వింటర్​ స్పెషల్​ "పెసరపప్పు సూప్​" - కుక్కర్​లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

- పెసరపప్పుతో గారెలు, దోశలు మాత్రమే చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా సూప్​ చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Healthy Moong Dal Soup
Healthy Moong Dal Soup (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Healthy Moong Dal Soup: ఇంట్లో పప్పులు ఉన్నాయంటే అందులో పెసరపప్పు తప్పకుండా ఉంటుంది. దీనితో చాలా మంది పప్పు, గారెలు, దోశలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పెసరపప్పుతో కమ్మని సూప్​ చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే ఈ సూప్​ను ఒక్కొక్క స్పూన్​ తాగుతుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. వింటర్​లో ఇది బెస్ట్​ రెసిపీ. అంతే కాకుండా ఎప్పుడూ ట్రై చేసే టమాటా, క్యారెట్​ సూప్​ బదులు దీనిని ట్రై చేస్తే నాలుకకు కొత్త టేస్ట్​ లభిస్తుంది. కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Moong Dal Soup
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • క్యారెట్​ - 1
  • బీన్స్​ - 3
  • పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్ ​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • బటర్​ - అర టీస్పూన్​
Moong Dal Soup
కూరగాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అర కప్పు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోపు క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా బీన్స్​ను కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Moong Dal Soup
బటర్​ (Getty Images)
  • కుక్కర్​ గిన్నెలోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన క్యారెట్​, బీన్స్​ వేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చి బఠాణీ, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్మాషర్​ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
Moong Dal Soup
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి ఉడికించి మెదుపుకున్న పెసరపప్పు పేస్ట్​ను వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అర కప్పు వాటర్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరగా మిరియాల పొడి, బటర్​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Moong Dal Soup
పెసరపప్పు సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెసరపప్పును లైట్​గా వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఉడికించి సూప్​ చేసుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది.
  • క్యారెట్​, బీన్స్​ వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీట్​రూట్​ వేసుకున్నా మంచిదే.
  • మిరియాల పొడిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి. అలాగే బటర్​ ప్లేస్​లో నెయ్యి కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • సూప్​ చిక్కదనాన్ని బట్టి మీరు నీరు తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకోవడం మంచిది. అంటే సూప్​ పల్చగా ఉండాలంటే ఎక్కువ నీళ్లు, చిక్కగా ఉండాలంటే తక్కువ నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.

