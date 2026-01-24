ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు "హెల్దీ టిఫిన్" కావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - పొంగనాలు, ఇడ్లీ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది!

healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
HEALTHY BREAKFAST RECIPE : తక్కువ నూనెతో తయారు చేసుకునే టిఫిన్ అనగానే సహజంగా ఇడ్లీ, దోసె, పెసరట్టు లాంటివి గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, ఇలాంటి హెల్దీ టిఫిన్ మీరెప్పుడూ ట్రై చేసి ఉండరు. రాగి పిండితో జావ, ఇడ్లీ లాంటివి అందరికీ తెలుసు, కానీ, ఇలాంటి వెజ్ లడ్డూల గురించి ఎక్కడా వినకపోవచ్చు. ఇవి అటు ఇడ్లీ, ఇటు పొంగనాల మాదిరిగా ఎంతో రుచిగా, హెల్దీగా ఉంటాయి. మీరు ఇలాంటివి ఓ సారి ట్రై చేశారంటే ఆశ్చర్యానికి గురవుతారు.

healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - 3 స్పూన్లు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 2
  • తోటకూర - 1 కట్ట
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా తోట కూరను శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్ సైతం సన్నగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. మీరు నెయ్యి బదులు నూనె కూడా తీసుకోవచ్చు. నెయ్యి వేడెక్కగానే శనగపప్పు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేయించాలి.
healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత సన్నటి మంటపై కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మగ్గించాలి. చివర్లో శుభ్రం చేసుకున్న తోటకూర సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (Getty images)
  • మూత పెట్టుకుని ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గించి నీళ్లు పోసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో 1 కప్పు రాగి పిండి వేసుకుని మూతపెట్టాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత మొత్తం కలుపుతూ సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత పిండి మొత్తం చిన్న చిన్న ఉండల్లా లడ్డూల సైజులో చుట్టుకోవాలి. ఇపుడు వీటిని ఇడ్లీ మాదిరిగా స్టీమ్​పై ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
healthy_breakfast_recipe
healthy_breakfast_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై పెద్ద గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని పెట్టుకోవాలి. రాగి పిండి లడ్డూలను అడుగు భాగంలో రంధ్రాలున్న గిన్నెలో పెట్టుకుని ఆవిరిపై ఉడికించుకోవాలి. ఇడ్లీ పాత్రలో కూడా వీటిని ఉడికించుకుని తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఇడ్లీల మాదిరిగా ఆవిరిపై ఉడికించుకున్న రాగి పిండి లడ్డూలను వేడి వేడిగా లేదా చల్లారిన తర్వాత చట్నీలో తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. లేదంటే ఆదివారం చికెన్, మటన్ సూప్​లో కూడా తినేయొచ్చు.

