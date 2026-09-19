నెలవారీ వేతనం ఎంత? గృహ రుణం ఎంత తీసుకోవాలి? - ఇలా ప్లాన్ చేయండి!
సొంతిల్లు ప్రతి ఒక్కరి కల - ఎక్కువ లోన్కి వెళ్లి ఆర్థిక చిక్కుల్లో పడొద్దు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 3:24 PM IST
Home Loan EMI : సొంతిల్లు ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. దీని కోసం కోరికలను అదుపు చేసుకుని డబ్బు పొదుపు చేస్తూ ఎంతో శ్రమిస్తుంటారు. చాలా మంది రుణం తీసుకుని సొంతింటి కల నెరవేర్చుకుంటారు. ఇలాంటి వారిలో నెలవారీ వేతనం పొందే ఉద్యోగులే అధికం. కానీ, కొంత మంది తిరిగి కొన్నేళ్లకే ఇల్లు అమ్మే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటుంటారు. అందుకు ప్రధాన కారణం రుణ కిస్తీలు (EMI) చెల్లించలేకపోవడమే.
సొంతిల్లు కొనే విషయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసుకోవాలి. రుణం ఎంత తీసుకోవాలి? నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత పెట్టుకోవాలి? అనే అంశాలపై స్పష్టత తప్పనిసరి. ఆదాయానికి మించి రుణం తీసుకుంటే ఈఎంఐ భారంగా అనిపిస్తుంది. నెలవారీ ఖర్చులకు తోడు పిల్లల స్కూల్, కాలేజీ ఫీజులు, ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమా చెల్లింపులపై ప్రభావం పడొచ్చు.
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'మ్యాజిక్బ్రిక్స్' గణాంకాల ప్రకారం నగరాల్లో గృహ రుణాలు తీసుకుంటున్న వారు తమ ఆదాయంలో 61 శాతం ఇంటి రుణాల ఈఎంఐలకు కేటాయిస్తున్నారు. 2020లో ఈ వాటా 46 శాతం మాత్రమే కాగా, ఇటీవల పెరిగిపోయింది. మరోవైపు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇళ్ల ధరలు పెరుగుతుండగా, రుణాల భారం అంతకంతకూ అధికం అవుతోంది.
రుణాలకు ముందు గృహ ధరలు మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్డ్యూటీ, ఫర్నిచర్, ఇంటీరియర్, ఆస్తి పన్ను, గృహ బీమా, మరమ్మతుల ఖర్చును లెక్కించడం లేదు. దీంతో ఖర్చులు మరింత పెరుగుతున్నాయి.
సాధారణంగా ఇంటి రుణం ఈఎంఐ చేతికి అందే నికర ఆదాయంలో 30 నుంచి 40 శాతానికి మించకుండా ఉండాలి. హౌస్ లోన్లు 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల పరిమితిలో లభిస్తాయి. ప్రారంభంలోనే ఎక్కువ ఈఎంఐ పెట్టుకుంటే ఆర్థిక ఒత్తిడి ఉంటుంది. జీతం పెరిగినా పిల్లల చదువులు, వైద్యం, కుటుంబ ఖర్చులూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటి రుణంతోపాటు వాటన్నింటికీ తగినంత డబ్బు కేటాయించేలా బడ్జెట్ ఉండాలి.
భారం పెరిగితే
కాలపరిమితి : రుణం గడువు పెంచితే నెలవారీ ఈఎంఐ తగ్గుతుంది కానీ, చెల్లించే వడ్డీ పెరుగుతుంది. తాత్కాలికంగా నగదు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది కాస్త ఉపశమనంగా భావించవచ్చు.
తక్కువ వడ్డీకి బదిలీ : ఇతర బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నట్లయితే రుణ బదిలీ (బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్) పెట్టుకోవచ్చు. బదిలీకి సంబంధించిన ఛార్జీలు, కొత్త రుణ నిబంధనలనూ తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
ముందే చెల్లించాలి : బోనస్ లేదా ఏదైనా అదనపు ఆదాయం, డబ్బు చేతికందితే కొంత మొత్తాన్ని రుణ అసలుకు చెల్లిస్తే వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది. ఈఎంఐ కూడా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది.
మరో రుణం : ఇంటి రుణంపై టాపప్ తీసుకుని ఇతర అప్పులు తీర్చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువ వడ్డీ ఉన్న అప్పుల భారం తగ్గించుకోవచ్చు. అన్ని సమయాల్లో ఈ మార్గం అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
సొంతిల్లు ఉండటం ముఖ్యమే కానీ, దాని కోసం తీసుకున్న రుణం వల్ల కుటుంబాన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేయొద్దు. అందుకే ఇల్లు, ఫ్లాటు కొనేముందు ఈఎంఐతోపాటు, ఇతర ఖర్చులు, భవిష్యత్తు అవసరాలనూ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.
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