By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 10:53 AM IST
Rice Kurkure Prepare in Telugu : చాలా ఇండ్లలో రాత్రిపూట వండిన అన్నం ఉదయానికి, ఉదయాన్నే వండిన అన్నం సాయంత్రానికి మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది దానిని తాలింపు వేసుకుని తినడం చేస్తారు. లేదంటే ఆ అన్నంతో పకోడీలు, దోసెలు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో కుర్కురే కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? చాలా సింపుల్గా, తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఎంతో నచ్చుతాయి. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అన్నం - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెన్న - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- వాము - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లోకి కప్పు అన్నం వేయాలి. ఆపై ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా జిప్లాక్ కవర్ లేదా పాల ప్యాకెట్ కవర్ తీసుకొని దాని లోపల తయారు చేసుకున్న పిండిని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కవర్ను క్లోజ్ చేసి దాని చివర కొద్దిగా రంధ్రం చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి పిండి కవర్ సాయంతో కడాయిలో కుర్కురే ఆకారంలో వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కుర్కురేలు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక గరిటెతో వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కవర్ సాయంతో కుర్కురే షేప్లో వత్తుకుని నూనెలో వేయించుకోవాలి.
- అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లైట్గా కారం, చాట్ మసాలా చల్లీ మొత్తానికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని టమోటా కెచప్తో తింటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే అన్నం కుర్కురే రెడీ అయినట్లే!
