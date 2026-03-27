ETV Bharat / offbeat

బిజీ లైఫ్​కు బెస్ట్ "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

- ఓట్స్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "టిఫెన్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Oats Uttapam Recipe
Oats Uttapam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Oats Uttapam Recipe in Telugu : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఓట్స్​ను తమ డైలీ డైట్​లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ఎక్కువ మంది ఓట్స్​ను పాలలో వేసుకుని తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఇడ్లీ, ఉప్మా, దోశ వంటి టిఫెన్స్ చేసుకుని తినేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఓట్స్ ఊతప్పం". దీని తయారీకి పెద్దగా సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి వంటివి లేనప్పుడూ వీటిని అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్విక్ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ ఊతప్పాలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Oats Uttapam Recipe
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - రెండు కప్పులు
  • ఉప్మా రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • క్యారెట్ - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కారం - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
  • నూనె - కొద్దిగా(ఊతప్పంపై వేసుకోవడానికి)

Oats Uttapam Recipe
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీ గిన్నెలో ప్లెయిన్ ఓట్స్​ను తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని మెత్తని పౌడర్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్-రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో పెరుగు, రెండు కప్పుల నీళ్లు వేసుకుని విస్కర్​తో అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా పెరుగు పూర్తిగా ఓట్స్ మిశ్రమంలో కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి.
Oats Uttapam Recipe
రవ్వ (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, క్యారెట్​ను సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
Oats Uttapam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, రుచికి తగింత ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ పావుగంట పాటు పక్కనుంచిన పిండి గిన్నెను తీసుకుని అందులో బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవి పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
Oats Uttapam Recipe
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దోశ పిండి కంటే కాస్త చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం ఉంచి కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు వేసుకుని ఊతప్పంలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఆపై కాస్త నూనె వేసుకుని మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద వన్​సైడ్ చక్కగా కాలనివ్వాలి.
Oats Uttapam Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అది వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిందనుకున్నాక మూత తీసి రెండో వైపునకు తిప్పేసి అటువైపు లైట్​గా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే "ఓట్స్ ఊతప్పం" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా ఇలా హెల్దీగా ఓట్స్ ఊతప్పం ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
  • ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఓట్స్ తీసుకున్న కప్పునే ఉప్మారవ్వ, వాటర్, ఇతర పదార్థాలు యాడ్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.

TAGGED:

INSTANT BREAKFAST RECIPES
BREAKFAST RECIPE WITH OATS
OATS UTTAPAM INGREDIENTS
ఓట్స్​తో టేస్టీ ఊతప్పం
OATS UTTAPAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.