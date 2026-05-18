వేల ఏళ్లుగా కొత్తవ్యక్తిని "పుట్టనివ్వలేదు"! - "మని" ద్వీపకల్పం చరిత్ర తెలుసా?
- ఇప్పటికీ అక్కడ కొనసాగుతున్నది ఒకే సమూహం! - ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు!!
Published : May 18, 2026 at 4:46 PM IST
Maniot greeks in Greece : ప్రస్తుత ఆధునిక మానవులను హోమో సెఫియన్స్ గా భావిస్తారు. 3 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికాలో మొదలైన వీరి ఉనికి.. నేడు మన వరకు వచ్చిందని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతకు ముందు దాదాపు 15 లక్షల ఏండ్ల క్రితం ఉన్న మనుషులు రెండు సమూహాలుగా విడిపోయారని చెబుతున్నారు. వారినే నియాండర్తల్స్, డెనిసోవన్ అని పిలుస్తారు. వీరు లక్షల ఏళ్లు వేర్వేరుగా జీవించారని, 3 లక్షల ఏండ్ల క్రితం మళ్లీ కలిశారని చెబుతున్నారు. ఈ గ్యాప్లో ఈ రెండు సమూహాల మానవుల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. డీఎన్ఏ మొదలు, జన్యువుల వరకు చాలా భేదాలు వచ్చాయి. ఇలాంటి వీరు మళ్లీ కలవడం వల్ల వీరి నుంచి కొత్త మానవజాతి పుట్టుకొచ్చిందని, వారే హోమో సెఫియన్స్ అని అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే, మనమే అన్నమాట!
సీన్ కట్ చేస్తే.. గడిచిన లక్షల ఏళ్లలో మనుషులు భూమి మొత్తం సంచరించారు. ఇక్కడి వారు అక్కడికి, అక్కడివారు ఇక్కడికి ప్రయాణిస్తూ సంచార జీవనమే సాగించారు. ఆ తర్వాత కాలంలో వ్యవసాయం కనిపెట్టిన తర్వాత స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అలా ఒక్కో ప్రాంతంలో వేల ఏళ్లుగా జీవనం సాగించిన ప్రాంతాలే రాజ్యాలుగా, దేశాలు మారాయని చెబుతున్నారు.
అయితే, ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నవారు మరో ప్రాంతానికి వెళ్లి, అక్కడి వారిని పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం వల్ల కలిగే సంతానంలో ఇద్దరి లక్షణాలూ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కుగ్రామంగా మారిపోయిన పరిస్థితుల్లో జాతిబేధాలు లేకుండా వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా.. జాతుల సంకరణం మరింత వేగంగా జరుగుతోంది. అయితే, ఇప్పటికీ శతాబ్దాల తరబడి ఒకే జాతి మనుషులు మాత్రమే జీవిస్తున్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి 'మని' ద్వీపకల్పం. ఇది గ్రీస్ దేశంలో ఉంది.
మేనియట్ గ్రీక్స్ :
ఇక్కడ ఒకే ఒక్క జాతి మాత్రమే నివసిస్తోంది. వారినే "మేనియట్ గ్రీక్స్" అని పిలుస్తారు. తరతరాలుగా, వేల ఏళ్లుగా వారు ఇక్కడే జీవనం సాగిస్తున్నారు. రాజ్యాల కాలం నుంచీ వందలాది శత్రు దండయాత్రలను ఎదుర్కొని మరీ మనుగడ సాగిస్తున్నారు. 1821లో గ్రీస్ స్వాతంత్య్రం కోసం సాగించిన సమరంలో ప్రధాన పాత్ర వీరిదేనని చరిత్రకారులు చెబుతారు.
పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు :
మేనియట్ గ్రీక్స్పై తాజాగా "ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ" పరిశోధనలు నిర్వహించింది. ఆశ్చర్యకరంగా పక్కనే ఉన్న గ్రీస్ ప్రధాన భూభాగంలోని వారి DNAతో మని ద్వీపకల్పంలోని వారి DNA మ్యాచ్ కాలేదు. కానీ, 3,200 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాంస్యయుగానికి చెందినవారి డీఎన్ఏతో సరిపోవడం విశేషం! అంతేకాదు, క్రీస్తుపూర్వం 7వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒకే వ్యక్తి నుంచి ఉన్న DNA.. ఇప్పటికీ సుమారు 50 శాతం మందిలో ఉన్నట్టు పరిశోధకులు గుర్తించారు!!
ఎలా సాధ్యమైంది?
వేల ఏళ్ల క్రితం రాజ్యాల మధ్య దండయాత్రలే ఉండేవి. ఒకరిపై మరొకరు యుద్ధాలు చేసుకొని సంపదలు దోచుకునేవాళ్లు. ఇలాంటి దాడుల నుంచి కాపాడుకునే క్రమంలో ఈ "మని" ద్వీపకల్పంలో నివసించే ప్రజలు, కొత్తవారిని తమ ప్రాంతంలోకి రానిచ్చేవారు కాదట! అవసరాల నిమిత్తం చాలా చాలా అరుదుగా ఆడవాళ్లను మాత్రమే అనుమతించారట. మగవాళ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించలేదట. శత్రుభయం భయం, దండయాత్రల అనుమానాలే ఇందుకు కారణమట. ఆక్స్ఫర్డ్ పరిశోధనలో కూడా ఈ విషయం వెల్లడైంది. కొద్దిమంది స్త్రీల DNAలో బయటి నుంచి వచ్చిన ఆనవాళ్లు కనిపించాయట.
సమర వీరులు :
ఇక్కడి ప్రజలు ఎన్నో యుద్ధాలను తట్టుకుని నిలబడ్డారు. వీరికి ప్రకృతి కూడా సహకరించిందని పరిశోధకులు చెబుతారు. ఈ "మని" ప్రాంతానికి మూడు వైపులా సముద్రం, ఒకవైపు మాత్రమే భూభాగం ఉంది. ఆ భూభాగం కూడా మైదానం కాదు. కొండ ప్రాంతం. కఠినమైన మార్గంగా ఉంటుంది. ఈ కొండపైన వీరు నివసించే ఇళ్లు కూడా రాతికోటల్లాగా ఉంటాయి. శత్రువులు వీరిపై దాడిచేయాలంటే ఈ కొండలన్నీ ఎక్కుతూ రావాలి. పైన ఉన్న మేనియట్ గ్రీక్స్, శుత్రువుల రాకను ముందుగానే గుర్తించే వీలుంటుంది. అలా త్వరగా యుద్ధానికి సన్నద్ధమయ్యేవారు. దాడికి వచ్చేవారు కొండలు ఎక్కుతూ అలసిపోయేవారు. దాంతో మేనియట్ గ్రీక్స్ వారిపై దాడిచేసి ఓడించేవారు. ఆ విధంగా.. శత్రువులు ఎవరికీ ఈ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం సాధ్యం కాలేదు. గ్రీస్ దేశంపై దండెత్తి మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకున్నవారు కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని ఓడించలేకపోయారు!
ఈ కారణాలతో ఇక్కడి పురుషుల డీఎన్ఏలో ఇప్పటికీ మార్పులేదు! వీరి జన్యుక్రమంలో ఎలాంటి మార్పులూ లేవని పరిశోధకులు తేల్చారు. ఇక్కడ అనాదిగా పితృస్వామ్యమే అమల్లో ఉంది. ఒక ప్రాంతం మొత్తం శతాబ్దాలుగా ఒకే డీఎన్ఏను కలిగిఉండడం వింతగా ఉంది కదూ!