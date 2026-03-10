ETV Bharat / offbeat

సబ్జా గింజలు, కర్బూజతో "సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్" - టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

కమ్మని కర్బూజ డ్రింక్ - సబ్జా గింజలతో ఇలా ట్రై చేయండి!

summer_special_health_drink
summer_special_health_drink (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Summer Special Health Drink : సమ్మర్​లో చల్లచల్లగా తాగడమే కాదు! ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే డ్రింక్స్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేసవిలో ముఖ్యంగా కొబ్బరి బొండాలు, పుచ్చకాయలతో పాటు కర్బూజ ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. వీటిలో నీళ్ల శాతం అత్యధికంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరకు లభించే కర్బూజ తెచ్చుకుని ఓ సారి ఇలా డ్రింక్ తయారు చేసి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి షేర్ చేసుకోండి.

తియ్యని "సగ్గు బియ్యం రాగి పిండి పాయసం" - ఈ రెసిపీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

summer_special_health_drink
summer_special_health_drink (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కర్బూజ కాయ - 1 (250 గ్రాములు)
  • సబ్జా గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • సగ్గుబియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చిక్కటి పాలు - 1 లీటర్
  • కస్టర్డ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - 100 గ్రాములు
  • లేదా కండ చక్కెర
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కర్బూజను శుభ్రం చేసుకుని రెండు సమభాగాలుగా అడ్డంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ తీసుకుని గింజలున్న పార్ట్ వరకు పక్కకు తీసుకుని ఆ తర్వాత ఎండబెట్టుకుని ఎపుడైనా స్వీట్ తయారు చేసే సమయంలో వాడుకోవాలి. ఇపుడు అదే స్పూన్​తో ఓ గిన్నెలోకి పల్ప్ తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిగతాదంతా మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. సబ్జా గింజలు శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచేందుకు సాయపడతాయి. ఇపుడు స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని సగ్గుబియ్యం ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లని నీళ్లు పోసుకుని జల్లెడతో వడగట్టి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ పై పెద్ద గిన్నె పెట్టుకుని 1 లీటర్ పాలు, పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. మరో గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుని కొద్దిగా పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పాలు మరుగుతున్న టైంలో కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి కలపాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ పాలు మరిగించుకోవాలి. ఈ లోగా మిక్సీలోకి పంచదార లేదా కండ చక్కెర చేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల తర్వాత మరుగుతున్న పాలల్లో వేసుకుని కలపాలి. మరో ఐదు నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కర్బూజ మిక్స్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు సగ్గుబియ్యం కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఈ పదార్థాలన్నీ కలపగానే జ్యూస్ చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇలా కలిపిన జ్యూస్ ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోవాలి. కనీసం 30నిమిషాల పాటు డీప్ ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకున్న తర్వాత బయటకు తీసుకుని కర్బూజ పల్ప్ కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్లాసుల్లో పోసుకుని బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు లాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్​ అలంకరించి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు!

వేసవి వేడిని తరిమేసే "పుదీనా జల్ జీరా డ్రింక్" - అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు!

చిటికెలో రెడీ చేసుకునే "ఫుల్జార్ సోడా" - పిల్లలు ఇలాంటివి చాలా ఇష్టపడతారు!

TAGGED:

SUMMER SPECIAL HEALTH DRINK
MUSKMELON JUICE
కర్బూజ జ్యూస్ తయారీ విధానం
SIMPLE JUICE RECIPES
HEALTHY DRINK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.