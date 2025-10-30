ETV Bharat / offbeat

ఈ TV కొన్నారంటే.. సింహం జూలుతో జడ వేయొచ్చు! - మీ హీరోతో కలిసి చాయ్ తాగొచ్చు!!

- వారిని మీ చేత్తోనే టచ్​ చేసిన ఫీలింగ్ కూడా! - త్రీడీని మించిన అద్భుతాలు హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ సొంతం! - మీరు కూడా బుక్ చేసుకుంటారా?

Holographic Technology
Holographic Technology (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Holographic Technology : టీవీ ఎంత ఖరీదైతే, పిక్చర్​ క్వాలిటీ అంత పెరుగుతుంది. ఒకవేళ అది త్రీడీ స్క్రీన్ అయితే టీవీలోని బొమ్మలు ఎదురుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, అవి మన ఇంట్లోకే వచ్చేస్తే? అంతేకాదు వాటిని స్వయంగా మన చేత్తో టచ్​ చేసే ఫీలింగ్​ కూడా కలిగితే? ఇంకేముంది?? సింహం జూలుతో జడ వేసేయొచ్చు, నచ్చిన హీరో భుజం మీద చెయ్యి వేసి కప్పు చాయ్​ కూడా సిప్​ చేసేయొచ్చు! అవును.. ఇవన్నీ అతి త్వరలో ఇవి నిజం కాబోతున్నాయి. "హోలో గ్రఫిక్ టీవీ" ద్వారా ఈ మిషన్ ఇంపాజిబుల్​.. పాజిబుల్ కాబోతోంది!!

ఆ జోడు, ఈ సెట్టు అవసరమే లేదు :

స్క్రీన్​ పైన త్రీడీ పిక్చర్​ చూడాలనుకుంటే దానికోసం కళ్లజోడు పెట్టుకోవాలనే విషయం తెలిసిందే. దీనికి అప్డేట్ వెర్షన్​గా వర్చువల్‌ రియాలిటీ (VR) హెడ్‌సెట్‌ వచ్చింది. దీన్ని కళ్లకు తగిలించుకుంటే ఆ ప్రపంచం మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతమవుతుంది. కానీ, హోలో గ్రఫిక్ టెక్నాలజీ అంతకు మించిన అద్భుతాలను చూపించబోతోంది. టీవీలో కదులుతున్న పాత్రలన్నీ త్రీడీ విజువలైజేషన్​తో అవి మన ఇంట్లోనే ఉన్నాయనేంత వాస్తవంగా చూపిస్తాయి.

టచింగ్! :

సాధారణ టీవీలను మూల నుంచి చూస్తే పిక్చర్ సరిగా కనిపించదు. కానీ, ఈ హోలో గ్రఫిక్ టీవీని గదిలోని ఏ మూల నుంచి చూసినా పర్ఫెక్ట్​గా కనిపిస్తుంది. అంటే 360 డిగ్రీల కోణంలో స్క్రీన్​ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చన్నమాట. ఇక ఇందులో టచబుల్, ఇంటరాక్టివ్ టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు టీవీలోని పాత్రలను స్వయంగా చేత్తో టచ్​ చేసిన అనుభూతి పొందొచ్చు. దీనికోసం ఈ టీవీల్లో AI డ్రివన్ డెప్త్ మ్యాపింగ్, నానో మెటీరియల్స్‌, లేజర్‌ ప్రొజెక్షన్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు.

"బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్" అంటే ఏంటి? - బిగ్​ బాస్​కూ, NTR సినిమాకు లింకేంటి?

బాడీ డబుల్ !

యానిమల్ సినిమా చూసినవారందరికీ బాడీ డబుల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు. అయితే ఇందుకోసం ఇద్దరు వ్యక్తులు కావాలి. కానీ, ఈ హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక్కరే ఇద్దరుగా కనిపించొచ్చు. అంటే ఇంట్లోనే ఉండి, ఆఫీసులో జరిగే మీటింగ్​లో మీరు కూర్చున్నట్టుగా చూపించొచ్చు! హైదరాబాద్​లోనే ఉండి తాజ్​ మహల్​ ను తాకిన స్పర్శ అనుభూతిని పొందొచ్చు. విద్యార్థులు తమ ప్రాక్టికల్స్​ను ఇంట్లోనే చేసినట్టుగా ఫీలవ్వొచ్చు. చిన్న పిల్లలు చిట్టి చిలకమ్మతో నేరుగా ఆడుకోవచ్చు! షాపింగ్​ చేయాలనుకునేవారు ఇంట్లోనే ఉండే ఆ ప్రొడక్ట్స్​ను చేత్తో తాకి నచ్చితే ఆర్డర్​ పెట్టేసుకోవచ్చు! ఇలా ఎన్నో చిత్ర విచిత్రమైన అద్భుతాలు హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీతో ఆవిష్కృతం కాబోతున్నాయి.

ఆర్డర్​ పెట్టేస్తారా?

ఈ హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ డిస్​ప్లేలను ప్రముఖ టీవీ తయారీ కంపెనీలు ఇప్పటికీ తయారు చేస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ కూడా ఓపెన్ చేశాయి! గూగుల్, యాపిల్ వంటి సంస్థలు ఈ టెక్నాలజీని మరింత అప్డేట్​ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. మొత్తానికి ఈ టెక్నాలజీ డిజిటల్​ రంగంలో కలలో కూడా ఊహించని మార్పులను తేబోతోంది. అతి త్వరలోనే ఇది సాకారం కానుంది. మరి, ఈ వండర్​ను వీక్షించిన ఫస్ట్​ సెక్షన్​లో మీరు ఉండాలనుకుంటే.. వెంటనే ప్రీ-ఆర్డర్​ పెట్టేసుకోండి!

ఒక్క మెరుపుతో కుటుంబానికి 6 నెలల కరెంటు! - శాస్త్రవేత్తలను ఊరిస్తున్న థండర్స్!

TAGGED:

HOLOGRAPHIC TELEVISION
3D TECHNOLOGY TV
SMART TELEVISION AND LED TV
VIRTUAL REALITY HEADSET
HOLOGRAPHIC TV

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.