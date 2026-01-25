వింటర్ స్పెషల్ "పెసరపప్పు సూప్" - కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
- పెసరపప్పుతో గారెలు, దోశలు మాత్రమే చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా సూప్ చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : January 25, 2026 at 1:27 PM IST
Healthy Moong Dal Soup: ఇంట్లో పప్పులు ఉన్నాయంటే అందులో పెసరపప్పు తప్పకుండా ఉంటుంది. దీనితో చాలా మంది పప్పు, గారెలు, దోశలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పెసరపప్పుతో కమ్మని సూప్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ సూప్ను ఒక్కొక్క స్పూన్ తాగుతుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. వింటర్లో ఇది బెస్ట్ రెసిపీ. అంతే కాకుండా ఎప్పుడూ ట్రై చేసే టమాటా, క్యారెట్ సూప్ బదులు దీనిని ట్రై చేస్తే నాలుకకు కొత్త టేస్ట్ లభిస్తుంది. కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 3
- పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- బటర్ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అర కప్పు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోపు క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా బీన్స్ను కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ గిన్నెలోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, బీన్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చి బఠాణీ, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్మాషర్ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి ఉడికించి మెదుపుకున్న పెసరపప్పు పేస్ట్ను వేసుకోవాలి.
- ఆపై అర కప్పు వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరగా మిరియాల పొడి, బటర్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెసరపప్పును లైట్గా వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఉడికించి సూప్ చేసుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది.
- క్యారెట్, బీన్స్ వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీట్రూట్ వేసుకున్నా మంచిదే.
- మిరియాల పొడిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి. అలాగే బటర్ ప్లేస్లో నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- సూప్ చిక్కదనాన్ని బట్టి మీరు నీరు తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకోవడం మంచిది. అంటే సూప్ పల్చగా ఉండాలంటే ఎక్కువ నీళ్లు, చిక్కగా ఉండాలంటే తక్కువ నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
సండే స్పెషల్ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!