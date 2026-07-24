"తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రెగ్యులర్" - వెల్లడించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే!
'హిసార్ - తిరుపతి వీక్లీ స్పెషల్' ఇక రెగ్యులర్ - ఆరు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రయోజనం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 4:53 PM IST
HISAR TO TIRUPATI TRAIN : 'హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్' వీక్లీ స్పెషల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇకపై ప్రతి వారం ప్రయాణం సాగించనుంది. ఈ మేరకు రెగ్యులర్ చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఉత్తర, దక్షిణ భారతాన్ని ఏకం చేస్తూ, ఆరు రాష్ట్రాలను కవర్ చేస్తూ దాదాపు 2500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే 'హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్' వీక్లీ స్పెషల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ను రెగ్యులర్ చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ మేరకు రెగ్యులరైజేషన్కు సంబంధించిన నంబర్ ప్రకటించింది.
హిసార్ - తిరుపతి - హిసార్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ ప్రెస్ నంబర్ గతంలో 04717/04718 కాగా, ప్రస్తుతం 14723/14724. ఈ రైలు ప్రతి శనివారం హిసార్ (14723) నుంచి, ప్రతి సోమవారం తిరుపతి (14724) నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుందని వెల్లడించింది.
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- ట్రైన్ నంబర్ 14723 హిసార్ - తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెల 25న శనివారం హిసార్లో బయల్దేరుతుంది. మార్గమధ్యంలో హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్య ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
- దాదాపు 2492 కిలో మీటర్ల దూరాన్ని చేరుకోవడానికి రెండు రోజులకు పైగా అంటే దాదాపు 43.20గంటల సమయం పడుతుంది.
- హర్యానాలోని హిసార్లో మధ్యాహ్నం 2.10గంటలకు బయల్దేరే ఈ రైలు ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ లోని సదల్ పూర్ మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 9.30గంటలకు జైపూర్ చేరుతుంది. ఆ తర్వాత ఉదయం మధ్యప్రదేశ్లోని ప్రవేశించి నగడ, ఉజ్జయిని జంక్షన్ల మీదుగా ఉదయం 9.10గంటలకు భోపాల్ చేరుతుంది.
- తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై మహారాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి సాయంత్రం 3.30గంటలకు నాగపూర్, 7.30గంటలకు బలార్షా చేరుకుంటుంది.
- ఆ తర్వాత తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, వరంగల్ మీదుగా అర్ధరాత్రి 12గంటలకు ఖమ్మం చేరుతుంది.
- తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై ఏపీలోకి ప్రవేశించి రాత్రి 2గంటలకు విజయవాడ జంక్షన్ చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడ ప్రారంభమై ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట జంక్షన్ల మీదుగా ప్రారంభమై ఉదయం 8.20గంటలకు తిరుపతి చేరుతుంది.
- ఈ రైలులో 2 -2ఏసీ బోగీలు, 7-3 ఏసీ బోగీలు, 8 స్లీపర్ బోగీలు, 4 జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలతోపాటు మరో 2 సెకండ్క్లాస్ కమ్ లగేజీ ర్యాకులతో మొత్తం 23 బోగీలు ఉంటాయి.
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