ETV Bharat / offbeat

ఒక్క ఐడియాతో రూ.900కోట్ల వ్యాపారం - 23ఏళ్ల యువతి విజయ రహస్యమిది!

స్టార్టప్ కంపెనీతో కోట్ల ఆదాయం - అంజలి ఆలోచన ఫలితమే ఇన్‌స్టంట్‌ హౌస్‌ హెల్ప్‌ స్టార్టప్‌ ప్రాంటో!

home maid services
home maid services (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

House Help Pronto : ఆకలేస్తే వెంటనే ఫోన్ అన్​లాక్ చేసేసి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ ఓపెన్ చేసేస్తాం. నచ్చిన ఫుడ్, నచ్చిన రెస్టారెంట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం. ఇలా ఫుడ్ అంటే ఓకే! కానీ, ఇంట్లో పనిమనిషి రానపుడో లేక టూర్ వెళ్లి తిరిగొచ్చినపుడో ఇంట్లో దుస్తులు పేరుకుపోతాయి. బంధువులు వచ్చినపుడు, చిన్నపాటి కిట్టీ పార్టీల టైంలో కిచెన్​లో సింక్ నిండా గిన్నెలో పడి కూర్చుంటాయి. మరి ఇలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలి? పరిష్కారం ఏంటి? అని ఆలోచించిన ఓ యువతి ఏకంగా వ్యాపారం ప్రారంభించింది. ఏడాదిలోనే రూ.900కోట్ల టర్నోవర్ సాధించింది.

"సమస్యలు ఉన్నాయని పారిపోవడం కాదు, ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించడమే వ్యాపార వేత్త ప్రధాన లక్ష్యం కావాలి" అని చాలా మంది వ్యాపార వేత్తలు చెప్తుంటారు. ‘వ్యాపారం చేయడానికి గొప్ప ఫార్ములాలే అవసరం లేదని, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఎన్నో కనిపిస్తాయని అంజలి సర్దానా నమ్ముతారు. 23 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఆమె స్థాపించిన ఇన్‌స్టంట్‌ హౌస్‌ హెల్ప్‌ స్టార్టప్‌ ప్రాంటో ఏడాదిలో ఏకంగా రూ.900 కోట్ల విలువను అందుకుంది.

"పాల ప్యాకెట్" కొంటున్నారా? - క్వాలిటీ విషయంలో ఈ టిప్స్ మీ కోసమే!

"నమ్మకం, నాణ్యత, వేగం" తన వ్యాపార విజయ రహస్యం అని అంజలి చెప్తోంది. నగర జీవనాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసిన అంజలి "ఐటీ ఉద్యోగిణులు, నిద్ర లేవగానే మీటింగులు, క్షణం తీరిక లేని బిజీ జీవితాలు, వాళ్ల కనీస అవసరాన్ని గుర్తించింది. తాను పుట్టిన రెండు వారాలకే అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్లిందని, ఆమె కష్టాన్ని చూస్తూ పెరిగానని చెప్తూ పని వాళ్లు మానేస్తే కొత్తవాళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో ఎంతో టెన్షన్‌ ఉంటుందని, అందుకే ఒత్తిడి లేకుండా చేసేందుకే ప్రాంటో ఏర్పాటు చేశానని తెలిపింది.

అసంఘటిత రంగంలో గృహ కార్మికులకు కొరత లేదు. దీనికి తోడు ఎంతో మంది ఉపాధి లేక నెలలపాటు నిరుద్యోగులుగా ఉంటున్నారు. అలా పని లేకుండా, దొరకకుండా ఉన్నారు ఎవరో, వాళ్లు ఎక్కడ ఉంటారో తెలుసుకోవడం వినియోగదారులకీ కష్టం. అందుకే వీళ్లిద్దరికీ మధ్య వారధిగా గురుగ్రామ్‌ వేదికగా యాప్‌తో వచ్చింది అంజలి. ఆ తర్వాత బెంగళూరులోనూ అడుగు పెట్టింది. పాత్రలు కడగడం, ఇంటి క్లీనింగ్, మాపింగ్, లాండ్రీ వంటి పనులు చేయడానికి అన్ని రకాలుగా పూర్తిస్థాయిలో శిక్షణ పొందిన హెల్పర్లను బుక్‌ చేసుకుంది. కోరిన పది నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే వర్కర్లను ఏర్పాటు చేసి లొకేషన్​కు చేరుకునేలా ప్లాన్ చేయడం అంజలి స్టార్టప్ కంపెనీ విజయ రహస్యం.

ఎవరీ అంజలి?

అంజలి అమెరికాలోని జార్జ్‌టౌన్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి 2024లో బయాలజీ డిగ్రీ పట్టా అందుకుంది. ఆ తర్వాత బెయిన్‌ క్యాపిటల్, 8 వీసీలలో కొన్ని నెలలు పనిచేసిన అనుభవం ఆమెను స్టార్టప్‌ పెట్టేలా చేసింది. గ్లేడ్‌ బ్రూక్‌ క్యాపిటల్, జనరల్‌ క్యాటలిస్ట్, బెయిన్‌ క్యాపిటల్‌ వంటి వెంచర్ల మద్దతూ లభించడంతో 40 శాతం వాటాతో పక్కా ప్రణాళిక, వ్యూహాలతో కంపెనీ కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా ఎపిక్‌ క్యాపిటల్‌ నేతృత్వంలోని సిరీస్‌ బి-రౌండ్‌లో సుమారు రూ.228 కోట్ల ఫండ్‌ను అందుకోగా కంపెనీ విలువ రూ.900 కోట్లకు పైగా పెరిగింది.

తాము చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందని, మార్కెట్లో ఉన్న ప్రముఖ సంస్థల పోటీని తట్టుకుని కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించడం అంత తేలికేమీ కాదని అంజలి చెప్తోంది. దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి, చెన్నై హైదరాబాద్‌తో సహా ప్రస్తుతం పది నగరాల్లో 24/7 సర్వీసుల్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. తొమ్మిది నెలల కిందట స్టార్టప్ ప్రారంభించినపుడు రోజుకి సుమారు 170 బుకింగ్‌లు మాత్రమే వచ్చేవని, ఇప్పుడు 18 వేలు దాటాయని వెల్లడించింది. ఎక్కువ శాతం బెంగళూరు నుంచే వస్తున్నాయని, జూన్‌ నాటికి రోజువారీ 70 వేల బుకింగ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని అంజలి చెప్తోంది.

విద్యార్థులకు "ఇస్రో" బంపర్ ఆఫర్ - ప్రత్యేక శిక్షణతో పాటు ప్రయాణం, భోజనం, వసతి ఉచితం!

"హర్మూజ్ జలసంధి" మూసేస్తే ఏం జరుగుతుంది? - ఇరాన్​కు అది సాధ్యమేనా?

TAGGED:

HOUSE HELP PRONTO
HOUSE SERVICE
HOME MAID SERVICES
HOME MAID SERVICES STARTUP
HOME SERVICE COMPANY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.