టేస్టీ, హెల్దీ "రాగి రొట్టెలు" - నిమిషాల్లోనే ఇలా చేసుకోండి!

- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "రాగి రొట్టెలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో పాటు స్నాక్, డిన్నర్​కీ మంచి ఆప్షన్!

Healthy Breakfast Recipe
Healthy Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Healthy Breakfast Recipe in Telugu : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తమ డైలీ డైట్​లో రాగులను చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రాగి పిండితో దోశలు, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు, బోండాలు అంటూ రకరకాల బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు రాగిపిండితో అప్పటికప్పుడు మరో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో టేస్టీ టేస్టీ "రొట్టెలు".

లో-ఫ్యాట్స్, హై-ఫైబర్, తక్కువ కార్బొహైడ్రేట్స్, ఎక్కువ ప్రోటీన్స్​తో నిండి ఉండే ఈ రొట్టెలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. జొన్న రొట్టెలు చేయడం రానివారికీ ఇవి ఒక సూపర్ ఛాయిస్. బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్,​ డిన్నర్​లోకీ సింపుల్​గా చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి రొట్టెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Rottelu Recipe
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - నాలుగు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని పచ్చిమిర్చి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్
  • మెంతికూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - కొద్దిగా (రొట్టెలు కాల్చుకోవడానికి)

Ragi Rottelu Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కొద్దిసేపు అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము, సన్నని కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగులను సిద్ధంగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో తాజా మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసుకుని పక్కుంచాలి.
Ragi Rottelu Recipe
మెంతికూర (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగి పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము, సన్నని కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఇంగువ, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు, నానిన శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ రొట్టెలకు కావాల్సిన విధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Ragi Rottelu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం బటర్ పేపర్ లేదా అరటి ఆకుపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని మీడియం థిక్​నెస్​తో రొట్టెను వత్తుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకుని కాస్త వేడయ్యాక దానిపై లైట్​గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని వత్తుకున్న రొట్టెను నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత రొట్టెపై మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద కాలనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ కాలాక రెండో వైపునకు తిప్పేసుకుని కాస్త నూనె వేసుకుని అటు వైపు కూడా క్రిస్పీ లేయర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
Ragi Rottelu Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కాస్త మందపాటి రొట్టెల్లా వత్తుకుని, చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • అంతే, మంచి రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చి కమ్మని "రాగి రొట్టెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక ఈ రొట్టెలను పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి రొట్టెలను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు.

