సమ్మర్​లో మీ ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ ఓసారి ట్రై చేయండి!

ఎండాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు- ఇంట్లో చల్లదనం కోసం ఈ చిట్కాలు పాటించండి!

Summer Home Tips 2026
Summer Home Tips 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Summer Home Tips 2026 : మార్చి ప్రారంభంలోనే భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపుతున్నాడు. ఈ సంవత్సరం ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ ఔట్‌లుక్‌ రిపోర్ట్ సూచించింది. ఇక పెరుగుతోన్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా బయటే కాకుండా ఇండ్లలోనూ ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటిని చల్లగా ఉంచడమనేది చాలా ముఖ్యం. అయితే ఇందుకోసం ఏసీ, కూలర్లు ఉపయోగిస్తే వాటి వల్ల కరెంట్ బిల్లు పెరుగుతుంది. కానీ వీటి వాడకం లేకుండానే ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఇంటిని చల్లగా మార్చుకోవచ్చని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం పర్యావరణానికే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తోందని తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సమ్మర్​లో ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా చేయడంలో ఇంటి పైకప్పును చల్లగా ఉంచడం కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మెంబ్రిన్ కవర్ లేదా కూల్​ పెయింట్​ లేదా కూల్‌ రూఫ్‌ టైల్స్​ను వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి పైకప్పుపై పడే సూర్యకిరణాలను వెనక్కి పంపుతాయని వివరిస్తున్నారు. అన్ని ఇళ్లపై కూల్‌ రూఫ్‌ ఏర్పాటు చేసుకుంటే వేడి ఒకే చోట నిల్వ ఉండకుండా వాతావరణంలోకి వెనక్కి వెళ్తుందని, తద్వారా ఐదు నుంచి ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఇక కూల్‌ రూఫ్‌ టైల్స్‌ ఒకసారి ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాదాపు 15 ఏళ్ల నుంచి 20 ఏళ్ల పాటు మన్నిక ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. మెంబ్రిన్‌ కవర్‌ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వరకు వినియోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. సమ్మర్​ ముగిసిన తర్వాత దీన్ని తీసేసి వచ్చే ఏడాది ఉపయోగించుకునే అవకాశముంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కూల్​ పెయింట్‌(సర్టిఫైడ్‌) ఒకసారి వేస్తే 3 సంవత్సరాల పాటు వాడుకలో ఉంటుందన్నారు.

Temperatures in India 2026 : ఇంటి పైకప్పుపై చిన్న చిన్న మొక్కల పెంపకం (గ్రీన్‌ రూఫ్‌) వల్ల వేడి లోపలికి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. మొక్కలకు బదులు కూరగాయల సాగును కూడా చేయొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా ఆహ్లాదంతో పాటు వేడి నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ నీరు పైకప్పులోకి ఇంకకుండా మట్టి అడుగుభాగంలో పాలిథిన్‌ కవర్‌ను వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

అదేవిధంగా తెలుపు లేదా తేలికపాటి రంగులు ఉష్ణోగ్రతను తక్కువగా పీల్చుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. వీటిని గోడలకు వేయడం ద్వారా ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా నియంత్రించవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే వెస్ట్​​, నార్త్​ ఫేసింగ్​ ఉన్న కిటికీలపై బ్లాక్‌-అవుట్‌ కర్టెన్స్‌ లేదా బ్లైండ్స్‌ వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా వేసవి తాపాన్ని లోపలకు రానివ్వకుండా ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే పెద్ద మొక్కలతో కిటికీలు, గోడలను కవర్‌ చేయడం ద్వారా కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.

కిటికీలకు త్రిబుల్ లేదా డబుల్‌ గ్లేజ్‌డ్‌ గ్లాసును వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ తరహా వాటిల్లో గ్లాసుల మధ్య పొరల్లో గ్యాస్​ లేయర్​ లేదా గాలిని నింపుతారని తద్వారా వేడి గాలి ఇంట్లోకి రాదని తెలియజేస్తున్నారు. కిటికీలు, తలుపుల చుట్టూ గ్యాప్‌లు ఉంటే వాటిని సీలింగ్‌ స్ట్రిప్స్‌ ఉపయోగించి మూసివేయాలని సూచిస్తున్నారు. టేబుల్‌ ఫ్యాన్‌ ముందు ఒక గిన్నెలో ఐస్‌ క్యూబ్స్‌ ఉంచితే, గాలి ఐస్‌ను తాకి చల్లని అనుభూతినిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

మంచం మీద కాటన్‌ బెడ్​ షీట్లు వాడడం మంచిదని ఇవి వేడిని నియంత్రిస్తాయని చెబుతున్నారు. హాలోజెన్‌ లైట్లు, ఇన్కాండెసెంట్ లైట్లు 90 శాతం వేడిని విడుదల చేస్తాయంటున్నారు వీటి బదులు ఎల్‌ఈడీ బల్బులను వాడాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఓవెన్‌ వంటి వేడి ఉత్పత్తి చేసే పరికరాల వాడకాన్ని తగ్గించాలని, డ్రైయర్‌ వాడకుండా బట్టలను ఎండలో ఆరవేయాలని పేర్కొంటున్నారు.

