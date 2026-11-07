'ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మెషీన్' సింపుల్ క్లీనింగ్ టిప్స్! - ఇక చిటికెలో మెరిపించేయొచ్చు!
Home Appliances Cleaning Tips : పండగవేళ ఇంటితో పాటు వీటిని శుభ్రం చేశారా? - ఈ టిప్స్తో నిమిషాల్లోనే క్లీనింగ్ పని కంప్లీట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:00 PM IST
దీపావళి వేళ ఇల్లంతా కొత్త కళతో మెరిసిపోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అందుకోసమే గదులు, అల్మారాలు క్లీన్ చేయడం, కర్టెన్లు ఉతకడం, సోఫా, పరుపులను వ్యాక్యూమ్ చేయడం ఇలా ఇంట్లో అణువణువూ క్లీన్ చేస్తుంటారు. కానీ, రోజూ మనకు సాయపడే గృహోపకరణాల్ని మాత్రం శుభ్రం చేయడం చాలా మంది మర్చిపోతుంటారు. అవి క్లీన్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అని అనుకోవడం ఒక కారణమైతే, ఏ వస్తువును ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలియకపోవడం మరో కారణం. నిజానికి ఇదో పెద్ద పనే కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో వాటిని ఈజీగా శుభ్రం చేయొచ్చంటున్నారు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫ్రిడ్జ్ కోసం బేకింగ్ సోడా!
- ఫ్రిడ్జ్ను క్లీన్ చేయడమంటే పెద్ద పనే. కానీ బేకింగ్ సోడాతో ఈ పనిని ఈజీగా పూర్తి చేయచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇందుకోసం ముందుగా రిఫ్రిజిరేటర్ స్విచాఫ్ చేసి ప్లగ్ని సాకెట్ నుంచి తొలగించాలి. ఆ తర్వాత డీఫ్రాస్ట్ చేసి ఫ్రీజర్లో ఉన్న ఐస్ను రిమూవ్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక పెద్ద గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమంలో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ముంచి, పిండి ఫ్రిడ్జ్ లోపలి గోడలు, గ్లాస్ ర్యాక్స్, వెజిటబుల్ ట్రేలు తుడవాలి. ఒకవేళ గ్యాస్ ర్యాక్స్, వెజిటబుల్ ట్రేలు బాగా జిడ్డుగా మారితే లిక్విడ్ సోప్తో కడగవచ్చు.
- ఇలా క్లీన్ చేసినా రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల కొన్ని మూలల్లో మొండి మరకలు కనిపించచ్చు. అలాంటప్పుడు బేకింగ్ సోడా ద్రావణంలో ముంచిన టూత్బ్రష్తో ఆ మరకలు ఉన్న ప్లేస్లో స్లోగా రుద్దితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
- చివర్లో పొడి బ్రష్తో ఫ్రిడ్జ్ డోర్ వద్ద ఉండే రబ్బర్ గ్యాస్కెట్లలోని దుమ్ము, మురికిని తొలగిస్తే రిఫ్రిజిరేటర్ శుభ్రపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఇక్కడ మీరు వాడిన బేకింగ్ సోడా ఫ్రిడ్జ్ను క్లీన్ చేయడంతో పాటు ఏవైనా దుర్వాసనలు ఉన్నా దూరం చేస్తుందంటున్నారు.
ఓవెన్లో లెమన్ స్టీమ్!
ఓవెన్ వాడేవారిలో చాలా మంది సాధారణంగా పదార్థాలు బేక్ చేసుకోవడానికి, వేడి చేసుకోవడానికి వాడే బౌల్స్, ట్రేలను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తుంటారు. కానీ ఓవెన్ లోపలి భాగాన్ని తరచూ శుభ్రం చేయరు. అయితే దీన్ని కూడా సింపుల్గా శుభ్రం చేయచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఇందుకోసం ఓవెన్లో ఉంచే బౌల్లో నీళ్లు నింపి, ఒక నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండాలి. ఆపై పిండిన ఆ నిమ్మ చెక్కల్ని కూడా ఆ వాటర్లో వేసి ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో ఉంచి మూత పెట్టేయాలి. నెక్ట్స్ ఓవెన్ ఆన్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత స్విచాఫ్ చేసి కొద్దిసేపు వదిలేయాలి. అనంతరం ఆ బౌల్ని బయటకు తీసి లోపలి భాగాల్ని ఒక కాటన్ క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తే జిడ్డు ఈజీగా తొలగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టిప్ ఓవెన్ను శుభ్రపరచడమే కాకుండా, అందులోని దుర్వాసనలను కూడా తొలగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
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వెనిగర్తో వాషింగ్ మెషీన్ క్లీన్!
