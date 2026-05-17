ఎండలు ముదిరితే.. అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తారు!
- హీట్ వేవ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మీకు తెలుసా? - అసంఘటిత రంగంలోని వారికి చేయూత
Published : May 17, 2026 at 4:22 PM IST
Heat Wave Insurance : ఎండలు భగభగమండిపోతున్నాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో సాధారణంగా బైక్ మీద బయటకు వెళ్లాలంటేనే వణికిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అలాంటిది ఇక ఎండలో బరువులు మోసే పనులకు వెళ్లాల్సి వస్తే? ఎండదెబ్బ తగలడం దాదాపుగా ఖాయం! పొద్దంతా ఎనిమిది గంటలపాటు ఎండలో నిలబడి పనులు చేస్తే బాడీ పూర్తిగా డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాపాయ స్థితిని కూడా కలిగిస్తుంది. అలాగని, ఎండలకు భయపడి పనులకు వెళ్లకపోతే, అడ్డా కూలీలకు పూట గడవదు. ఇలా సతమతం అయ్యే వారికి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ఆపన్నహస్తం అందిస్తున్నాయి. భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి, వారు పనులకు వెళ్లలేని పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు "హీటే వేవ్ ఇన్సూరెన్స్" ద్వారా వారికి రోజూవారీగా డబ్బులు అందేలా చేస్తున్నాయి! అలా ఆ రోజు వరకు పని చేయకపోయినా పూట గడిచేలా చూస్తున్నాయి. మరి, ఇది ఎక్కడ అమలవుతోంది? మన వద్ద అవకాశం ఉందా? ఎవరెవరికి ఈ సదుపాయం ఉంది? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎలా చెల్లిస్తారు? - ఎంత చెల్లిస్తారు?
సాధారణంగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏదైనా సరే.. నష్టం జరిగిన తర్వాతనే రావాల్సిన పరిహారం అందుతుంది. ఈ హీట్ వేవ్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం ఆ రోజున నిర్ణీత ఉష్ణోగ్రత స్థాయి దాటగానే, నిబంధనల ప్రకారం అందాల్సిన అమౌంట్ ను లబ్ధిదారులకు అందిస్తుంది. అదే రోజున వారి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు జమ అవుతాయి. దీన్నే "పారామెట్రిక్ ఇన్సూరెన్స్" అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఇక ఎంత చెల్లిస్తారు అనేది తీసుకున్న బీమాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కూలీ పనులకు వెళ్లేవారిని, ఆ రోజుకు వరకు ఆదుకునేందుకు వీలుగా ఏర్పాటు చేసిన ఇన్సూరెన్స్ ఇది. ఈ బీమా డబ్బులకోసం లబ్ధిదారులు ఆఫీసులకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు, ఏవేవో డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. వాతావరణ శాఖ రిపోర్టులను బేస్ చేసుకొని, ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలే బ్యాంకు అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తాయి.
ఎవరెవరు అర్హులు?
అసంఘటితరంగ కార్మికులు ఈ పరిధిలోకి వస్తారు. అంటే అడ్డాకూలీలుగా ఉండేవారు, భవన నిర్మాణ కూలీలు, తోపుడు బండ్లపైన కూరగాయలు, పండ్లు విక్రయించేవారు, ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్, ఆటో వాలాలు.. ఇలా పని చేస్తేనే పూటగడిచే వారికోసం ఈ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకువచ్చారు.
ప్రీమియం ఎవరు చెల్లించాలి?
- ఇన్సూరెన్స్ అనగానే ప్రీమియం ఎంత? అనే మాట వస్తుంది. అంతేకాదు, కూలీ పనులు చేయడానికే అవకాశం లేనివారు, ఇన్సూరెన్సు ఎలా చెల్లిస్తారు అనే సందేహం కూడా వస్తుంది. ఇందుకోసం కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు పని చేస్తున్నాయి.
- ఉదాహరణకు "జన్సాహస్ ఫౌండేషన్" అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ "గో-డిజిట్" అనే ఇన్సూరెన్స్ సంస్థతో ఢిల్లీ, నోయిడా, లఖ్నవూ, గజియాబాద్, ఫరీదాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లోని కూలీలకు ఈ ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తోంది.
- బీహార్ రాష్ట్ర సర్కారు, "క్లైమేట్ రెజిలియన్స్ ఫర్ ఆల్" సంస్థతో కలిసి గయా, పాట్నా ప్రాంతాల్లోని కార్మికులకు ఈ బీమా అందిస్తోంది.
- కేరళలో "మిల్మా" అనే రైతు సహకార సంఘం.. AIC అనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో కలిసి రైతులకోసం ఈ బీమా అందిస్తోంది.
- గుజరాత్లో "సేవాభారత్ సంస్థ" కూరగాయలు అమ్ముకునేవారికోసం ఈ ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తోంది.
- ఈ ఇన్సూరెన్స్ సంవత్సరంలో 365 రోజులూ అమల్లో ఉండదు. వేసవిలో మార్చి నుంచి జూన్ నెల వరకే ఉంటుంది. ఎండకు పని చేయలేని వారికి ఆ రోజు కడుపు నింపేందుకు తెచ్చిన పాలసీ అని గుర్తించాలి
మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా :
SEVA (Self Employed Woman Association) అనే మహిళా సంక్షేమ సంస్థ ప్రత్యేకంగా స్త్రీల కోసం ఈ ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తోంది. ఎండల్లో పనిచేసే మహిళలు డీహైడ్రేషన్, మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లతోపాటు గర్భస్రావ సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొనే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వారికోసం ICICI లాంబార్డ్, హేరా ఫౌండేషన్, స్విస్రే సంస్థలతో కలిసి రెండేళ్ల నుంచి "హీట్ వేవ్ ఇన్సూరెన్స్"ను నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఎండలు అధికంగా ఉండే గుజరాత్, రాజస్థాన్, కోల్కతా, మహారాష్ట్రలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఈ బీమా సేవలు అందిస్తోంది. CSR నిధుల సహాయంతో ప్రీమియం ఖర్చులను తామే భరిస్తున్నామని, ఇప్పటి వరకూ 48 వేలమంది స్త్రీలకు ఈ ప్రయోజనాలు అందించామని "సేవా సంస్థ" నేషనల్ సెక్రటరీ మనాలీషా చెబుతున్నారు.
మరి, ఎంత ఉష్ణోగ్రత దాటితే?
ఈ బీమా ఎంత ఉష్ణోగ్రత దాటితే అమలవుతుంది అంటే.. దేశం మొత్తం ఫిక్స్డ్ గా ఉండదు. ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా ఎండల ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయా నగరాలు, రాష్ట్రాల్లోని వేడి ఆధారంగా, అక్కడి సంస్థలు వాతావరణ శాఖతో అనుసంధానం చేసుకొని మనుషులు తట్టుకోలేని టెంపరేచర్ స్థాయిని నిర్ణయిస్తాయి. అంతేకాదు, ఆ టెంపరేచర్ ఎన్ని రోజులు కొనసాగితే బీమా డబ్బులు అందించాలనేది కూడా ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు కేరళలోని "మిల్మా" రైతు సహకార సంఘం.. 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వరుసగా వారం రోజులు కొనసాగితే పాడి రైతులకు పరిహారం అందిస్తోంది. ఇలా, ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి టెంపరేచర్, ఎన్నిరోజులు అనేది నిర్ణయిస్తారు. ప్రస్తుతానికి పైలట్ ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ తర్వాత దేశం మొత్తం అమలు కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.