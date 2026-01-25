ఉసిరికాయలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 25, 2026 at 11:26 AM IST
Amla Upma Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సింపుల్గా చేసుకునే టిఫెన్స్లో ఒకటి 'ఉప్మా'. మెజార్టీ పీపుల్ ఇళ్లలో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా రవ్వ ఉప్మా, సేమియా ఉప్మా వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ, మనలో చాలా మందికి ఉప్మా అంటే అస్సలు నచ్చదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసే రొటీన్ ఉప్మా కాకుండా ఇలా "ఉసిరికాయ ఉప్మా" చేసి పెట్టండి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. వాటితో కేవలం పచ్చడి, క్యాండీ, పప్పు, మురబ్బాలే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇలా టిఫెన్ ట్రై చేయండి. ఎన్నో ఔషధగుణాలు ఉన్న ఉసిరితో చేసే ఈ ఉప్మా మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా తయారవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సీజనల్ స్పెషల్ ఉప్మాను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆమ్లా ఉప్మాకు కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - రవ్వ
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు - ఉసిరికాయలు
- పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక స్పూన్ - అల్లం ముక్కలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - పల్లీలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - జీడిపప్పులు
- అర స్పూన్ - ఆవాలు
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నూనె
- ముప్పావు స్పూన్ - నిమ్మరసం
- ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక స్పూన్ - మినప్పప్పు
తయారీ విధానం :
- సీజన్ స్పెషల్ నోరూరించే ఆమ్లా ఉప్మా తయారీ కోసం ముందుగా పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా, అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఆమ్లా ఉప్మా తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక జీడిపప్పులు, పల్లీలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లం ముక్కలు జత చేసి మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి కాస్త మెత్తబడ్డాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉసిరికాయ తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే కాస్త పచ్చివాసన పోయేలా ఒక నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- ఎసరు మరిగిన తర్వాత అందులో రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి. అది సరిగ్గా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో నిమ్మరసం వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "ఆమ్లా ఉప్మా" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ రవ్వ తీసుకున్న కప్పునే ఉల్లిపాయ తరుగు, వాటర్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే సరైన టేస్ట్తో ఉప్మా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రొటీన్ ఉప్మా కాకుండా ఈ సీజన్లో దొరికే ఉసిరికాయలతో ఓసారి ఇలా ఉప్మా ట్రై చేయండి.
- సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
