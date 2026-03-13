ఈ ప్లేటులో లడ్డూ, ఆ గ్లాసులో స్మూతీ! - అద్భుతహాఁ అనాల్సిందే
- సూపర్ టేస్ట్తోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే లడ్డూ రెసిపీ - పిల్లలు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఇన్స్టంట్ స్మూతీ! - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : March 13, 2026 at 11:05 AM IST
Laddu and Smoothie : సంతోషకరమైన సందర్భం ఏదైనా సరే నోరు తీపి చేసుకుంటారు అందరూ. ఇందుకోసం ఉపయోగించే స్వీట్ ఏదంటే ఎక్కువగా వినిపించే పేరు "లడ్డూ". అంతేనా? ఇంట్లో పిండి వంటల్లోనూ, బేకరీ కొనుగోళ్లలోనూ ఇది ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది. అలాంటి లడ్డూను హెల్దీగా ఆరగిస్తే ఎలా ఉంటుంది? లడ్డూతోపాటుగా ఓ గ్లాసు తియ్య తియ్యని స్మూతిని లాగిస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది? వారెవ్వా అనిపిస్తుంది! ఈ రెండు రెసిపీలను చాలా ఈజీగా, సూపర్ టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 1/2 కప్పు
- నువ్వులు - 1/2 కప్పు
- బాదం - 1/4 కప్పు
- పిస్తా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- సన్ ఫ్లవర్ గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 1/2 కప్పు
- అంజీర్ - 2
- ఖర్జూరాలు - 2
- యాలకుల పొడి - 1/4 చెంచా
- బెల్లం - ఒకటిన్నరకప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో పల్లీలు వేసి కాస్త రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇదే విధంగా బాదం, పిస్తా, నువ్వులు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, ఎండుకొబ్బరి వేర్వేరుగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత వీటన్నింటినీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ఖర్జూర ముక్కలు, అంజీర్ ముక్కలు వేసి పొడి అయ్యేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్మీద కడాయి పెట్టి, అందులో అరకప్పు వాటర్ పోసుకొని, అందులో బెల్లం వేయాలి. బెల్లం త్వరగా కరగడానికి తురుముకొని వేసుకుంటే మంచిది
- ఈ బెల్ల కరిగిపోయి లేతపాకం వచ్చినప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న పొడి, యాలకుల పౌడర్ వేసి గరిటతో చక్కగా కలుపుకోవాలి
- ఈ మిశ్రమం దగ్గర పడ్డ తర్వాత దింపేసుకొని, కాస్త చల్లారిన తర్వాత లడ్డూలు తయారు చేసుకుంటే సరి!
- ఈ లడ్డూలో అధికంగా పొటాషియం, కాల్షియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఒమెగా త్రీ ఫ్యాటీయాసిడ్లు, ఏ విటమిన్, ఇంకా మాంసకృత్తులు దండిగా ఉంటాయి
- ఇవి రోజూ ఒకటి తీసుకోవడం ద్వారా రోగనిరోధకశక్తి పెరుగుతుందని, జుట్టురాలే సమస్య సైతం తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా గుండె, మెదడును కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని సూచిస్తున్నారు.
నోరూరించే ఇన్స్టంట్ స్మూతీ మిక్స్
కావలసిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూను
- గోంద్ (ఎడిబుల్గమ్) - 1 టేబుల్ స్పూను
- బాదం - 15
- జీడిపప్పు - 10
- ఫూల్మఖానా - 25
- ఎండుఖర్జూరం ముక్కలు - 1/4 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి
- అందులో గోంద్ వేసి సన్నటి మంట మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోనే బాదం పప్పులు వేసి వాటిని కూడా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- అనంతరం జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి. చివరగా ఫూల్ మఖానా కూడా వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఎండు ఖర్జూరం ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పదార్థాలన్నీ వేసుకొని చక్కగా పొడిలాగా తయారు చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి
- ఇక ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్మూతీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ముందుగా రెండు కప్పుల పాలను స్టౌమీద పెట్టి వేడిచేసుకోవాలి
- పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పొడిని 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి.
- కాసేపు ఉడికించి, పాలు చిక్కగా అయ్యే సమయంలో స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే స్మూతీ సిద్ధమైపోతుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయండి.
- ఈ స్మూతీలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ దండిగా ఉంటుంది. దీంతో కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. త్వరగా ఆకలి కాదు. ఇక ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం బీపీని అదుపులో ఉంచుతాయి. కాల్షియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎముకల్ని దృఢంగా చేయడంలో, ఇన్ఫ్లమేషన్ను నివారించడంలో సహకరిస్తాయి.
