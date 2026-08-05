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మీ ఇంట్లో 'వాటర్ ప్యూరిఫైయర్' ఉందా? - ఇలా చేయకపోతే శుద్ధి చేసిన నీటితోనే ప్రమాదం!

వాటర్ ప్యూరిఫైయర్​ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి! - లేదంటే శుద్ధి చేసిన నీరే సమస్యగా మారే ఛాన్స్!

Water Purifier Maintenance
Water Purifier Maintenance (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:03 AM IST

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Water Purifier Maintenance in Telugu : మనం తాగే నీరు స్వచ్ఛంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు చాలా మంది ఇళ్లలో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్​లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా భూగర్భ జలాల్లో పెరుగుతున్న ఫ్లోరైడ్, కరిగిన లవణాలు, ఇతర కలుషితాల కారణంగా రివర్స్‌ ఆస్మోసిస్‌(ఆర్వో) ప్యూరిఫైయర్​ల వినియోగం పెరుగుతోంది. అయితే, కొన్నప్పుడు చూపించిన శ్రద్ధ దాని నిర్వహణపై చూపకపోతే శుద్ధి చేసిన నీరే సమస్యగా మారే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కొనుగోలు నుంచి నిర్వహణ వరకు వినియోగదారులు కొన్ని అంశాలను తప్పకుండా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జలమే జీవం ఈ మాట అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఆ జీవాన్ని అందించే నీరే నేడు అనేక వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. ఒకప్పుడు బావి నీళ్లు, చెరువు నీళ్లు, బోర్​వెల్ నీళ్లు నేరుగా తాగేవారు. కానీ, ఇప్పుడు కాలుష్యం, రసాయనాలు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లు, భారీ లోహాల వల్ల తాగునీరు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది సురక్షితమైన మంచి నీటి కోసం ప్రస్తుతం ఇళ్లలో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్​లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, దీని నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఆరోగ్యానికే ప్రమాదం అంటున్నారు నిపుణులు.

ఆర్వో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్‌ కేవలం వడపోత యంత్రం మాత్రమే కాదు, ఇందులో దశలవారీగా నీటి శుద్ధి జరుగుతుందంటున్నారు. ఈ కింది దశల్లో ఏది విఫలమైనా తాగే నీరు కలుషితమైనట్టే అని చెబుతున్నారు. నీటి వినియోగంతో పాటు మీరు నివసించే ప్రాంతంలోని టీడీఎస్‌(టోటల్‌ డిసాల్వ్‌ సాలిడ్స్‌) స్థాయిని బట్టి మార్పులుంటాయంటున్నారు.

ప్రీ-ఫిల్టర్‌ :

ప్యూరిఫైయర్‌ బయట ఈ ప్రీ-ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది. దీని పని వచ్చేసి వాటర్​లోని పెద్ద రేణువులు, మట్టిని తొలగించడం. అయితే, ఈ ఫిల్టర్‌ను క్రమం తప్పకుండా మార్చడం వల్ల లోపలుండే ఖరీదైన భాగాలు సురక్షితంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. నాలుగు నెలలకోసారి మార్చుకుంటే బెటర్ అని చెబుతున్నారు.

కార్బన్‌ ఫిల్టర్‌ :

ప్యూరిఫైయర్ లోపల ఉండే కార్బన్ ఫిల్టర్ క్లోరిన్, రసాయనాలను పీల్చుకుంటుంది. వాటర్​లో దుర్వాసన వస్తున్నా, టేస్ట్ మారినా కార్బన్‌ ఫిల్టర్‌ని మార్చాల్సిందే. ఇది నీటిలోని సేంద్రియ వ్యర్థాలను తొలగిస్తుంది. ఆరు నెలలకోసారి ఈ ఫిల్టర్‌ని మార్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

మెంబ్రేన్‌ :

ఇది ప్యూరిఫైయర్ లోపల నీలిరంగుతో ఉంది. అతి సూక్ష్మమైన రంధ్రాలు కలిగి ఉండి, కంటికి కనిపించని వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియా, కరిగిన లవణాలను నివారిస్తుంది. నీటి ప్రవాహం తగ్గినా, టీడీఎస్‌ పెరిగినా మెంబ్రేన్‌ని ఛేంజ్ చేయాల్సిందే అంటున్నారు.

టీడీఎస్‌ కంట్రోలింగ్‌ :

వాటర్​లోని TDS మరీ తక్కువగా(50కి తక్కువగా) ఉండకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు అందవు. నిపుణుల సలహాతో 100-150 మధ్య ఉంచుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు.

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నిర్లక్ష్యం వద్దు!

  • కొన్ని డిజిటల్‌ ప్యూరిఫైయర్లు ఫిల్టర్లు మార్చాలని అలారం ఇస్తుంటాయి. ఇలా ఇవ్వకపోయినా క్రమం తప్పకుండా మార్చాల్సిందే. అయితే, చాలా మంది నీళ్లు వస్తున్నాయి కదా, రుచి బాగానే ఉందని వాయిదా వేస్తుంటారు. కానీ, అలా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఫిల్టర్లలో నిర్ణీత కాలం దాటిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా ఏర్పడతుంది. దానివల్ల వాటర్ శుద్ధి అవ్వకపోగా, క్రిములు నీటిలో చేరతాయని చెబుతున్నారు.
  • మెంబ్రేన్‌ దెబ్బతినడం వల్ల ఫిల్టర్‌ చేయడం కుదరక, నీటిలో సహజంగా ఉండే భార లోహాలు శరీరంలోకి చేరతాయంటున్నారు. ఇలా ఎక్కువ రోజులు కొనసాగించడం వల్ల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఫిల్టర్లు బ్లాక్‌ అయినప్పుడు వాటర్​ను పంపడానికి మోటార్‌ ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల విద్యుత్తు బిల్లు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేకాదు, యంత్రం పనితీరు తగ్గిపోతుందంటున్నారు.

ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి!

  • కొన్నిసార్లు ఫిల్టర్లు మార్చినా నీరు నిల్వ ఉండే స్టోరేజీ ట్యాంకును శుభ్రం చేయరు. టెక్నీషియన్‌ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ట్యాంకును క్లీన్ చేయకుండా క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు. లేదంటే క్రీములు పేరుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • ట్యాంక్‌లోపల ఒక రకమైన పొర ఏర్పడుతుంది. ఇందులో క్రిములు ఉంటాయంటున్నారు.
  • అందుకే, వారానికోసారైనా ట్యాంక్‌లోని నీటిని పూర్తిగా తీసేయాలి. కనీసం నెలకోసారి ట్యాంక్‌లోపల గోడలను శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

వాటర్ వృథా పోకుండా!

ఆర్వో ప్యూరిఫైయర్ల నుంచి ఎక్కువ శాతం వాటర్ వృథాగా పోతుంది. చాలా మంది వాటిని నేరుగా కిచెన్‌లోని సింకులోకి అనుసంధానం చేస్తుంటారు. ఈ వాటర్ నేరుగా డ్రైనేజీలోకి వెళ్లిపోతుంది. ఈ నీటిలో TDS ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తాగడానికి అసలు పనికిరావు. సున్నితమైన మొక్కలూ పాడవుతాయి. అలాకాకుండా, ఆ వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే పొడవాటి సన్నని పైపుతో ప్రత్యేక స్టోరేజీని ఏర్పాటు చేసుకుని, వాహనాలు, పాత్రల క్లీనింగ్​కు వాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

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