'వర్షాకాలంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్' - ఇలా చేస్తే టీవీ, ఫ్రిజ్ రిపేర్ ఖర్చులు తప్పించుకోవచ్చు!
గృహోపకరణాలకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ - తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ బీమా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 3:49 PM IST
Home Appliances Insurance Cover : వర్షాకాలంలో విద్యుత్ లో వోల్టేజీ, షార్ట్ సర్క్యూట్, పిడుగులు పడి ఇంట్లో ఉపకరణాలు దెబ్బతింటుంటాయి. ముఖ్యంగా టీవీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషీన్, ఏసీలు పాడైపోతాయి. అందులో కొన్ని అసలు పనికిరాకుండా పోతే, మరికొన్నింటికి మరమ్మతులు ఖర్చులు వేలల్లో ఉంటాయి. ఊహించని ఇలాంటి విపత్తులు తలకు మించిన భారం అవుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖరీదైన గృహోపకరణాలకు ముందస్తుగానే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఎంతో మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ భద్రత!
దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో టీవీ తప్పకుండా ఉంటుంది. మధ్యతరగతి ఇళ్లలో ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషీన్, ఏసీ నిత్యావసరాలుగా మారిపోయాయి. వీటిని వాడుతున్నంత సేపు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కానీ, ఏ మాత్రం మొరాయించినా మరమ్మతులు చేయించాలంటే చిరాకు పుట్టుకొస్తుంది. వాటికి సమయం కేటాయించడంతో పాటు డబ్బు కూడా వెచ్చించాల్సి రావడమే అందుకు కారణం. అందుకే అలాంటి వస్తువులకు ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తే చాలు! అతి తక్కువ ప్రీమియంతో ఈ పెను భారాన్ని బీమా కంపెనీలే భరిస్తాయి.
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ఒకే ఒక్క పాలసీతో ఇంట్లో వస్తువులన్నింటికీ బీమా వర్తించేలా, లేదంటే ఖరీదైన ఏసీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్, డిష్ వాషర్లకు విడివిడిగా పాలసీలను పలు కంపెనీలు తీసుకొస్తున్నాయి. సామగ్రి ధర ఆధారంగా ఏడాదికి వందల నుంచి వెయ్యి, అంతకంటే ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. బీమా తీసుకోవడానికి వాటి కొనుగోలు బిల్లు, సీరియల్ నంబర్, బ్రాండ్, మోడల్ తదితర వివరాలు అందజేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇన్సూరెన్స్ వర్తించే వస్తువులు
ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషీన్, డిష్ వాషర్, ఏసీ, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్లు, హోమ్ థియేటర్, ఇన్వర్టర్, యూపీఎస్, సోలార్ పరికరాలతో పాటు ఖరీదైన వంట సామగ్రి సైతం.
వస్తువు పాడైతే
- బీమా కంపెనీకి వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి.
- ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి భద్రపరచాలి.
- బిల్లు, వారంటీ కార్డు సిద్ధం చేయాలి
- క్లెయిమ్ నంబర్ తీసుకోవాలి.
- కంపెనీ సూచించిన సర్వీస్ సెంటర్లోనే మరమ్మతులు చేయించాలి.
- అన్ని రసీదులూ భద్రపరచాలి.
కంపెనీ ఎంపిక ఇలా
- క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో
- కంపెనీ నెట్వర్క్ సర్వీస్ సెంటర్లు
- క్యాష్లెస్ రిపేర్ సౌకర్యం
- ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ సౌకర్యం
- 24 గంటల కస్టమర్ సపోర్ట్
- కస్టమర్ రివ్యూలు
ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దు
- కొనుగోలు బిల్లు పోగొట్టుకోవడం.
- పాలసీ షరతులు చదవకపోవడం.
- ఆలస్యంగా క్లెయిమ్ చేయడం.
- అనధికార సర్వీస్ సెంటర్లలో రిపేర్ చేయించడం.
- పాలసీలో లేని నష్టాలకు క్లెయిమ్ చేయడం.
ఎలాంటి నష్టాలకు!
- తుపాన్లు, వరదలు, పిడుగుపాటు, అగ్నిప్రమాదాలు, విద్యుత్ వోల్టేజ్, షార్ట్ సర్క్యూట్.
ఈ వివరాలు తప్పనిసరి
- ఏ నష్టాలకు పరిహారం ఇస్తారు.
- ఎంత మొత్తం వరకు చెల్లిస్తారు.
- డిప్రిసియేషన్, క్లెయిమ్ ప్రక్రియ, క్యాష్లెస్ రిపేర్, ప్రీమియం చెక్ చేసుకోవాలి.
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