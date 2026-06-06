రైలులో బ్యాగు మర్చిపోయారా? - ప్రయాణంలో ఏదైనా పొగొట్టుకున్నారా?
ఇలా చేస్తే చాలు - పోయిన వస్తువు తిరిగొస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:10 PM IST
Luggage Forget in Train : రైలు ప్రయాణంలో మర్చిపోయిన బ్యాగులు తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చు. అంతేకాదు! రైలు వెళ్తున్నపుడు పొరపాటున ఏదైనా వస్తువు కింద పడిపోయినా సరే! రైల్వే సిబ్బంది తిరిగి తెచ్చిస్తారు. అప్పటికప్పుడు చైన్ లాగి జరిమానా కట్టకుండా సింపుల్గా ఇలా చేయాలని రైల్వే అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వస్తువు పోగొట్టుకున్న సమయంలో కాల్ చేయడం, సమీప స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం లేదా మదద్ యాప్లో వివరాలు నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.
కుటుంబీకులు, బంధు మిత్రులతో కలిసి చేసే రైలు ప్రయాణాలు మధుర జ్ఞాపకాలు మిగుల్చుతాయి. కానీ, ఏదైనా వస్తువు లేక బ్యాగు బోగీలోనే మర్చిపోయారంటే టెన్షన్ పట్టుకుంటుంది. తీర్థయాత్రలైనా, టూర్లైనా సరే అంతా బ్యాగులు సర్దేసుకుని రెడీ అయిపోతుంటారు. తీరా స్టేషన్ వచ్చేసరికి ఏదో ఒక వస్తువును మర్చిపోయి దిగిపోతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలో అప్పటికప్పుడు అర్థం కాదు. కానీ, ఎలాంటి టెన్షన్కి గురికాకుండా ఒకే ఒక్క ఫిర్యాదుతో తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చు.
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సుదూర ప్రయాణం కోసం ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. విహారయాత్రలు, తీర్థయాత్రల సమయంలో ఎక్కువ లగేజీ ఉండటంతో బ్యాగుల్లో సర్దుకుంటారు. బడలిక, హడావుడి, నిద్రమత్తు కారణంగా రైలు ఎక్కేప్పుడు లేదా దిగేప్పుడు ఏదో ఒకటి మరిచిపోవడం సర్వ సాధారణం. బ్యాగుల్లో దుస్తులే ఉంటే పర్వాలేదు కానీ, ఫోన్, పర్స్, ఇంకా విలువైన వస్తువులు ఉంటే కాళ్లు, చేతులు వణుకుతుంటాయి. బ్యాగు పోయిందని గుర్తించిన వెంటనే 139 నంబర్కి ఫోన్ చేయాలి. పీఎన్ఆర్ (PNR) నంబరు, రైలు, కోచ్/బెర్త్ నంబరు, బ్యాగు వివరాలు తెలియజేయాలి. వారు వెంటనే రైలులో ఉన్న సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి తర్వాతి స్టేషన్ రాగానే అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి ఆ వస్తువులను తీసుకొని భద్రపరుస్తారు.
రైల్ మదద్ యాప్
ప్రయాణికుల సేవల విషయంలో భారతీయ రైల్వే రూపొందించిన రైల్మదద్ యాప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రయాణికులు తమ ఫిర్యాదులను వేగంగా నమోదు చేయొచ్చు. అంతేకాదు! సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు దానిని ట్రాక్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని, లాగిన్ కావాలి. గ్రీవెన్స్ కాలమ్లో పీఎన్ఆర్ నంబర్, కోచ్/సీటు నంబరు, పోగొట్టుకున్న బ్యాగు వివరాలు, తేదీతోపాటు ఫొటో ఉంటే అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. గ్రీవెన్స్ ఐడీ ద్వారా మీ ఫిర్యాదు స్థితి ట్రాక్ చేయొచ్చు.
వస్తువులు రైలు నుంచి పడిపోతే
కిక్కిరిసిన రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నపుడు పొరపాటుగా వస్తువులు పడిపోతే చాలామంది ఎమర్జెన్సీ చైన్ లాగేస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయడం నేరం. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయకున్నా జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో మీ వస్తువులు పడిన ప్రదేశంలోని పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పోల్ నంబరు గమనించి గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత టికెట్ కలెక్టర్(టీసీ)ని సంప్రదించి వివరాలు చెప్తే వారు ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి పోల్ నంబరు ఆధారంగా వస్తువులను వెతికితెచ్చేలా చేస్తారు.
ప్రయాణానికి ముందు బ్యాగులకు పేరు, ఫోన్ నంబరు, చిరునామాలతో లగేజీ ట్యాగ్ పెడితే రైల్వేస్టేషన్లోని లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ విభాగం ద్వారా కూడా వస్తువులను తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది.
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