వెజిటేరియన్స్ ఇష్టపడే లంచ్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
simple_lunch_recipe (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:53 PM IST
Simple Lunch Recipe in Telugu : ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు! నాన్వెజ్ ప్రియులు చికెన్, మటన్, చేపలు తెస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఆదివారం రాజ్మాతో అప్పటికప్పుడు లంచ్ రెడీ చేశారంటే చాలు! టేస్ట్, పోషకాలు ఏ మాత్రం మిస్సయ్యే అవకాశాల్లేవు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రాజ్మా - అర కప్పు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- పెరుగు - 3 స్పూన్లు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ -1 స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం ;
- ముందుగా అర కప్పు రాజ్మా గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కప్పుతో కుక్కర్లో నీళ్లు పోసుకుని, కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
- ఈ లోగా ఓ గిన్నెలోకి ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యం తీసుకోవాలి. ఒకటీ రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించిన రాజ్మా నీళ్లు లేకుండా పక్కకు తీసుకోవాలి.
- మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు, పెరుగు, పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకుని మంచి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయే వరకు ఉడికించుకుని రాజ్మా కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టిన టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు 3కప్పుల నీళ్లు ఓ గిన్నెలోకి వేసుకుని మరిగించాలి. రాజ్మా ఉడుకుతున్న గిన్నెలో కసూరి మేతి, గరం మసాలా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకుని కలపాలి. మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేశాక ఆ తర్వాత వేడి నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. నెయ్యి, సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మంచి లంచ్ రెడీగా ఉంటుంది.
