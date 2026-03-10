సబ్జా గింజలు, కర్బూజతో "సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్" - టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!
కమ్మని కర్బూజ డ్రింక్ - సబ్జా గింజలతో ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:50 AM IST
Summer Special Health Drink : సమ్మర్లో చల్లచల్లగా తాగడమే కాదు! ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే డ్రింక్స్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేసవిలో ముఖ్యంగా కొబ్బరి బొండాలు, పుచ్చకాయలతో పాటు కర్బూజ ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి. వీటిలో నీళ్ల శాతం అత్యధికంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరకు లభించే కర్బూజ తెచ్చుకుని ఓ సారి ఇలా డ్రింక్ తయారు చేసి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి షేర్ చేసుకోండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కర్బూజ కాయ - 1 (250 గ్రాములు)
- సబ్జా గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- సగ్గుబియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చిక్కటి పాలు - 1 లీటర్
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పంచదార - 100 గ్రాములు
- లేదా కండ చక్కెర
- డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కర్బూజను శుభ్రం చేసుకుని రెండు సమభాగాలుగా అడ్డంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ తీసుకుని గింజలున్న పార్ట్ వరకు పక్కకు తీసుకుని ఆ తర్వాత ఎండబెట్టుకుని ఎపుడైనా స్వీట్ తయారు చేసే సమయంలో వాడుకోవాలి. ఇపుడు అదే స్పూన్తో ఓ గిన్నెలోకి పల్ప్ తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిగతాదంతా మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. సబ్జా గింజలు శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచేందుకు సాయపడతాయి. ఇపుడు స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని సగ్గుబియ్యం ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లని నీళ్లు పోసుకుని జల్లెడతో వడగట్టి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ పై పెద్ద గిన్నె పెట్టుకుని 1 లీటర్ పాలు, పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. మరో గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుని కొద్దిగా పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పాలు మరుగుతున్న టైంలో కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి కలపాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ పాలు మరిగించుకోవాలి. ఈ లోగా మిక్సీలోకి పంచదార లేదా కండ చక్కెర చేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల తర్వాత మరుగుతున్న పాలల్లో వేసుకుని కలపాలి. మరో ఐదు నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కర్బూజ మిక్స్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు సగ్గుబియ్యం కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఈ పదార్థాలన్నీ కలపగానే జ్యూస్ చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇలా కలిపిన జ్యూస్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి. కనీసం 30నిమిషాల పాటు డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత బయటకు తీసుకుని కర్బూజ పల్ప్ కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్లాసుల్లో పోసుకుని బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు లాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ అలంకరించి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు!
