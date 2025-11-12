పోషకాల "మిల్లెట్ లంచ్ రెసిపీ" - ఎంత తిన్నా లైట్గా అనిపిస్తుంది!
కూరగాయ ముక్కలతో లంచ్ - కర్రీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 11:52 AM IST
MILLET FOOD RECIPE : మధ్యాహ్న భోజనంలో ఏది తిన్నా కడుపంతా ఉబ్బినట్లుగా, వికారంగా అనిపిస్తుంటే ఓ సారి ఇలాంటి ఫుడ్ ట్రై చేయండి. ఇది లైట్ గా ఎంతో బాగుంటుంది. ఎంత తిన్నా ఏమీ తిననట్టుగా అనిపిస్తుంది. పైగా పోషకాలేమీ మిస్ కాకుండా మిల్లెట్స్తో దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సజ్జలు లేదా జొన్నలు - 1 కప్పు
- కంది పప్పు - పావు కప్పు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి - 12
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- మునక్కాయ ముక్కలు - 6
- గుమ్మడికాయ ముక్కలు - కొద్దిగా
- వంకాయ ముక్కలు - కొద్దిగా
- ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - కొద్దిగా
- కాలీఫ్లవర్ - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - కొద్దిగా
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
- కారం - కొద్దిగా
- ఉప్పు - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సాంబార్ పొడి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- టొమాటో - 1
- కొత్తిమీర కొద్దిగా
- బెల్లం - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా జొన్నలు లేదా సజ్జలు శుభ్రం చేసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకుని కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి. కందిపప్పు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి ఇడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసి వేడెక్కగానే, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాక పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, మునక్కాడలు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గుమ్మడికాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు, బీన్స్, క్యాలీ ఫ్లవర్, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఇలా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కూరగాయ ముక్కలను నూనెలో వేయించాలి. సొరకాయ ముక్కలు, పచ్చిబఠానీ, ఆకు కూరలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసంలో ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, సాంబార్ పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని ఉడికించుకుంటున్న కూరగాయ ముక్కల్లో వేసి కలపాలి. రెండు, మూడు పొంగులు వచ్చాక ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు (మిక్సీ పట్టి వేసుకుంటే ఇంకాబాగుంటుంది), కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ లోగా మిల్లెట్స్ ఉడికిపోయి ఉంటాయి. కుక్కర్ ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని ఉడుకుతున్న కూరగాయ ముక్కల్లో వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, నీళ్లు, కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. మిల్లెట్స్ అడుగు పట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని టేస్ట్ చూసి ఉప్పు కలుపుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న మిల్లెట్ సాంబార్ రైస్ లంచ్ బాక్సుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది నూనె తక్కువగా, కూరగాయ ముక్కలు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల పొట్ట లైట్ గా ఉంటుంది.