కొందరు రోజూ దుస్తులు ఉతికే వాషింగ్ మెషీన్ను ఏం శుభ్రం చేస్తాంలే అనుకుంటారు. ఇంకొందరు దాన్నెలా క్లీన్ చేయాలో తెలియక ఆగిపోతుంటారు. అయితే ఇందుకు వెనిగర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా వాషింగ్ మెషీన్ డ్రమ్లో రెండు కప్పుల వెనిగర్ను పోయాలి. లేదంటే డ్రమ్ క్లీన్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన పౌడర్ లభిస్తుంది. దాన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు.
నెక్ట్స్ కావాల్సినంత టెంపరేచర్ను సెట్ చేసి ఆన్ చేయాలి. ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక డ్రెయిన్ ఫిల్టర్ యాక్సెస్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసి, అందులో చేరిన వాటర్ తొలగించి, బట్టలకు సంబంధించిన పోగులు ఏమైనా ఉంటే క్లీన్ చేసి తిరిగి డోర్ పెట్టేయాలి. చివర్లో రబ్బర్ డోర్ సీల్ను పొడి కాటన్ క్లాత్తో తుడిచి, వాషింగ్ మెషీన్ డోర్ ఓపెన్ చేసే ఉంచాలి. దీనివల్ల వాషర్ క్లీన్ అవ్వడంతో పాటు అందులో నుంచి దుర్వాసనలు వెలువడకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
డిష్వాషర్ క్లీన్ చేయండిలా!
- ఫెస్టివల్స్ టైమ్లోనే కాదు, ప్రతి వారం డిష్వాషర్ని క్లీన్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇందుకోసం ముందుగా డ్రెయిన్ ఫిల్టర్ను తీసి గోరువెచ్చటి వాటర్తో శుభ్రం చేసి యథావిధిగా అమర్చాలి.
- ఆపై ఒక గాజు బౌల్లో వెనిగర్ నింపి, డిష్వాషర్ పైభాగంలో ఉన్న ర్యాక్లో ఉంచాలి. ఆపై హాట్ వాటర్ సైకిల్ను ఆన్ చేయాలి. దీనివల్ల జిడ్డు ఈజీగా కరిగిపోయి తొలగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- అనంతరం టబ్ ఫ్లోర్పై బేకింగ్ సోడా చల్లి, క్విక్ హాట్ వాష్ సైకిల్ను ఆన్ చేయాలి. ఫలితంగా ఆయా భాగాలు క్లీన్ అవ్వడంతో పాటు దుర్వాసనలు కూడా దూరమవుతాయని సూచిస్తున్నారు.
చిమ్నీ శుభ్రపడుతుందిలా!
- చిమ్నీ వాడడం వరకు మంచిగానే ఉంటుంది. కానీ కొందరు దాన్ని అతి కష్టంగా క్లీన్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చిమ్నీని సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇందుకోసం ముందుగా మెష్ ఫిల్టర్ను సెపరేట్ చేసి, దాన్ని డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్, అరకప్పు వాషింగ్ సోడా లేదంటే అరకప్పు వెనిగర్ కలిపిన నీటిలో అరగంటసేపు నాననివ్వాలి. ఆ తర్వాత మృదువైన స్క్రబ్బర్తో స్లోగా రుద్ది శుభ్రం చేయాలి.
- నెక్ట్స్ ఆయిల్ కలెక్టర్ని వేరు చేసి సబ్బుతో క్లీన్ చేయాలి.
- యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ చిమ్నీ లోపలి గోడలు, మోటార్ బ్లోయర్ రెక్కల పైనా జిడ్డు చేరుతుంది. నార్మల్గా చిమ్నీకి ఆటో-క్లీన్ ఫీచర్ ఉంటే, ఆ బటన్ నొక్కినప్పుడు లోపలి జిడ్డు కరిగి ఆయిల్ కలెక్టర్లోకి వస్తుంది. దాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ అది లేనట్లయితే లోపలి భాగాల్ని తడిగుడ్డతో జాగ్రత్తగా తుడవాలి.
- కాటన్ క్లాత్ మీద గ్లాస్ క్లీనర్ని వేసి చిమ్నీ బయటి భాగాల్ని క్లీన్ చేయాలి.
- చివర్లో ముందుగా కడిగి ఆరబెట్టిన మెష్ ఫిల్టర్, ఆయిల్ కలెక్టర్ని తిరిగి బిగించుకోవాలి.
- పండగల టైమ్లో ఇలా ఆయా గృహోపకరణాల్ని శుభ్రం చేయడంతో పాటు, వాటి వాడకాన్ని బట్టి నిర్ణీత వ్యవధుల్లో కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే వీటి లోపలి భాగాల్ని క్లాత్తో క్లీన్ చేసేటప్పుడు స్విచాఫ్ చేసి ప్లగ్ తొలగించడం మర్చిపోకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాదు, పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే విడి భాగాల్ని తిరిగి బిగించాలని సూచిస్తున్నారు.
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