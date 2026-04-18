ETV Bharat / offbeat

మాంసాహారానికి మించిన లంచ్ రెసిపీ - ఈ ఆదివారం సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

వెజిటేరియన్స్ ఇష్టపడే లంచ్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

simple_lunch_recipe
simple_lunch_recipe (ETV Bahrat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Simple Lunch Recipe in Telugu : ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు! నాన్​వెజ్ ప్రియులు చికెన్, మటన్, చేపలు తెస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఆదివారం రాజ్మాతో అప్పటికప్పుడు లంచ్ రెడీ చేశారంటే చాలు! టేస్ట్, పోషకాలు ఏ మాత్రం మిస్సయ్యే అవకాశాల్లేవు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాజ్మా - అర కప్పు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • టమోటాలు - పావు కేజీ
  • పెరుగు - 3 స్పూన్లు
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ -1 స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

తయారీ విధానం ;

  • ముందుగా అర కప్పు రాజ్మా గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కప్పుతో కుక్కర్​లో నీళ్లు పోసుకుని, కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
  • ఈ లోగా ఓ గిన్నెలోకి ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యం తీసుకోవాలి. ఒకటీ రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించిన రాజ్మా నీళ్లు లేకుండా పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు, పెరుగు, పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకుని మంచి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయే వరకు ఉడికించుకుని రాజ్మా కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టిన టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు 3కప్పుల నీళ్లు ఓ గిన్నెలోకి వేసుకుని మరిగించాలి. రాజ్మా ఉడుకుతున్న గిన్నెలో కసూరి మేతి, గరం మసాలా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకుని కలపాలి. మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేశాక ఆ తర్వాత వేడి నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. నెయ్యి, సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి కుక్కర్​ మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మంచి లంచ్ రెడీగా ఉంటుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.