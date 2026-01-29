టేస్టీ, హెల్దీ "రాగి రొట్టెలు" - నిమిషాల్లోనే ఇలా చేసుకోండి!
- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "రాగి రొట్టెలు" - బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు స్నాక్, డిన్నర్కీ మంచి ఆప్షన్!
Published : January 29, 2026 at 10:49 AM IST
Healthy Breakfast Recipe in Telugu : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తమ డైలీ డైట్లో రాగులను చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రాగి పిండితో దోశలు, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు, బోండాలు అంటూ రకరకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు రాగిపిండితో అప్పటికప్పుడు మరో సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో టేస్టీ టేస్టీ "రొట్టెలు".
లో-ఫ్యాట్స్, హై-ఫైబర్, తక్కువ కార్బొహైడ్రేట్స్, ఎక్కువ ప్రోటీన్స్తో నిండి ఉండే ఈ రొట్టెలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. జొన్న రొట్టెలు చేయడం రానివారికీ ఇవి ఒక సూపర్ ఛాయిస్. బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్, డిన్నర్లోకీ సింపుల్గా చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి రొట్టెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - నాలుగు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - రెండు టీస్పూన్లు
- సన్నని పచ్చిమిర్చి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- మెంతికూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- నూనె - కొద్దిగా (రొట్టెలు కాల్చుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కొద్దిసేపు అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము, సన్నని కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగులను సిద్ధంగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో తాజా మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసుకుని పక్కుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగి పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము, సన్నని కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఇంగువ, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు, నానిన శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ రొట్టెలకు కావాల్సిన విధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం బటర్ పేపర్ లేదా అరటి ఆకుపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని మీడియం థిక్నెస్తో రొట్టెను వత్తుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకుని కాస్త వేడయ్యాక దానిపై లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని వత్తుకున్న రొట్టెను నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత రొట్టెపై మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద కాలనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ కాలాక రెండో వైపునకు తిప్పేసుకుని కాస్త నూనె వేసుకుని అటు వైపు కూడా క్రిస్పీ లేయర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కాస్త మందపాటి రొట్టెల్లా వత్తుకుని, చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- అంతే, మంచి రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చి కమ్మని "రాగి రొట్టెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక ఈ రొట్టెలను పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి రొట్టెలను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు.
