసుకెళ్లి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేయించి తీసుకురావాలి.
  • పిండిలో కాస్త వెచ్చదనం తగ్గినాక తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా రెడీ.
  • ఈ పిండితో చపాతీలు, పుల్కాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి కావాల్సినంత పరిమాణంలో మల్టీగ్రెయిన్​ పిండిని తీసుకోవాలి.
Homemade Multigrain Atta
సజ్జలు (Getty Images)
  • అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఇలా కలుపుకున్నాక తడి క్లాత్​ కప్పి ఓ 10 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీడియం సైజ్​లో ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
Homemade Multigrain Atta
సోయా బీన్స్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ సైజ్​లో రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. కాగిన పెనం మీద తయారు చేసుకున్న చపాతీ ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా లైట్​గా కాలనివ్వాలి.
Homemade Multigrain Atta
మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా (ETV Bharat)
  • ఇలా రెండు వైపులా కాలినాక లైట్​గా నూనె అప్లై చేసుకుంటే చపాతీలు రెడీ. ఇలానే మిగిలిన ఉండలను చపాతీలుగా చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి.
  • అదే పుల్కాలు చేసుకోవాలనుకుంటే చపాతీ అంత సైజ్​లో కాకుండా కాస్త తగ్గించి పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా లైట్​గా కాల్చుకుని అనంతరం నేరుగా బర్నర్​ మీద పెడితే పూరీ మాదిరి పొంగుతుంది.
  • ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకుంటే పుల్కా రెడీ. పుల్కాలకు నూనె అవసరం లేదు.
Homemade Multigrain Atta
మల్టీగ్రెయిన్​ చపాతీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా కోసం పైన చెప్పిన పదార్థాలు మాత్రమే కాకుండా ఒకటింపావు కేజీ గోధుమలకు 50 గ్రాముల చొప్పున మొక్కజొన్న గింజలు, ఓట్స్​, నల్ల శనగలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
  • ధాన్యాలను ఎండబెట్టి పిండి పట్టిస్తేనే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
  • వీటిని నేరుగా ఎండబెట్టి గ్రైండ్​ చేయించడం కన్నా మొలకలుగా తయారు చేసి ఎండబెట్టి పిండి పట్టిస్తే మరిన్ని పోషకాలు లభిస్తాయి.
  • ఈ మల్టీగ్రెయిన్​ పిండితో కేవలం చపాతీలు, పుల్కాలు మాత్రమే కాకుండా దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు.

బియ్యప్పిండితో "మసాలా దోశలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!

పచ్చి అరటితో కరకరలాడే "పకోడీ" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్​ సూపరంతే!

TAGGED:

MULTIGRAIN ATTA MAKING IN HOME
HOMEMADE MULTIGRAIN ATTA
HOW TO MAKE HEALTHY MULTIGRAIN ATTA
ఇంట్లోనే మల్టీగ్రెయిన్​ ఆటా
HOMEMADE MULTIGRAIN ATTA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.