మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా "మ్యాంగో కుల్ఫీ" - స్టవ్తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : April 20, 2026 at 1:38 PM IST
Mango Kulfi Recipe in Telugu : రోజు రోజుకు ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండవేడిమి ఉపశమనం పొందేందుకు ఐస్క్రీమ్, లస్సీ, కుల్ఫీ వంటి చల్లని పదార్థాలను తింటుంటారు. అయితే, వీటిని ఎప్పుడూ బయటినుంచి కొనుక్కోవడంలో మజా ఏముంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "మ్యాంగో కుల్ఫీ". ఈ సీజన్లో విరివిగా లభించే మామిడిపండ్లతో ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఇలా కుల్ఫీ చేసుకోండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇక వీటి తయారీకి మిల్క్ పౌడర్, క్రీమ్ కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. స్టవ్ కూడా అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ మ్యాంగో కుల్ఫీలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడి పండ్లు - రెండు
- చక్కెర - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - నాలుగు
- పాల మీగడ - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ కుల్ఫీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్లు తీసుకుని అందులో జీడిపప్పును వేసి సుమారు అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- అది నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా మామిడి పండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిపై ఉండే తొక్క తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, బ్రెడ్ స్లైసులను చుట్టూ ఉండే బ్రౌన్ కలర్ తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులను రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- జీడిపప్పులు మంచిగా నానిన తర్వాత కుల్ఫీ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడిపండు ముక్కలు, చక్కెర, చక్కగా నానిన జీడిపప్పు, కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలోనే పాల మీగడ, యాలకుల పొడి వేసుకుని మధ్యమధ్యలో ఆపి కలుపుతూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ తీసుకుని వాటి అడుగు భాగంలో కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మ్యాంగో మిశ్రమాన్ని తగినంత వేసుకోవాలి.
- పైన కూడా మరికొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకుని నెమ్మదిగా నేలకు ట్యాప్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ ఉంటే సెట్ అవుతుంది.
- ఇలా కుల్ఫీ మౌల్డ్స్లో మ్యాంగో మిశ్రమాన్ని చక్కగా నింపిన తర్వాత వాటిని బటర్ పేపర్ లేదా అల్యుమినియం ఫాయిల్తో చక్కగా క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక ఐస్క్రీమ్ స్టిక్ను ఉంచాలి. ఇలా మౌల్డ్స్ అన్నింటిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ లేనట్లయితే ఇంట్లో ఉండే స్టీల్ గ్లాసులలో ఈ మిశ్రమం పోసి అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేసి స్టిక్ ఉంచాలి.
- నెక్ట్స్ అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ అన్నింటిని ఫ్రీజర్లో హై కూలింగ్లో సుమారు 8 గంటల పాటు ఉంచాలి. మీ వీలును బట్టి రాత్రంతా ఉంచినా సరిపోతుంది.
- ఆ మరుసటి రోజు వాటిని డీమౌల్డ్ చేసి కూల్ కూల్గా తినేయండి.
- అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "మ్యాంగో కుల్ఫీలు" ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా మ్యాంగో కుల్ఫీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ మీరు తీసుకునే మామిడి పండ్ల స్వీట్కు తగినట్లుగా చక్కెరను అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ వద్ద పాల మీగడ లేనట్లయితే కాచి చల్లార్చిన పాలను పోసుకున్నా సరిపోతుంది. కానీ, మీగడైతే కుల్ఫీ క్రీమిగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మీకు నచ్చితే యాలకులు పొడి బదులుగా లైట్గా వెనీలా అసెన్స్ వేసుకున్నా టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది.
