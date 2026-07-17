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కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చికిత్స - ఇంటి వద్దకే ICU సేవలు అందిస్తున్న ఆస్పత్రులు!

హోం ఐసీయూ సేవలకు పెరుగుతున్ ఆదరణ

home_icu_service
home_icu_service (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:36 AM IST

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HOME ICU SERVICE : తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడే వారికి అవసరమయ్యే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ICU) వైద్య సేవలు ఇప్పుడు ఇంటి వద్దకే వచ్చే శాయి. హోం ఐసీయూ' పేరుతో ఇంట్లోనే ఆసుపత్రి స్థాయి సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేసి 24 గంటలూ వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. దీనికి ఆసుపత్రి ఐసీయూలో ఖర్చు కంటే చాలా తక్కువే అవ్వడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో ఉండడం వల్ల త్వరగా కోలుకునే అవకాశం కలుగుతోంది. అందుకే ఈ హోం ఐసీయూ సేవలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది.

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ఛోటామోటా నగరాలన్నింటిలో హోంకేర్ ఐసీయూ సేవలు ఇప్పుడు విస్తృతమవుతున్నాయి. తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలున్నవారికి నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ అవసరం. పాలియేటివ్ కేర్ అవసరమైన వారికి కూడా ఈ హోం ఐసీయూలు ఉపయోగకరంగా మారాయి.

మానిటర్ల ద్వారా పర్యవేక్షణ

ఇంట్లో ఓ గదిని పూర్తిగా ఆసుపత్రిగా మార్చేస్తున్నారు. వైద్య పరికరాలతో పాటు.. నిరంతరం వైద్యులు పర్య వేక్షించే రిమోట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇళ్లలోని ఈ ఐసీయూలను.. ఆసుపత్రిలో ఉండే సెంట్రల్ కమాండ్ స్పేస్​కు కనెక్ట్ చేసి వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తూ దానికి అనుగుణంగా సూచనలు అందిస్తున్నారు. ఆధునిక సీసీ కెమెరాలు, రిమోట్ వైపై మానిటర్లను వినియోగించి రోగిని అనుక్షణం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

నర్సులకు తర్ఫీదు

హోం ఐసీయూలో ముఖ్య మైన పాత్ర నర్సులదే. ఇంట్లో ఏర్పాటుచేసే ప్రతి ఐసీయూకు ఓ నర్సును నియమిస్తున్నారు. వాళ్లే నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన వైద్య సహాయం అందిస్తున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే ఆసుపత్రికి సమాచారం ఇచ్చి వైద్యుల్ని రప్పిస్తున్నారు. ఈ విధులు నిర్వహించే నర్సులకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

పరికరాలు కావాలన్నా

అన్ని రకాల సమస్యలతో పాటు న్యూరో, కార్డియాక్ సహా ఇతర ప్రధాన వ్యాధు లకు సంబంధించిన సేవలు అందించేలా, సంబంధిత వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే హోం ఐసీయూలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్, బ్లాడర్ కేర్, క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్, రెస్పిరేటరీ థెరపీ, ఫిజియో థెరపీ, సెలైన్స్, న్యూట్రిషన్స్ ఐవీ, పారామీ టర్ మానిటర్లు, బైపాప్, సీపాప్, సక్షన్ మెషిన్లు, ఇన్ఫ్యూజన్ పంపులు, సిరంజి పంపులు.. వంటి వైద్య పరికరాలన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు.

సేవల ఆధారంగా ధర

హోం ఐసీయూ వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలోనైనా సాధారణ వార్డులో ఉంచినా రోజుకు రూ.5 వేల వరకూ ఖర్చవుతోంది. ఐసీయూలో అయితే రెట్టింపు ఖర్చవుతోంది. ఐసీయూ ఛార్జీలు, ప్రత్యేక గదుల అద్దె, నర్సింగ్ సేవల రూపంలో భారీగా చెల్లించాలి. అదే హోం ఐసీయూలోనైతే, రోజుకు రూ.3-5 వేల లోపే అవుతోంది. ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్ సహా ఇతర సేవలకు ధర అదనంగా ఉంటుంది.

ఈ సేవలు అందించే ఒక్కో ఆసుపత్రికి అనుసంధానంగా కనీసం 15 మందికి పైగా రోగులుంటున్నారు. వీరందరికీ ఇళ్ల వద్దే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పి స్తున్నాం. రక్తపోటు, ఆక్సిజన్ స్థాయిలతో పాటు అత్యా ధునిక మల్టీ పారామీటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా నిరంతరం ఆరోగ్య సూచికలను పర్యవేక్షిస్తుంటాం. నర్సింగ్ సిబ్బంది మూడు షిఫ్టుల్లో హోం ఐసీయూలో ఉంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏ మాత్రం విషమిస్తున్నట్టు అనిపించినా వెంటనే వైద్యులకు సమాచారం అందిస్తారు. - డాక్టర్ జంపాల కార్తికేయ, ఎండీ, ఈసీఎంవో ఫెలో, డిప్లొమా ఇన్ క్రిటికల్ కేర్

కుటుంబ సభ్యుల మధ్య

ఆసుపత్రిలో ఎక్కువ రోజులు ఉంటే మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. అందుకే ఈ హోం ఐసీయూలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కళ్లముందే కుటుంబమంతా ఉంటుంది. దాంతో మానసిక బలం పెరుగుతుంది. ఈ వైద్య సేవల్లో కుటుంబ సభ్యులను సైతం భాగస్వాములను చేస్తుంటారు.

ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా

ఆసుపత్రిలో ఎక్కువ కాలం ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. అదే ఈ హోం ఐసీయూలో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. ఇంటి నుంచే మూత్రం, రక్తం సహా అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు. రోగులకు అవసరమైన మందులను ఆస్పత్రి నుంచే డోర్ డెలివరీ విధానంలో అందిస్తున్నారు.

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