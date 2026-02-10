అందరూ మెచ్చే "రాగి సూప్" - ఈ కొలతలతో చేసుకుంటే సూపర్ టేస్ట్!
- నోటికి రుచినీ, బాడీకి శక్తినీ అందించే సూప్ - తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ!
Published : February 10, 2026 at 5:19 PM IST
Healthy Ragi Soup: చాలా మందికి కూల్ వెదర్లో హాట్హాట్ సూప్లు తాగడం అలవాటు. దీని కోసం మార్కెట్లో లభించే ఇన్స్టంట్ పౌడర్స్ తెచ్చుకుని సూప్లాగా చేసుకుని తాగుతుంటారు. కానీ ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ సూప్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా క్యాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే రాగి పిండితో. ఈ సూప్ టేస్ట్కు టేస్ట్.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. రకరకాల కూరగాయలతో తయారు చేసుకునే ఈ సూప్ను కేవలం పెద్దలు మాత్రమే కాదు పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రాగి సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 3
- పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మొక్కజొన్న గింజలు - గుప్పెడు
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ చిన్న గిన్నె పెట్టి బీన్స్ ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీ వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 80 శాతం కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి రాగి పిండి, కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- బీన్స్ ఉడికిన తర్వాత గిన్నెను దింపి నీటిని వడకట్టి పక్కన ఉంచాలి. అదే స్టవ్ మీద వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి.
- కాగిన నూనెలో దాల్చినెచక్క, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ మంచిగా వేగినాక ఉల్లి, క్యారెట్ ముక్కలు, ఉడికించిన బీన్స్, బఠాణీ, స్వీట్ కార్న్ వేసి హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గినాక నాలుగు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- వాటర్ మసులుతున్నప్పుడు మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక లో ఫ్లేమ్లోనే ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- సూప్ ఉడికి దగ్గర పడినాక నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ సూప్ను వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి వెజిటేబుల్ సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగి పిండి తొందరగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి బీన్స్, బఠాణీలను ముందే ఉడికించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీకు నచ్చితే ఈ సూప్లోకి కొద్దిగా క్యాబేజీ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా కొత్తిమీర బదులు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- రాగి పిండి తొందరగా ఉండలు కడుతుంది కాబట్టి కలుపుతూనే ఉడికించాలి.
