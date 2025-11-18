ETV Bharat / offbeat

ఉదయం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "టేస్టీ టిఫిన్" - తింటే ఫ్యామిలీ మొత్తం "లైక్" కొట్టేస్తారు!

ఇన్​స్టెంట్, టేస్టీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ - పప్పులేవీ నానబెట్టకుండానే 10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసేయొచ్చు!

instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Instant Breakfast Recipe : ఉదయం, సాయంత్రం టిఫిన్​లోకి ఏదైనా కావాలనుకున్నపుడు, లేదా పప్పులు నానబెట్టని టైంలో ఓ సారిలా ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసేయొచ్చు!. అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే ఈ టిఫిన్ ఎంతో టేస్ట్ మాత్రమే కాదు ఇందులో వాడే కూరగాయలు, ఆకుకూరల దృష్ట్యా ఆరోగ్యపరంగానూ మంచిదే. మీరూ ఓ సారి 10 నిమిషాలు టైం కేటాయించి ఇన్​స్టెంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెడీ చేసుకోండి.

instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 1 కట్ట
  • క్యారెట్ - 1
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రవ్వ - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (getty images)

చట్నీ కోసం :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • వెలుల్లి - 6
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • చింతపండు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పచ్చి కొబ్బరి - అర కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​లోకి సన్నగా తరిగిన పాలకూర, క్యారెట్, పచ్చి ఆలుగడ్డ తీసుకుని తురుముకోవాలి. హెల్దీగా చేసుకోవడానికి మీకు నచ్చిన కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి 1 కప్పు రవ్వను గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, కొత్తిమీర, వంటసోడా, పెరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి. అన్ని పదార్థాలు కలిసేలా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి లాగా చిక్కగా కలిపి గిన్నెపై మూత పెట్టి పావు గంట పక్కన పెట్టుకోవాలి.
instant_breakfast_recipe
instant_breakfast_recipe (getty images)
  • ఇపుడు చట్నీ కోసం కడాయిలో నూనె పోసుకుని ఉల్లిపాయలు, వెలుల్లి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, చింతపండు, ఉప్పు, అర కప్పు పచ్చి కొబ్బరి, అర కప్పు వేయించిన పల్లీలు, మీరు కావాలనుకుంటే పుట్నాల పప్పుకూడా వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు కలుపుకొంటే సరిపోతుంది.
  • ఇపుడు పోపు కోసం నూనె, పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయంచిన తర్వాత వేడి వేడి పోపును చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇంతకు ముందు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరో సారి కలపాలి. పొంగనాల ప్యాన్ వేడి కాగానే కొద్దిగా నూనె రాసుకుని గుంతల్లో వేసుకోవాలి. మూతపెట్టి మీడియం ప్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని కాల్చుకుంటే ఎంతో రుచిగా వస్తాయి. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పొంగనాలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

