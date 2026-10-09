తిరుమలలో స్వామి వారి పాదాల నుంచి 'విరజానది' - ఇక్కడ నిత్య హారతి ఇస్తారని తెలుసా?
సమస్త తీర్థాల సంగమం - అష్ట దిక్కుల్లోనూ 9 తీర్థాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:03 PM IST
Pushkarini in Tirumala : తిరుమలలో శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి పాదపద్మాల నుంచి విరజానది ప్రవహిస్తోంది. పుష్కరిణిగా పేర్కొనే ఈ జలం ప్రభావం వర్ణనాతీతం. గంగాది సర్వతీర్థాలకు జన్మస్థానం కావడంతో దర్శించుకున్నా, స్పర్శించినా, స్మరించినా సర్వాభీష్టాలను అనుగ్రహిస్తుంది. మార్గశిర శుద్ధద్వాదశినాడు ఆరుణోదయ వేళలో కోట్లాది తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలో ప్రవేశిస్తాయని, తద్వారా పాపాలన్నీ నశించిపోతాయని వరాహ, వామన పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
- శ్రీ మహా విష్ణు పాదాల నుంచి ఉద్భవించి, బ్రహ్మకరస్పర్శతో పవిత్రమై, సనకసనందనాది యోగులు కీర్తించినది ఈ తీర్థం.
- దక్షిణభారతదేశానికి తలమాణికంగా వెలుగొందుతున్న తిరుమల క్షేత్రంలో అత్యంత పావనం, సర్వకామదాయకాలైన అరవై ఆరు కోట్ల తీర్థాలు ఉన్నాయని బ్రహ్మపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
- ఇందులో శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్న పుష్కరణి అత్యంత విశిష్టమైంది.
- వైకుంఠం నుంచి గరుత్మంతుడు తీసుకువచ్చిన క్రీడాపర్వతంలో శ్రీభూదేవులకు ఆటవిడుపుగా ఉన్నట్లు పురాణాల్లో ఉంది. వరాహ, పద్మ, మార్కండేయ, వామన, స్కాంద, బ్రహ్మ, భవిష్యోత్తర పురాణాల్లోనూ ఈ విషయం స్పష్టంగా వెల్లడైంది.
- వేంకటాచలంలో ఉన్న తీర్థాలకు స్వామి వారి పుష్కరిణి అవతార స్థానం కాగా, దాదాపు ఒకటిన్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. విజయనగర రాజు సాలువ నరసింహరాయలు నీటి మధ్యలో నీరాళీ మండపం నిర్మించారు. ఆ తర్వాత శ్రీవారి భక్తాగ్రేసరుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమయ్య మండపం అభివృద్ధి చేపట్టారు. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం సహస్రదీపాలంకార సేవ అనంతరం పుష్కరిణి హారతి ఇవ్వడం ఆనవాయితీ కాగా, శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ప్రతిరోజూ ఉదయం, రాత్రి వాహనసేవల్లో హారతి ఇస్తారు. పుష్కరిణి హారతి, పూజ గురించి 12 శతాబ్దం నాటి శాసనాల్లోనూ పేర్కొనగా, విజయనగర సామ్రాజ్యాధినేత శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నుంచి ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించినట్టు తెలుస్తోంది. 1972వ సంవత్సరంలో పుష్కరిణిలో ఫిల్టర్లతోపాటు కాలువలను ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రమైన నీటిని నింపుతున్నారు.
సమస్త తీర్థాల సంగమం
ఈశాన్యంలో గాలవతీర్థం, తూర్పున మార్కండేయ తీర్థం, ఆగ్నేయంలో ఆగ్నేయతీర్థం, ఉత్తర దిక్కున ధనదతీర్థం, సరస్వతీతీర్థం, దక్షిణాన యామ్య తీర్థం. వాయవ్య దిశలో వాయుతీర్థం, పశ్చిమాన వారుణతీర్థం, నైరుతిలో వశిష్ఠతీర్థంతో పుష్కరిణి విలసిల్లుతోంది.
స్నానమహిమ :
స్వామిపుష్కరిణిలో స్నానం సర్వాభీష్ట ఫలప్రదమని, ఎవరు ఏ కోరికతో ఇందులో స్నానం చేస్తేవారికి ఆ కోరిక త్వరలో సిద్ధిస్తుందని పండితులు చెప్తుండగా, సర్వపాప నిర్మూలకమని తారకవధ చేసిన కార్తికేయుడి వృత్తాంతం వల్ల తెలుస్తోంది.
ఇక్కడ స్నానమాచరించిన వారి అభీష్టాలను పొందిన భక్తులను గురించి వరాహ, భవిష్యోత్తర, స్కాంద పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
శ్రీరామవృత్తాంతం : శ్రీరాముడు వానరసైన్యంతో వేంకటాద్రికి వెళ్లి స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడం, ఆ తర్వాత రావణాది రాక్షసుల్ని జయించి సీతాదేవిని తిరిగి పొందినట్లు భవిష్యోత్తరపురాణం చెప్తోంది.
స్కాందపురాణం : మూడుసార్లు స్వామి పుష్కరిణిని స్మరిస్తూ ఏ తీర్థంలో స్నానం ఆచరించినా బహు పుణ్యప్రదమని స్కాందపురాణం వివరిస్తోంది.
దసరా సెలవుల్లో ఊరెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - 'గుంటూరు టు వికారాబాద్' స్పెషల్ ట్రైన్స్!
దసరా సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయ్! - దగ్గర్లో ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా?