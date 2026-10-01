కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది Vs నిర్మాణం పూర్తైన ఇల్లు : ఈ రెండింటిలో ఏది కొనడం బెటర్?
కడుతున్నదా? కట్టినదా? - ఏ ఇల్లు కొనాలి? - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 4:29 PM IST
House Buying Tips : సొంతిల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. ఇందుకోసం ఉద్యోగం చేసో లేకో ప్యాపారం చేసో ప్రతి రూపాయి కూడబెట్టి సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకునేందుకు అహర్నిశలు కష్టపడుతుంటారు చాలా మంది. మరికొందరు బ్యాంకు లోన్స్ తీసుకుని సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సొంతింటి కోసం ప్లాన్ చేసే వాళ్లకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది. కడుతున్న ఇల్లు తీసుకోవడం మంచిదా? లేదా నిర్మాణం పూర్తయిన ఇల్లు కొనడం బెటరా? అనే ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తుంది. ఇంతకీ, ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్? దేని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నిర్మాణంలో ఉన్న ఇల్లు :
- కడుతున్న ఇల్లు తీసుకుంటే నచ్చినట్లు డిజైన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు స్థిరాస్తి నిపుణులు.
- అది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ప్రారంభంలో ఇంటిని తీసుకుంటే, నచ్చిన ఫ్లోర్, దిక్కుతో పాటూ తక్కువ ప్రారంభ ధరతో దక్కించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- నిర్మాణం పూర్తయిన ఇంటితో పోల్చితే దీని ధర కూడా కాస్త తక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రకారం, కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఇంటిని 10 నుంచి 30 శాతం తక్కువ ధరకే కొనవచ్చు. ఇల్లు చేతికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వెంటనే అమ్మినా మంచి లాభం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- ఒకవేళ మీరు నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. బుకింగ్, డెలివరీ తేదీల మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఇంటి ధర రూ.45 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే 1శాతం జీఎస్టీ, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే 5శాతం జీఎస్టీ పడుతుందని చెబుతున్నారు.
- ఇక నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటిపై లోన్ తీసుకుంటే వడ్డి చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. నిర్మాణం కంప్లీట్ అయ్యేవరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఉండవు. అయితే, ఇల్లు కట్టడం మూడు సంవత్సరాలలోపు పూర్తయితే ఇంటి లోన్ వడ్డీపై రూ.2.50 లక్షల వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- అయితే, హౌమ్ లోన్ ద్వారా ఇంటిని కొనుగోలు చేసినట్లయితే నిర్మాణ సమయం నుంచే ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి రావడం అదనపు భారమనే విషయం గమనించాలి.
- ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యమయ్యే కొద్దీ ఒకవైపు ఈఎంఐ, మరోవైపు ఇంటి అద్దె చెల్లించాల్సి రావడం ఆర్థికంగా ఇబ్బందే. ఆ అంశాన్నీ పరిశీలించాలంటున్నారు స్థిరాస్తి నిపుణులు.
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నిర్మాణం పూర్తైన ఇల్లు :
- రెడీ టూ మూవ్ ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే ఎదురుచూపులు ఉండవు. కొన్నవెంటనే మీరు ఎప్పుడైనా కొత్తింటికి వెళ్లిపోవచ్చు. ప్రస్తుతం బాత్రూం ఫిట్టింగ్స్, ఇన్నర్ కప్ బోర్డులు, మాడ్యులర్ కిచెన్ వంటి వాటిని నిర్మించి కస్టమర్లకు అందిస్తున్నారు.
- కొన్నిసార్లు ఏసీ, గీజర్, గ్యాస్ స్టవ్ విత్ చిమ్నీ కూడా ప్రీమియం రెడీ టు మూవ్ ఇన్ ఇళ్లలో ఉంటాయి. నిర్మాణం పూర్తయి NOC(నో అబ్జక్షన్ సర్టిఫికేట్) వచ్చిన ఇంటికి జీఎస్టీ ఉండదంటున్నారు స్థిరాస్తి నిపుణులు. ఎక్స్పర్ట్ల సాయంతో ఇంటి నిర్మాణ నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.
- ఇక రెడీ టూ మూవ్ ఇల్లు కొంటే ఉండే నష్టాలను చూస్తే, ధర ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. డిజైన్లో మార్పులు చేసుకోవాలంటే ఎక్కువగా అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ మార్పులు చేసుకుంటే అదనపు ఖర్చు అవుతుంది.
- ఇలాంటి ఇంటికి తీసుకున్న హోమ్ లోన్కు వడ్డీతో పాటు అసలు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు స్థిరాస్తి నిపుణులు.
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