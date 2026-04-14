పిల్లల కోసం అప్పటికప్పుడు చేసే "ఐస్క్రీమ్" - పచ్చికొబ్బరితో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'ఐస్క్రీమ్' - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 14, 2026 at 5:09 PM IST
Simple Homemade Ice Cream Recipe : చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఐస్క్రీమ్ను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక సమ్మర్లో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఐస్క్రీమ్ బండి కనిపిస్తే చాలు కొనిచ్చే వరకు వదిలిపెట్టరు. అలాగని బయట అమ్మే ఐస్క్రీమ్స్ ఇప్పిద్దామంటే అంత ఆరోగ్యకరమైనవి కావు. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చికొబ్బరితో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఐస్క్రీమ్". మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీని ఎటువంటి క్రీమ్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన హోమ్ మేడ్ ఐస్క్రీమ్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- నాలుగు కప్పులు - పాలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కార్న్ఫ్లోర్
- ఒకటిన్నర కప్పులు - కండెన్స్డ్ మిల్క్(170ml)
- రెండు టీస్పూన్లు - వెనీలా ఎసెన్స్
- సన్నని డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - కొద్దిగా(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో చిక్కటి పాలను తీసుకుని మరిగించి చల్లార్చుకోవాలి.
- పాలు మరిగేలోపు కొబ్బరిని టెంక నుంచి సెపరేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దానిపై గోధుమ రంగులో ఉండే పొట్టు మొత్తాన్ని తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి పొడిలో కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు రెండు కప్పులు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా, స్మూత్ పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మరో పాన్లో రెండు కప్పుల కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో కార్న్ఫ్లోర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ పాన్ను స్టవ్ మీద ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చిక్కగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం మరిగి థిక్ క్రీమ్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి కండెన్సెడ్ మిల్క్, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపిన తర్వాత పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమాన్ని కొబ్బరి పాలు తీసుకున్న గిన్నెలో వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఐస్క్రీమ్ మౌల్డ్స్ తీసుకుని వాటిల్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా ఒక్కోదానిపై లైట్గా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మౌల్డ్స్ను అల్యూమినియం ఫాయిల్తో క్లోజ్ చేసి ఐస్క్రీమ్ స్టిక్స్ పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని ఫ్రీజర్లో కనీసం 8 నుంచి 10పాటు ఉంచాలి. ఒకవేళ మీ వద్ద ఐస్క్రీమ్ మౌల్డ్స్ లేనట్లయితే గ్లాసులలో పోసి ఆల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే చాలు.
- ఐస్క్రీమ్ మంచిగా గడ్డ కట్టిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసి డిమౌల్డ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చికొబ్బరితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఐస్క్రీమ్" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్లో మీరూ ఓసారి ఇలా కోకోనట్ ఐస్క్రీమ్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం కొద్దిగా లేతగా ఉండే కొబ్బరిని తీసుకోవాలి. లేతది తీసుకోవడం వల్ల గ్రైండ్ చేసినప్పుడు పలుకులు లేకుండా స్మూత్గా బ్లెండ్ అయిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర కండెన్స్డ్ మిల్క్ లేనట్లయితే దానికి బదులుగా చక్కెర అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడే పంచదారను వేసుకుని కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- అదే, వెనీలా ఎసెన్స్కు బదులుగా యాలకుల పొడిని అయినా వేసుకోవచ్చు.
