ETV Bharat / offbeat

"వంట గ్యాస్" బుక్ చేశారా? - మీ సిలిండర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు!

సిలిండర్ సరఫరాలో జాప్యం - ఎక్కడుందో ఇంటి నుంచే కనిపెట్టండి!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LPG Cylinder Tracking : మీరు వంట గ్యాస్ బుక్ చేశారా? రోజులు గడుస్తున్నా ఇంటికి చేరడం లేదా? ఏజెన్సీ అధికారులు, డెలివరీ బాయ్స్ పట్టించుకోవడం లేదా? అయితే, మీరు బుక్ చేసిన సిలిండర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో ఇంట్లో నుంచి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా వంట గ్యాస్ (LPG) కొరత నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం బుకింగ్ గడువు పెంచింది. దీంతో గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా ఆలస్యం అవుతుండగా ఇదే సమయంలో గ్యాస్ ఏజెన్సీలు, డెలివరీ బాయ్స్ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారని, సిలిండర్లను బ్లాక్‌లో విక్రయిస్తున్నారని ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.

గ్యాస్ బుక్ చేసినా సమయానికి సిలిండర్ డెలివరీ కావడం లేదని చాలామంది వినియోగదారులు నిరాశ చెందుతున్నారు. వాస్తవానికి మీరు బుక్ చేసిన గ్యాస్ సిలిండర్ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవచ్చు. ఇంట్లో నుంచే మీ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి మీ సిలిండర్ బుకింగ్ ట్రాక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు, మీరు బుక్ చేసుకున్న సిలిండర్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకోవాలనుకున్నపుడు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం మొబైల్ యాప్‌, వెబ్‌సైట్, SMS, ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్ ద్వారా సహా అనేక పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ప్రధానంగా బుకింగ్, డిస్పాచ్ డెలివరీ స్టేటర్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తాయి.

మొబైల్ యాప్‌ల ద్వారా ట్రాక్ చేయడం

గ్యాస్ కంపెనీలు వినియోగదారుల సౌలభ్యం కోసం మొబైల్ యాప్‌లను అందిస్తున్నాయి. వాటి ద్వారా సిలిండర్ డెలివరీని సులభంగా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇండేన్ గ్యాస్, HP గ్యాస్ లేదా భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులు సంబంధిత కంపెనీ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ఉపయోగించి లాగిన్ చేసుకోవచ్చు. మై బుకింగ్, ట్రాక్ సిలిండర్ విభాగానికి వెళ్లి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. బుకింగ్ తేదీ, డిస్పాచ్, డెలివరీ అప్డేట్లను చూపిస్తుంది.

వెబ్‌సైట్ ద్వారా స్టేటస్ తెలుసుకోవడం

కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఉపయోగించి కూడా సిలిండర్‌ను ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. గ్యాస్ ప్రొవైడర్, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఐడీ, లేదా రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్‌ ఉపయోగించాలి.

ఐవీఆర్ఎస్ నంబర్లు

  • ఇండేన్ గ్యాస్ : 7718955555
  • హెచ్​పీ గ్యాస్ : 7903105555
  • భారత్ గ్యాస్: 7715012345

ఐవీఆర్ఎస్ కాల్ ద్వారా ట్రాకింగ్

మీరు ఐవీఆర్ఎస్ ఫోన్ సర్వీస్‌లను ఉపయోగించి సిలిండర్‌ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా గ్యాస్ కంపెనీ ఐవీఆర్ఎస్ నంబర్‌కు కాల్ చేసి, సూచనలను అనుసరించాలి. మీ బుకింగ్, డెలివరీ స్టేటస్ గురించి మీకు అప్డేట్‌ అందుతుంది.

TAGGED:

LPG BOOKING
GAS CYLINDER TRACKING
గ్యాస్ సిలిండర్ ట్రాకింగ్
LPG GAS
LPG CYLINDER TRACKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.