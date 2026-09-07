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తిరుమల ఆలయ ప్రాకారంపై ఏం రాశారు? - టీటీడీకి ముందు ఎవరు పాలించారు?

శాసనాల్లో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ చరిత్ర - నాడు ఏటా పది ఉత్సవాల నిర్వహణ

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తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 12:41 PM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Dates : తిరుమలలో శ్రీనివాసుడి బ్రహ్మోత్సవాలు పదో శతాబ్దం నుంచే మొదలైనట్లు చరిత్ర, శాసనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. పల్లవ రాజ వంశీకురాలు 'రాణి సామవై పెరుందేవి' శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారికి వెండి భోగ శ్రీనివాసమూర్తిని సమర్పించడంతో పాటు అనేక ఆభరణాలు, ఉత్సవాల నిర్వహణకు భూములనూ దానం చేశారు. ఈ వివరాలన్నీ (దానశాసనం) తిరుమల ఆలయ మొదటి ప్రాకారంలోని ఉత్తర గోడపై లిఖించారు. 10వ శతాబ్దంలోనే స్వామి వారికి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించినట్లు ఈ శాసనాల ద్వారా సమాచారం లభిస్తోంది.

బ్రహ్మ నిర్వహించిన ఉత్సవం

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను తొలిసారిగా బ్రహ్మదేవుడు నిర్వహించాడని పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. శ్రీనివాసుడు వేంకటాద్రిపై అవతరించిన సందర్భంగా ఉత్సవాలను జరిపించాడని, అందుకే ‘బ్రహ్మోత్సవాలుగా పేరుగాంచాయని వచ్చిందని పురాణ ప్రాశస్త్యం.

TTD
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల పరిణామం :

  1. 966 పల్లవ రాణి సామవై పెరుందేవి దానశాసనం, భోగ శ్రీనివాసమూర్తి ప్రతిష్ఠ,
  2. 1209- 1263 : వీర నరసింహ యాదవరాయ కాలానికి పాంగుని బ్రహ్మోత్సవం.
  3. 1254 : విజయ గండగోపాలదేవుని కాలంలో చిత్తిరై బ్రహ్మోత్సవం.
  4. 1300 -1330 : యాదవరాయుల కాలంలో ఆడి బ్రహ్మోత్సవం.
  5. 1339 : ఉత్సవమూర్తిగా మలయప్పస్వామి ప్రాచుర్యంలోకి.
  6. 14, 15వ శతాబ్దాలు : విజయనగర కాలంలో బ్రహ్మోత్సవాల సంఖ్య, ఉత్సవాల వైభవం విస్తరణ.
  7. 1513 : శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తై మాసంలో కొత్త బ్రహ్మోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
  8. 1533, 1534 : కార్తీకై బ్రహ్మోత్సవానికి శాసన ఆధారాలు.
  9. 1539 : తాళ్లపాక పెద తిరుమలయ్యంగార్ ఆధ్వర్యంలో ఆణి బ్రహ్మోత్సవం.
  10. 1803 : మెకంజీ సర్వేలో తిరుమలలో 28 ఉత్సవాల ప్రస్తావన.
  11. 1843 : ఆలయ పరిపాలన హథీరాంజీ మఠ మహంతుల చేతుల్లోకి.
  12. 1933 : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఏర్పాటు, మహంతుల పరిపాలనకు ముగింపు.
TTD
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

చారిత్రక ఆధారాలు సైతం

టీటీడీ ప్రచురించిన శాసన సంపుటాలు, చారిత్రక గ్రంథాల ప్రకారం బ్రహ్మోత్సవాల రూపకల్పన, నిర్వహణ ఒకరోజులో ఆవిర్భవించలేదు. శతాబ్దాలుగా రాజులు, రాణులు, సామంతులు భక్తులు అందించిన దానధర్మాలు, ఆలయ పరిపాలనా పరిణామాల క్రమంలో కాలానుగుణంగా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో

1513 ఫిబ్రవరి 10న తొలిసారి తిరుమలను దర్శించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తన జన్మమాసమైన తైమాసంలో కొత్త బ్రహ్మోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తదనంతరం అచ్యుతరాయులు 1533లో కార్తీ బ్రహ్మోత్సవానికి సంబంధించి విరాళం అందించినట్లు ఓ శాసనం చెబుతోంది. 1539లో తాళ్లపాక పెద తిరుమలయ్యంగార్‌ ఆణి బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపించారు.

వైభవానికి స్వర్ణయుగం

సంగమ, సాళువ, తుళువ, ఆరవీటి వంశీయుల కాలంలో ఆలయంలో ఉత్సవాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి విజయనగర కాలం చివరి నాటికి ఏటా పది బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపించేవారని శాసనాల్లో నమోదైంది.

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