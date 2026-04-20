ETV Bharat / offbeat

Mango Kulfi Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mango Kulfi Recipe in Telugu : రోజు రోజుకు ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండవేడిమి ఉపశమనం పొందేందుకు ఐస్​క్రీమ్, లస్సీ, కుల్ఫీ వంటి చల్లని పదార్థాలను తింటుంటారు. అయితే, వీటిని ఎప్పుడూ బయటినుంచి కొనుక్కోవడంలో మజా ఏముంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "మ్యాంగో కుల్ఫీ". ఈ సీజన్​లో విరివిగా లభించే మామిడిపండ్లతో ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఇలా కుల్ఫీ చేసుకోండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇక వీటి తయారీకి మిల్క్ పౌడర్, క్రీమ్​ కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. స్టవ్​ కూడా అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ మ్యాంగో కుల్ఫీలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడి పండ్లు - రెండు
  • చక్కెర - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - నాలుగు
  • పాల మీగడ - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్​
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ కుల్ఫీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్లు తీసుకుని అందులో జీడిపప్పును వేసి సుమారు అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా మామిడి పండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిపై ఉండే తొక్క తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, బ్రెడ్​ స్లైసులను చుట్టూ ఉండే బ్రౌన్​ కలర్ తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కొన్ని​ డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులను రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • జీడిపప్పులు మంచిగా నానిన తర్వాత కుల్ఫీ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడిపండు ముక్కలు, చక్కెర, చక్కగా నానిన జీడిపప్పు, కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలోనే పాల మీగడ, యాలకుల పొడి వేసుకుని మధ్యమధ్యలో ఆపి కలుపుతూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ తీసుకుని వాటి అడుగు భాగంలో కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మ్యాంగో మిశ్రమాన్ని తగినంత వేసుకోవాలి.
  • పైన కూడా మరికొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకుని నెమ్మదిగా నేలకు ట్యాప్​ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్​ ఉంటే సెట్​ అవుతుంది.
  • ఇలా కుల్ఫీ మౌల్డ్స్​లో మ్యాంగో మిశ్రమాన్ని చక్కగా నింపిన తర్వాత వాటిని బటర్​ పేపర్​ లేదా అల్యుమినియం ఫాయిల్​తో చక్కగా క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక ఐస్​క్రీమ్​ స్టిక్​ను ఉంచాలి. ఇలా మౌల్డ్స్ అన్నింటిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర కుల్ఫీ మౌల్డ్స్​ లేనట్లయితే ఇంట్లో ఉండే స్టీల్​ గ్లాసులలో ఈ మిశ్రమం పోసి అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో కవర్​ చేసి స్టిక్​ ఉంచాలి.
  • నెక్ట్స్ అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ అన్నింటిని ఫ్రీజర్​లో హై కూలింగ్​లో సుమారు 8 గంటల పాటు ఉంచాలి. మీ వీలును బట్టి రాత్రంతా ఉంచినా సరిపోతుంది.
  • ఆ మరుసటి రోజు వాటిని డీమౌల్డ్​ చేసి కూల్​ కూల్​గా తినేయండి.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "మ్యాంగో కుల్ఫీలు" ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి ఇలా మ్యాంగో కుల్ఫీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీరు తీసుకునే మామిడి పండ్ల స్వీట్​కు తగినట్లుగా చక్కెరను అడ్జస్ట్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ వద్ద పాల మీగడ లేనట్లయితే కాచి చల్లార్చిన పాలను పోసుకున్నా సరిపోతుంది. కానీ, మీగడైతే కుల్ఫీ క్రీమిగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మీకు నచ్చితే యాలకులు పొడి బదులుగా లైట్​గా వెనీలా అసెన్స్​ వేసుకున్నా టేస్ట్​ సూపర్ ఉంటుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.