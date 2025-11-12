ETV Bharat / offbeat

పోషకాల "మిల్లెట్ లంచ్ రెసిపీ" - ఎంత తిన్నా లైట్​గా అనిపిస్తుంది!

కూరగాయ ముక్కలతో లంచ్ - కర్రీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు!

millet_food_recipe
millet_food_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
MILLET FOOD RECIPE : మధ్యాహ్న భోజనంలో ఏది తిన్నా కడుపంతా ఉబ్బినట్లుగా, వికారంగా అనిపిస్తుంటే ఓ సారి ఇలాంటి ఫుడ్ ట్రై చేయండి. ఇది లైట్ గా ఎంతో బాగుంటుంది. ఎంత తిన్నా ఏమీ తిననట్టుగా అనిపిస్తుంది. పైగా పోషకాలేమీ మిస్ కాకుండా మిల్లెట్స్​తో దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు.

millet_food_recipe
millet_food_recipe (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సజ్జలు లేదా జొన్నలు - 1 కప్పు
  • కంది పప్పు - పావు కప్పు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి - 12
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
millet_food_recipe
millet_food_recipe (ETV Bharat)
  • మునక్కాయ ముక్కలు - 6
  • గుమ్మడికాయ ముక్కలు - కొద్దిగా
  • వంకాయ ముక్కలు - కొద్దిగా
  • ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - కొద్దిగా
  • కాలీఫ్లవర్ - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - కొద్దిగా
  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
  • కారం - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సాంబార్ పొడి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టొమాటో - 1
  • కొత్తిమీర కొద్దిగా
  • బెల్లం - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
millet_food_recipe
millet_food_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా జొన్నలు లేదా సజ్జలు శుభ్రం చేసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకుని కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి. కందిపప్పు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కుక్కర్​ మూత పెట్టి ఇడికించుకోవాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసి వేడెక్కగానే, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాక పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, మునక్కాడలు వేసి వేయించాలి.
millet_food_recipe
millet_food_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత గుమ్మడికాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు, బీన్స్, క్యాలీ ఫ్లవర్, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఇలా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కూరగాయ ముక్కలను నూనెలో వేయించాలి. సొరకాయ ముక్కలు, పచ్చిబఠానీ, ఆకు కూరలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసంలో ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, సాంబార్ పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని ఉడికించుకుంటున్న కూరగాయ ముక్కల్లో వేసి కలపాలి. రెండు, మూడు పొంగులు వచ్చాక ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు (మిక్సీ పట్టి వేసుకుంటే ఇంకాబాగుంటుంది), కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
millet_food_recipe
millet_food_recipe (Getty images)
  • ఈ లోగా మిల్లెట్స్ ఉడికిపోయి ఉంటాయి. కుక్కర్ ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని ఉడుకుతున్న కూరగాయ ముక్కల్లో వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, నీళ్లు, కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. మిల్లెట్స్ అడుగు పట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని టేస్ట్ చూసి ఉప్పు కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న మిల్లెట్ సాంబార్ రైస్ లంచ్ బాక్సుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది నూనె తక్కువగా, కూరగాయ ముక్కలు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల పొట్ట లైట్ గా ఉంటుంది.

