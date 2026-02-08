రోడ్డు మీద వాహనం ఆగిపోయిందా? - ఈ నంబర్కు ఫోన్ చేయండి - నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు!
- NHAI అందిస్తున్న ఈ సర్వీసుల గురించి మీకు తెలుసా? - పంచర్, ఇంజిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వెంటనే పరిష్కారం!
Published : February 8, 2026 at 12:09 PM IST
Highway Petrol Helpline Number : నిత్యం జాతీయ రహదారులపై వివిధ వాహనాల్లో ఎంతో మంది జర్నీ చేస్తుంటారు. అందులోనూ టూర్స్, పర్యాటక ప్రాంతాలు, పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం అంటూ లాంగ్ జర్నీస్ ఇష్టపడే వారూ ఎక్కువ మందే ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్తో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా కొన్నిసార్లు మార్గం మధ్యలో వాహనాలు ఆగిపోతుంటాయి. మరికొన్ని సార్లు ఒంటరిగానే వాహనంలో ఉంటారు.
అలాంటి సందర్భాల్లో రోడ్డుపై వాహనం ఆగిపోతే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. సమయం, సందర్భాన్ని బట్టి తెలియని భయం కూడా ఆవహించేస్తుంది. ఎవరికి కాల్ చేయాలో తెలియదు. మీకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఏ మాత్రం టెన్షన్ అక్కర్లేదు. మీ మొబైల్ నుంచి ఓ నంబర్కి కాల్ చేస్తే చాలు. నిమిషాల్లోనే మీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మీ జర్నీని హ్యాపీగా కొనసాగించవచ్చు. మరి, ఆ నంబర్ ఏంటి? ఎలాంటి సొల్యూషన్ లభిస్తుంది? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నార్మల్గా పట్టణాలు, ఊళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మనకు దగ్గరలోనే పెట్రోల్ బంకులు కనిపిస్తుంటాయి. కానీ, జాతీయ రహదారులపై ఎక్కడ పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయో తెలియదు. అలాంటి టైమ్లో NHAI (నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) అందిస్తున్న ఈ సర్వీసుల గురించి విషయం తెలిసి ఉంటే చాలు. నిమిషాల్లోనే ఎలాంటి సమస్య నుంచైనా బయటపడొచ్చు.
జాతీయ రహదారులపై వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడకుండా NHAI కొన్ని ఉచిత సేవలను అందిస్తోంది. అందులో భాగంగానే రోడ్డుపై సడెన్ రిపేర్ వచ్చి ఆగిపోయిన వెహికల్స్ను తీసుకెళ్లడానికి టోవింగ్ సర్వీస్ని అందిస్తోంది. ఇదొక్కటే కాదు సడెన్గా పెట్రోల్ లేక ఆగిపోయినప్పుడు పెట్రోల్ అందించే సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి "ఫాస్టాగ్ కొత్త రూల్" - తెలియకపోతే వాహనదారులకు ఇబ్బందులే!
ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే చిటికెలో పెట్రోల్!
జాతీయ రహదారి లేదా ఎక్స్ప్రెస్-వే పైన జర్నీ చేస్తుండగా మీ కారు లేదా బైక్ పెట్రోల్ అయిపోవడం వల్ల ఆగిపోతే ముందుగా మీ వెహికల్ను రోడ్డు పక్కన సేఫ్టీ ప్లేస్లో పార్క్ చేయాలి. ఆపై వార్నింగ్ లైట్లను ఆన్ చేయాలి. అనంతరం NHAI టోల్ ఫ్రీ నంబర్ "1033కి" కాల్ చేయాలి. అప్పుడు వారు నిమిషాల్లోనే పెట్రోల్ తెచ్చి ఇస్తారు. అందుకు మీరు పెట్రోల్ కాస్ట్ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
పంక్షర్, ఇంజిన్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా :
మీరు 1033 నంబర్కి కాల్ చేయడం ద్వారా పెట్రోల్ మాత్రమే కాదు మరికొన్ని సేవలూ పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు మీ వాహనం బ్యాటరీ డెడ్ అయిందనుకోండి జంప్ స్టార్ట్ చేసి పెడతారు. టైర్ పంక్షర్ అయినా, ఇంజిన్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా దానికి సంబంధించిన మెకానిక్ వస్తాడు. ఈ సర్వీసెస్కి మీరు రీజనబుల్ అమౌంట్ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇవేవీ కాకుండా కారును లాక్కొని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా కూడా టోవింగ్ సర్వీస్ అందిస్తోంది. అంబులెన్స్ సేవలను సైతం NHAI అందిస్తోంది.
ఈ హెల్ప్లైన్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
మీరు 1033 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి కాల్ చేశాక కంట్రోల్ రూమ్ మీ లైవ్ లొకేషన్ను ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దాని ద్వారా మీకు దగ్గరలోని పెట్రోలింగ్ వ్యాన్ లేదా రెస్క్యూ టీమ్కి సమాచారం అందిస్తారు. అలా వారు మీ దగ్గరకు చేరుకుంటారు.
మీకు ఏటీఎం కార్డు ఉందా? - ఉచితంగా రూ.20 లక్షల ఇన్సూరెన్స్!
హోమ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై ఆ ఛార్జీలు ఉండవు!