ఈ TV కొన్నారంటే.. సింహం జూలుతో జడ వేయొచ్చు! - మీ హీరోతో కలిసి చాయ్ తాగొచ్చు!!
- వారిని మీ చేత్తోనే టచ్ చేసిన ఫీలింగ్ కూడా! - త్రీడీని మించిన అద్భుతాలు హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ సొంతం! - మీరు కూడా బుక్ చేసుకుంటారా?
Published : October 30, 2025 at 2:32 PM IST
Holographic Technology : టీవీ ఎంత ఖరీదైతే, పిక్చర్ క్వాలిటీ అంత పెరుగుతుంది. ఒకవేళ అది త్రీడీ స్క్రీన్ అయితే టీవీలోని బొమ్మలు ఎదురుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, అవి మన ఇంట్లోకే వచ్చేస్తే? అంతేకాదు వాటిని స్వయంగా మన చేత్తో టచ్ చేసే ఫీలింగ్ కూడా కలిగితే? ఇంకేముంది?? సింహం జూలుతో జడ వేసేయొచ్చు, నచ్చిన హీరో భుజం మీద చెయ్యి వేసి కప్పు చాయ్ కూడా సిప్ చేసేయొచ్చు! అవును.. ఇవన్నీ అతి త్వరలో ఇవి నిజం కాబోతున్నాయి. "హోలో గ్రఫిక్ టీవీ" ద్వారా ఈ మిషన్ ఇంపాజిబుల్.. పాజిబుల్ కాబోతోంది!!
ఆ జోడు, ఈ సెట్టు అవసరమే లేదు :
స్క్రీన్ పైన త్రీడీ పిక్చర్ చూడాలనుకుంటే దానికోసం కళ్లజోడు పెట్టుకోవాలనే విషయం తెలిసిందే. దీనికి అప్డేట్ వెర్షన్గా వర్చువల్ రియాలిటీ (VR) హెడ్సెట్ వచ్చింది. దీన్ని కళ్లకు తగిలించుకుంటే ఆ ప్రపంచం మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతమవుతుంది. కానీ, హోలో గ్రఫిక్ టెక్నాలజీ అంతకు మించిన అద్భుతాలను చూపించబోతోంది. టీవీలో కదులుతున్న పాత్రలన్నీ త్రీడీ విజువలైజేషన్తో అవి మన ఇంట్లోనే ఉన్నాయనేంత వాస్తవంగా చూపిస్తాయి.
టచింగ్! :
సాధారణ టీవీలను మూల నుంచి చూస్తే పిక్చర్ సరిగా కనిపించదు. కానీ, ఈ హోలో గ్రఫిక్ టీవీని గదిలోని ఏ మూల నుంచి చూసినా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. అంటే 360 డిగ్రీల కోణంలో స్క్రీన్ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చన్నమాట. ఇక ఇందులో టచబుల్, ఇంటరాక్టివ్ టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు టీవీలోని పాత్రలను స్వయంగా చేత్తో టచ్ చేసిన అనుభూతి పొందొచ్చు. దీనికోసం ఈ టీవీల్లో AI డ్రివన్ డెప్త్ మ్యాపింగ్, నానో మెటీరియల్స్, లేజర్ ప్రొజెక్షన్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు.
బాడీ డబుల్ !
యానిమల్ సినిమా చూసినవారందరికీ బాడీ డబుల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు. అయితే ఇందుకోసం ఇద్దరు వ్యక్తులు కావాలి. కానీ, ఈ హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక్కరే ఇద్దరుగా కనిపించొచ్చు. అంటే ఇంట్లోనే ఉండి, ఆఫీసులో జరిగే మీటింగ్లో మీరు కూర్చున్నట్టుగా చూపించొచ్చు! హైదరాబాద్లోనే ఉండి తాజ్ మహల్ ను తాకిన స్పర్శ అనుభూతిని పొందొచ్చు. విద్యార్థులు తమ ప్రాక్టికల్స్ను ఇంట్లోనే చేసినట్టుగా ఫీలవ్వొచ్చు. చిన్న పిల్లలు చిట్టి చిలకమ్మతో నేరుగా ఆడుకోవచ్చు! షాపింగ్ చేయాలనుకునేవారు ఇంట్లోనే ఉండే ఆ ప్రొడక్ట్స్ను చేత్తో తాకి నచ్చితే ఆర్డర్ పెట్టేసుకోవచ్చు! ఇలా ఎన్నో చిత్ర విచిత్రమైన అద్భుతాలు హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీతో ఆవిష్కృతం కాబోతున్నాయి.
ఆర్డర్ పెట్టేస్తారా?
ఈ హోలో గ్రఫీ టెక్నాలజీ డిస్ప్లేలను ప్రముఖ టీవీ తయారీ కంపెనీలు ఇప్పటికీ తయారు చేస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ఓపెన్ చేశాయి! గూగుల్, యాపిల్ వంటి సంస్థలు ఈ టెక్నాలజీని మరింత అప్డేట్ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. మొత్తానికి ఈ టెక్నాలజీ డిజిటల్ రంగంలో కలలో కూడా ఊహించని మార్పులను తేబోతోంది. అతి త్వరలోనే ఇది సాకారం కానుంది. మరి, ఈ వండర్ను వీక్షించిన ఫస్ట్ సెక్షన్లో మీరు ఉండాలనుకుంటే.. వెంటనే ప్రీ-ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి!
