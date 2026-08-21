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బంగారం క్వాలిటీ మీరే స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చు! - 'గోల్డ్ యాప్' వచ్చేసింది!

మెరిసేదంతా బంగారం కాదు - నాణ్యతలో తేడాలను ఇలా గుర్తించండి!

gold_purity_identify
gold_purity_identify (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 12:16 PM IST

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Gold Quality Test : మెరిసేదంతా బంగారం కాదు! కానీ, స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? భవిష్యత్ అవసరాల కోసమో! లేక 'గ్యారెంటీ పెట్టుబడుల' కోసమో! చాలా మంది బంగారం కొనుగోలు చేసి పెట్టుకుంటుంటారు. ఇదే అవకాశంగా కొందరు వ్యాపారులు, నగల తయారీ దారులు మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కల్తీని ఇంట్లోనే కనిపెట్టే యాప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మీ మొబైల్​లో ఈ యాప్స్ ఉండడం వల్ల బంగారం నాణ్యతను స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చు.

బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ భగ్గుమంటున్నాయి. ఉదయం ఒక ధర, మధ్యాహ్నానికి మరో ధర, సాయంత్రానికి ఇంకో ధర ఉంటోంది. వ్యాపారులు ధర విషయంలోనే గాకుండా నాణ్యతలోనూ మోసాలకు పాల్పడడంతో కొనుగోలుదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్‌లో క్రయ, విక్రయాలు జరిగే వస్తువులకు అమలు చేస్తున్న బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ స్టాండర్డ్‌ నిబంధనలను బంగారు ఆభరణాలకూ వర్తింపజేస్తూ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. గతంలో హాల్‌ మార్కు విధానం అమల్లో ఉండడంతో అక్రమార్కులు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారని గుర్తించింది. తాజాగా పాత విధానానికి స్వస్తి పలికి కొత్తగా హాల్‌ మార్కు యూనిఫైడ్‌ ఐడెంటిఫికేషన్‌ నంబరు (హెచ్‌యూఐడీ) విధానం తీసుకొచ్చింది.

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ప్రత్యేక యాప్‌ ద్వారా సామాన్యులు సైతం నాణ్యత గుర్తించేలా చర్యలు చేపట్టారు. గోల్డ్ నగలు, బిస్కెట్లపై హెచ్‌యూఐడీ నంబరు ఉంటుంది. నంబర్ ఆధారంగా బంగారం స్వచ్ఛత, తయారు చేసిన సంస్థ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ ఇలా

  • మొబైల్​లో ప్లేస్టోర్‌లోకి వెళ్లి బీఐఎస్‌ కేర్‌ గోల్డ్‌ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.
  • యాప్‌ ద్వారా హెచ్‌యూఐడీ నంబరు స్కాన్‌ చేయాలి.
  • బంగారం నాణ్యతతో పాటు తయారీదారుని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,64,000. గత రోజు ధరతో పోలిస్తే రూ.1,400 పెరిగింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరులోనూ ఇవే ధరలున్నాయి.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా స్వల్ప మార్పులతోనే ఉంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,46,010గా నమోదైంది.

నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బంగారం మార్కెట్‌ రేటును మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దు. ఆభరణం తయారీ (మేకింగ్) ఛార్జీలు, పన్నులు, రత్నాలు లేదా విలువైన మణుల ధరలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో చివరగా వినియోగదారు చెల్లించే మొత్తం బంగారం ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

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