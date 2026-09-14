భార్యలు, పిల్లలతో కొలువుదీరిన 'త్రినేత్ర గణేశ్' ఎక్కడున్నాడో తెలుసా? - దేశంలో ప్రముఖ ఆలయాలు!
న్యాయం చెప్పే కాణిపాకం వినాయకుడు - మహా కాళేశ్వర్ సమీపంలో 18 అడుగుల విగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 3:30 PM IST
Ganesh Temples : వినాయక చవితికి ప్రతి గల్లీలోనూ గణేశుడు కనిపిస్తాడు. అయితే, అత్యంత విశిష్ఠమైన వినాయకుడి ఆలయాలు దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే..
సిద్ధి వినాయక ఆలయం
మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలో ఉంది. సెలబ్రిటీలు మొదలుకుని సామాన్యుల వరకూ అందరూ క్యూలో నిలబడే ఈ గణపతిని దర్శించుకుంటారు. సాధారణంగా గణపతి తొండం ఎడమవైపు తిరిగి ఉంటుంది. కానీ, ఇక్కడ కుడి వైపు ఉంటుంది.
శ్రీమంత్ దగ్దుషేత్ హల్వాయి గణపతి
మహారాష్ట్రలోని పుణెలో 125ఏళ్ల కిందట దగ్దుషేత్ అనే మిఠాయి దుకాణం యజమాని ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. గణపతి దర్శనం అనంతరం పక్కనే ఉన్న ఆయన దుకాణాన్ని భక్తులు సందర్శించడం అక్కడి సంప్రదాయం.
'ఇరుముడి'లో ఏమేం ఉంటాయి? - అయ్యప్ప మాలధారులకు ఎందుకంత ప్రత్యేకం!
వరసిద్ధి వినాయక ఆలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలో వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలిసినట్లు చెబుతారు. వివాదాలుంటే కాణిపాకం వినాయకుడి ముందు ప్రమాణం చేస్తుంటారు. ఆ స్వామే న్యాయం చెబుతారని భక్తుల విశ్వాసం.
ఉచ్చి పిళ్లైయర్ దేవాలయం
తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలో రాక్ఫోర్ట్ హిల్పై ఏడో శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఆలయమిది. గణపతిని దర్శించుకోవాలంటే కొండలో నిర్మించిన 400కు పైగా మెట్లు ఎక్కాలి. పల్లవులు, నాయక్లో నాటి నిర్మాణ శైలి కనిపిస్తుంది.
త్రినేత్ర గణేశ్ దేవాలయం
రాజస్థాన్లో రణతంబోర్లోని త్రినేత్ర ఆలయంలో వినాయకుడు తన భార్యలు సిద్ధి, బుద్ధి, పిల్లలు శుభ్, లాభ్తో కొలువై ఉంటారు. చాలా మంది తమ వివాహ పత్రికలను ఇక్కడికి వచ్చి ఇస్తారు. లేదంటే పంపిస్తుంటారు.
మధుర్ మహా గణపతి ఆలయం
కేరళలోని కాసర్గోడ్ సమీపంలో మధుర వాహినీ నది ఒడ్డున ఉందీ ఆలయం. మొదట ఇది శివాలయమే. పూజారి కుమారుడు ఆలయం లోపల గోడపై గణపతి చిత్రం గీయగా, అది క్రమంగా పెరిగి విగ్రహంగా మారిందని చెప్తుంటారు.
బడా గణేశ్ దేవాలయం
మధ్యప్రదేశ్లో ఉజ్జయిని మహా కాళేశ్వర్ ఆలయ సమీపంలో 18 అడుగుల ఎత్తైన వినాయకుడి విగ్రహం ఉంది. దీన్ని 100 ఏళ్ల కిందట ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహాన్ని దర్శించేందుకు భక్తులు, పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున వస్తుంటారు.
శ్రీ ఇడగుంజి మహా గణపతి ఆలయం
కర్ణాటకలోని మురుడేశ్వర ఆలయం సమీపంలో శరావతి నదీ తీరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి 1500 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ వినాయకుడు కేవలం రెండు చేతులే కలిగి ఉండి, నిలబడిన భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు.
గణేశ్ టక్
సిక్కింలోని గ్యాంగ్టక్లో 6,500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుందీ ఆలయం. చాలా చిన్నగా ఉండే ఈ ఆలయంలో ఒక్కసారి ఒకరు మాత్రమే ప్రవేశించగలరు. ఇక్కడి నుంచి కాంచన్జంగా పర్వత శ్రేణుల అందాల్నీ వీక్షించొచ్చు.
చప్పన్ వినాయక్స్
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని వారణాసి వ్యాప్తంగా 56 గణపతి విగ్రహాలున్నాయి. సాక్షి వినాయక్, మిత్ర వినాయక్, అభయ వినాయక్ ఇలా 56 రూపాల్లో కొలువై కాశీ నగరాన్ని సంరక్షిస్తున్నాడని స్కంధ పురాణంలో పేర్కొన్నారు.
బగారాకుతో ధూపం - ఆధ్యాత్మికంగానూ ఎన్నో లాభాలున్నాయంటున్న జ్యోతిషులు!
'గణేశ్ పూజా సామగ్రి లిస్ట్' - విగ్రహాన్ని పూజించే ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం!