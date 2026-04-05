గోధుమరవ్వతో పావుగంటలో "ఇడ్లీలు" - పప్పు రుబ్బే పనిలేదు!

Healthy Wheat Rava Idli (ETV Bharat)
Published : April 5, 2026 at 2:56 PM IST

Healthy Wheat Rava Idli : బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో వేడివేడి ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ బాగుంటుంది. అయితే వీటిని తినడానికి ఇష్టంగా ఉన్నా చేయడానికి మాత్రం కాస్త కష్టపడాలి. ఎందుకంటే నార్మల్​గా ఇడ్లీలు చేసుకోవాలంటే ముందు పప్పు నానబెట్టుకుని, రుబ్బి, రవ్వ కలుపుకోవాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఇడ్లీలు వేసుకోవాలి. ఇదంతా పెద్ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అందుకే, జాబ్​లు చేసే మహిళలు ఇడ్లీలు చేయాలంటే అమ్మో అనేస్తారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా అందరి ఇళ్లల్లో లభించే గోధుమ రవ్వతో ఇన్​స్టంట్​గా సూపర్​ సాఫ్ట్​ ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. చూడటానికి కలర్​ ఫుల్​గా కనిపించే వీటిని పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటి కోసం ఎటువంటి హడావుడి అక్కర్లేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా గోధుమరవ్వ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • ఇంగువ - చిటికెు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • సన్న గోధుమ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - 1 టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు మగ్గినాక జీడిపప్పు పలుకులు, ఇంగువ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి కూడా చక్కగా వేగినాక పసుపు, గోధుమరవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ కాస్త పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • గోధుమరవ్వ కాస్త వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • చల్లారిన గోధుమరవ్వలోకి పెరుగు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండిని మిక్స్​ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిపడుతుంది. ఈ స్టేజ్​లో మరికొన్ని నీళ్లు, బేకింగ్​ సోడా వేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బ్యాటర్​ను వేసుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 12 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచి ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఇన్​స్టంట్​ గోధుమరవ్వ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • లావు గోధుమ రవ్వ బదులు సన్నది ఉపయోగిస్తేనే ఇడ్లీలు చూడటానికి, తినడానికి బాగుంటాయి.
  • ఈ ఇడ్లీల కోసం పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి చాలా బాగుంటుంది.
  • గోధుమరవ్వను రంగు మారే వరకు వేయించవద్దు. కేవలం దోరగా వేయిస్తే సరిపోతుంది.

