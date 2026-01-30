ETV Bharat / offbeat

"పిల్లలకు జంక్ ఫుడ్ వద్దు - ఇలాంటి ఆహారమే ముద్దు"- సింపుల్​గా ట్రై చేయండి!

పిల్లల కోసం సింపుల్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!

healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Healthy Snack Recipes for Kids : పిల్లలు ఏదైనా స్నాక్ కావాలని మారాం చేస్తే చాక్లెట్లు, బర్గర్లు, ఐస్​క్రీంలు కొనిస్తుంటారు. కానీ, ఓ పది నిమిషాలు టైం కేటాయించుకుంటే ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. ఇలా ఆకర్షణీయంగా చేశారంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు.

healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • క్యాబేజీ - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • స్వీట్ కార్న్ - అర కప్పు
  • పచ్చి బఠానీ - పావు కప్పు
  • బీన్స్ - 3
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కారం - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • రవ్వ - కప్పు
  • ఓట్స్ - అరకప్పు
  • గోధుమ పిండి - కప్పు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే జీలకర్ర, సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీ, క్యారెట్ తురుముతో పాటు క్యాప్సికం తురుము వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న స్వీట్ కార్న్, పచ్చి బఠానీ, బీన్స్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అన్నింటినీ ఓ సారి కలిపి మూతపెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (Getty images)
  • ఆ తర్వాత పసుపు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, ఉప్పు, కారం వేసుకుని బాగా కలపాలి. మరో 3 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టుకుని ఉడికించుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీలోకి కప్పు రవ్వ, అరకప్పు ఓట్స్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో మరో కప్పు గోధుమ పిండి కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. జీలకర్ర, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని 10 నిమిషాల పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మరో సారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. వాటిని చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లుకుని చపాతీల మాదిరిగా వత్తుకోవాలి.
healthy_snack_recipes
healthy_snack_recipes (Getty images)
  • ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వెజ్ మసాలాను వేసుకుని రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రోల్​ని గుండ్రంగా(పరోటా మాదిరిగా) చుట్టుకోవాలి. కొద్దిగా వత్తుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్ని పిండి ముద్దలను రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. నూనె మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుని రెడీ చేసుకున్న వెజ్ రోల్స్ ని గోల్డెన్ కలర్​లో కాల్చుకోవాలి. ఒక వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని కాల్చుకుంటే చాలు. ఇలాంటి రెసిపీలు పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి.

