ETV Bharat / offbeat

"టమోటా పచ్చడి" ఫ్యాన్స్​కి పండగే - పచ్చిమిర్చితో అద్భుతమైన చట్నీ మీకోసం!

పచ్చిమిర్చి టమోటా పచ్చడి - ఈ పద్ధతిలో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి!

green_chilli_tomato_chutney
green_chilli_tomato_chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Green Chilli Tomato Chutney : పచ్చిమిర్చితో తయారు చేసే టమోటా చట్నీకి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఈ చట్నీ వేడి వేడి అన్నంతో పాటు బ్రేక్​ఫాస్ట్ లోకి కూడా చక్కని కాంబినేషన్. ఇంట్లో టమోటాలు, పచ్చిమిర్చి రెడీగా ఉంటే ఇలాంటి రెసిపీ మీరు ట్రై చేసి తీరాల్సిందే.

టమోటాలు ఎండబెట్టకుండానే - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే నిల్వ పచ్చడి!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - అర కేజీ
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • లేదా పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ​కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి పప్పు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • అర కేజీ టమోటాలు శుభ్రం చేసుకుని పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా చింతపండును శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి సగానికి కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, ధనియాలు వేసుకుని వేయించాలి. మినప్పప్పు రంగు మారిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు లేదా పల్లీలు వేసుకోవాలి.
  • వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల నూనెలో వేగినపుడు చిట్లకుండా ఉంటాయి. ఇపుడు వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో కొత్తిమీర వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టుకుని మీడియం ప్లేమ్​లో టమోటాలో మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు వేయించిన పప్పులు, పచ్చిమిర్చిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే జీలకర్ర, వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కొత్తిమీర, చింతపండు, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని రోటి పచ్చడి మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే! ఈ చట్నీలోకి పోపు కలుపుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
  • పోపు కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలక్రర్ర, పచ్చి పప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని చిటపటలాడించాలి. ఆ తర్వాత ఇంగువ వేసుకుని కలిపి చట్నీలో కలిపేస్తే సరిపోతుంది.

పాలకూరతో ఇలా ట్రై చేయండి - తక్కువ రైస్, ఎక్కువ కర్రీ తినేయొచ్చు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా మెంతి సోయా కర్రీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్​గా చేసేయొచ్చు!

TAGGED:

పచ్చిమిర్చి టమాట చట్నీ తయారీ విధానం
HEALTHY RECIPE
TELUGU RECIPES
HEALTHY COOKING
GREEN CHILLI TOMATO CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.