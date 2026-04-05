గోధుమరవ్వతో పావుగంటలో "ఇడ్లీలు" - పప్పు రుబ్బే పనిలేదు!
-ఇడ్లీలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా గోధుమరవ్వతో ట్రై చేయండి!
Published : April 5, 2026 at 2:56 PM IST
Healthy Wheat Rava Idli : బ్రేక్ఫాస్ట్లో వేడివేడి ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది. అయితే వీటిని తినడానికి ఇష్టంగా ఉన్నా చేయడానికి మాత్రం కాస్త కష్టపడాలి. ఎందుకంటే నార్మల్గా ఇడ్లీలు చేసుకోవాలంటే ముందు పప్పు నానబెట్టుకుని, రుబ్బి, రవ్వ కలుపుకోవాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఇడ్లీలు వేసుకోవాలి. ఇదంతా పెద్ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అందుకే, జాబ్లు చేసే మహిళలు ఇడ్లీలు చేయాలంటే అమ్మో అనేస్తారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా అందరి ఇళ్లల్లో లభించే గోధుమ రవ్వతో ఇన్స్టంట్గా సూపర్ సాఫ్ట్ ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. చూడటానికి కలర్ ఫుల్గా కనిపించే వీటిని పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటి కోసం ఎటువంటి హడావుడి అక్కర్లేదు. మరి లేట్ చేయకుండా గోధుమరవ్వ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- ఇంగువ - చిటికెు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- సన్న గోధుమ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు మగ్గినాక జీడిపప్పు పలుకులు, ఇంగువ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి కూడా చక్కగా వేగినాక పసుపు, గోధుమరవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ కాస్త పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- గోధుమరవ్వ కాస్త వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- చల్లారిన గోధుమరవ్వలోకి పెరుగు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండిని మిక్స్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు అలానే వదిలేయాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిపడుతుంది. ఈ స్టేజ్లో మరికొన్ని నీళ్లు, బేకింగ్ సోడా వేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్ను వేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 12 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచి ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఇన్స్టంట్ గోధుమరవ్వ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లావు గోధుమ రవ్వ బదులు సన్నది ఉపయోగిస్తేనే ఇడ్లీలు చూడటానికి, తినడానికి బాగుంటాయి.
- ఈ ఇడ్లీల కోసం పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి చాలా బాగుంటుంది.
- గోధుమరవ్వను రంగు మారే వరకు వేయించవద్దు. కేవలం దోరగా వేయిస్తే సరిపోతుంది.
