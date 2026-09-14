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భార్యలు, పిల్లలతో కొలువుదీరిన 'త్రినేత్ర గణేశ్' ఎక్కడున్నాడో తెలుసా? - దేశంలో ప్రముఖ ఆలయాలు!

న్యాయం చెప్పే కాణిపాకం వినాయకుడు - మహా కాళేశ్వర్ సమీపంలో 18 అడుగుల విగ్రహం

ganesh temples
గణేష్ ఆలయాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 3:30 PM IST

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Ganesh Temples : వినాయక చవితికి ప్రతి గల్లీలోనూ గణేశుడు కనిపిస్తాడు. అయితే, అత్యంత విశిష్ఠమైన వినాయకుడి ఆలయాలు దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే..

సిద్ధి వినాయక ఆలయం

మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలో ఉంది. సెలబ్రిటీలు మొదలుకుని సామాన్యుల వరకూ అందరూ క్యూలో నిలబడే ఈ గణపతిని దర్శించుకుంటారు. సాధారణంగా గణపతి తొండం ఎడమవైపు తిరిగి ఉంటుంది. కానీ, ఇక్కడ కుడి వైపు ఉంటుంది.

శ్రీమంత్ దగ్దుషేత్ హల్వాయి గణపతి

మహారాష్ట్రలోని పుణెలో 125ఏళ్ల కిందట దగ్దుషేత్ అనే మిఠాయి దుకాణం యజమాని ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. గణపతి దర్శనం అనంతరం పక్కనే ఉన్న ఆయన దుకాణాన్ని భక్తులు సందర్శించడం అక్కడి సంప్రదాయం.

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వరసిద్ధి వినాయక ఆలయం

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలో వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలిసినట్లు చెబుతారు. వివాదాలుంటే కాణిపాకం వినాయకుడి ముందు ప్రమాణం చేస్తుంటారు. ఆ స్వామే న్యాయం చెబుతారని భక్తుల విశ్వాసం.

ఉచ్చి పిళ్లైయర్ దేవాలయం

తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలో రాక్​ఫోర్ట్ హిల్​పై ఏడో శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఆలయమిది. గణపతిని దర్శించుకోవాలంటే కొండలో నిర్మించిన 400కు పైగా మెట్లు ఎక్కాలి. పల్లవులు, నాయక్​లో నాటి నిర్మాణ శైలి కనిపిస్తుంది.

త్రినేత్ర గణేశ్ దేవాలయం

రాజస్థాన్​లో రణతంబోర్​లోని త్రినేత్ర ఆలయంలో వినాయకుడు తన భార్యలు సిద్ధి, బుద్ధి, పిల్లలు శుభ్, లాభ్​తో కొలువై ఉంటారు. చాలా మంది తమ వివాహ పత్రికలను ఇక్కడికి వచ్చి ఇస్తారు. లేదంటే పంపిస్తుంటారు.

మధుర్ మహా గణపతి ఆలయం

కేరళలోని కాసర్​గోడ్ సమీపంలో మధుర వాహినీ నది ఒడ్డున ఉందీ ఆలయం. మొదట ఇది శివాలయమే. పూజారి కుమారుడు ఆలయం లోపల గోడపై గణపతి చిత్రం గీయగా, అది క్రమంగా పెరిగి విగ్రహంగా మారిందని చెప్తుంటారు.

బడా గణేశ్ దేవాలయం

మధ్యప్రదేశ్​లో ఉజ్జయిని మహా కాళేశ్వర్ ఆలయ సమీపంలో 18 అడుగుల ఎత్తైన వినాయకుడి విగ్రహం ఉంది. దీన్ని 100 ఏళ్ల కిందట ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహాన్ని దర్శించేందుకు భక్తులు, పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున వస్తుంటారు.

శ్రీ ఇడగుంజి మహా గణపతి ఆలయం

కర్ణాటకలోని మురుడేశ్వర ఆలయం సమీపంలో శరావతి నదీ తీరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి 1500 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ వినాయకుడు కేవలం రెండు చేతులే కలిగి ఉండి, నిలబడిన భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు.

గణేశ్ టక్

సిక్కింలోని గ్యాంగ్​టక్​లో 6,500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుందీ ఆలయం. చాలా చిన్నగా ఉండే ఈ ఆలయంలో ఒక్కసారి ఒకరు మాత్రమే ప్రవేశించగలరు. ఇక్కడి నుంచి కాంచన్​జంగా పర్వత శ్రేణుల అందాల్నీ వీక్షించొచ్చు.

చప్పన్ వినాయక్స్

ఉత్తర ప్రదేశ్​లోని వారణాసి వ్యాప్తంగా 56 గణపతి విగ్రహాలున్నాయి. సాక్షి వినాయక్, మిత్ర వినాయక్, అభయ వినాయక్ ఇలా 56 రూపాల్లో కొలువై కాశీ నగరాన్ని సంరక్షిస్తున్నాడని స్కంధ పురాణంలో పేర్కొన్నారు.

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