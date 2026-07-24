ETV Bharat / offbeat

"తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్ రెగ్యులర్" - వెల్లడించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే!

'హిసార్ - తిరుపతి వీక్లీ స్పెషల్' ఇక రెగ్యులర్ - ఆరు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రయోజనం!

hisar_to_tirupati_train
hisar_to_tirupati_train (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HISAR TO TIRUPATI TRAIN : 'హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్' వీక్లీ స్పెషల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్ ఇకపై ప్రతి వారం ప్రయాణం సాగించనుంది. ఈ మేరకు రెగ్యులర్ చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఉత్తర, దక్షిణ భారతాన్ని ఏకం చేస్తూ, ఆరు రాష్ట్రాలను కవర్ చేస్తూ దాదాపు 2500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే 'హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్' వీక్లీ స్పెషల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్​ను రెగ్యులర్ చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ మేరకు రెగ్యులరైజేషన్​కు సంబంధించిన నంబర్ ప్రకటించింది.

హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ ప్రెస్ నంబర్ గతంలో 04717/04718 కాగా, ప్రస్తుతం 14723/14724. ఈ రైలు ప్రతి శనివారం హిసార్ (14723) నుంచి, ప్రతి సోమవారం తిరుపతి (14724) నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుందని వెల్లడించింది.

"మల్లన్న" భక్తులకు గుడ్​న్యూస్ - ఈ నెల 26న కొత్త రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభం!

  1. ట్రైన్ నంబర్ 14723 హిసార్ - తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్ ఈ నెల 25న శనివారం హిసార్​లో బయల్దేరుతుంది. మార్గమధ్యంలో హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్య ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
  2. దాదాపు 2492 కిలో మీటర్ల దూరాన్ని చేరుకోవడానికి రెండు రోజులకు పైగా అంటే దాదాపు 43.20గంటల సమయం పడుతుంది.
  3. హర్యానాలోని హిసార్​లో మధ్యాహ్నం 2.10గంటలకు బయల్దేరే ఈ రైలు ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ లోని సదల్ పూర్ మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 9.30గంటలకు జైపూర్ చేరుతుంది. ఆ తర్వాత ఉదయం మధ్యప్రదేశ్​లోని ప్రవేశించి నగడ, ఉజ్జయిని జంక్షన్ల మీదుగా ఉదయం 9.10గంటలకు భోపాల్ చేరుతుంది.
  4. తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై మహారాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి సాయంత్రం 3.30గంటలకు నాగపూర్, 7.30గంటలకు బలార్షా చేరుకుంటుంది.
  5. ఆ తర్వాత తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి సిర్పూర్ కాగజ్​నగర్, వరంగల్ మీదుగా అర్ధరాత్రి 12గంటలకు ఖమ్మం చేరుతుంది.
  6. తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై ఏపీలోకి ప్రవేశించి రాత్రి 2గంటలకు విజయవాడ జంక్షన్ చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట జంక్షన్ల మీదుగా ప్రారంభమై ఉదయం 8.20గంటలకు తిరుపతి చేరుతుంది.
  7. ఈ రైలులో 2 -2ఏసీ బోగీలు, 7-3 ఏసీ బోగీలు, 8 స్లీపర్ బోగీలు, 4 జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలతోపాటు మరో 2 సెకండ్​క్లాస్ కమ్ లగేజీ ర్యాకులతో మొత్తం 23 బోగీలు ఉంటాయి.

"ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక" - కొండచరియలు విరిగిపడి పలు రైళ్లు రద్దు, మరికొన్ని దారి మళ్లింపు!

"చర్లపల్లి టు షాలిమార్" - 16 స్పెషల్ రైళ్లు ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే!

TAGGED:

TIRUPATI TRAIN
TIRUPATI TRAIN TIMINGS
HISAR SUPER FAST EXPRESS
తిరుపతి రైలు
HISAR TO TIRUPATI TRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.