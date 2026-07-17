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మీకు తెలుసా? - "ఒడిస్సీ" ఓ అంధుడు రాసిన కావ్యం!

ప్రాచీన గ్రీకు కవి "హొమర్" - ఆయన రాసినవే "ఇలియడ్, ఒడిస్సీ"

the_odyssey
the_odyssey (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 5:07 PM IST

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Odyssey : గ్రీకు పురాణ గాథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'ది ఒడిస్సీ' (The Odyssey) ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ పంచుతోంది. ఈ మైథలాజికల్ గ్రంథాన్ని ఓ అంధుడు రాశాడని మీకు తెలుసా? సోక్రటీస్, ప్లాటో, అరిస్టాటిల్ అనే గ్రీకు తత్వ వేత్తలు, మరెందరో గ్రీకు వీరుల గురించి చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుసు. 'ఎథెన్స్, స్పార్టా' అనేవి అప్పటి గ్రీకు నగర రాజ్యాలు. ఆ కాలానికి చెందిన 'హొమర్' రాసినవే ఇలియడ్, ఒడిస్సీ గ్రంథాలు. గ్రీకు భాషలో హోమర్ అంటే అంధుడు అని అర్థం.

యుద్ధం, వీరత్వం, గురించి వర్ణించే వీరగాథ ఇలియడ్ గ్రంథం కాగా, మానసిక స్థైర్యం, బుద్ధి చాతుర్యం, పట్టుదల గురించి తెలిపేది ఒడిస్సీ. ప్రాచీన చరిత్రకారుడు, చరిత్ర పితామహుడిగా పేరొందిన హెరిడోటస్ ప్రకారం హొమర్ క్రీ.పూ.800-850 మధ్య కాలానికి చెందిన వాడు. కాల్పనిక కథల ఆధారంగా కాకుండా స్వయంగా సమాచారాన్ని సేకరించి చరిత్రను రాసే పద్ధతిని హెరిడోటస్ ప్రారంభించడం గమనార్హం. ట్రోజన్ యుద్ధం ముగిసిన 400 ఏళ్ల తర్వాత హొమర్ జన్మించి ఉండొచ్చని హెరిడోటస్ పేర్కొన్నారు.

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ఇలియడ్, ఒడిస్సీ అనేవి 8వ శతాబ్దంలో రచించిన ప్రముఖ గ్రంథాలు మన రామాయణం, మహాభారతం అంతటి గుర్తింపును కలిగి ఉన్నాయి. ఇలియడ్ కావ్యం అంతా గ్రీకు నగర రాజ్యాలకు, ట్రాయ్ నగరానికి మధ్య జరిగే యుద్ధం గురించి వెల్లడిస్తుంది. కానీ, ఒడిస్సీ యుద్ధానంతరం జరిగిన కథను వివరిస్తూ సాగుతుంది. యుద్ధంలో గెలిచిన గ్రీకు యోధుడైన ఒడిస్సీయన్ చుట్టూ సాగుతుంది.

తాను పుట్టక ముందు దాదాపు 400ఏళ్ల కిందట జరిగిన యథార్థ గాధలను హొమర్ కళ్లారా చూడకపోయినా తన మేథోశక్తితో, ఊహాశక్తితో నోటి మాట ద్వారా గ్రంథస్తం చేసినట్లు చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఒడిస్సీలో డెమోడోకస్ అనే అంథకవి పాత్ర హొమర్​ను తలపిస్తుంది. అంధుడైన డెమోడోకస్ రాజు సభలో అద్భుతమైన గాయకుడు. హొమర్ తనను తాను ఊహించుకునే అంధ కవి పాత్రను క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చని చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు.

కళ్లకు కట్టినట్టుగా

ఇలియడ్, ఒడిస్సీ గ్రంథాల్లో వర్ణించిన ఘట్టాలు కళ్లకు కట్టినట్టుగా ఉంటాయి. యుద్ధ రంగాలు, సముద్రాలు, ప్రకృతిని వర్ణించిన తీరు ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేస్తుంది. అంధుడైన హొమర్ ఇంత కచ్చితంగా ఎలా వర్ణించాడన్నది ఇప్పటికీ మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది.

హొమర్ పురుషుడా లేక మహిళా? అని పలువురు చరిత్రకారులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హోమర్ ఏజియన్ సముద్రంలోని కియోస్ ఐలాండ్ లేదా ప్రస్తుత టర్కీ పశ్చిమ తీరంలోని స్మిర్నా లేదా కొలోఫోన్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చని క్రీ.శ.2వ శతాబ్దానికి చెందిన లూసియన్ అనే వ్యంగ్య కవి పేర్కొన్నాడు.

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