వంటగది తెచ్చిపెడుతున్న పెద్ద ప్రమాదం - మహిళలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు ఇవే!
Harmful Gases Releases in Kitchen : గ్యాస్ స్టవ్లా కారణంగా ఆరోగ్యానికి హాని ఉండదని అందరూ భావిస్తారు. గ్యాస్ మండే సమయంలో హానికర వాయువులు వెలువడటం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
Published : November 11, 2026 at 8:08 PM IST
గతంలో కట్టేల పొయ్యి మీద వంట చేస్తుంటే, దాన్నుంచి వచ్చే పొగ మహిళల ఆరోగ్యానికి ప్రమాదంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అందరి ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్లే కనిపిస్తున్నారు. దీని నుంచి ఎలాంటి పొగ రాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా హాని కలగదని పలువురు భావిస్తుంటారు. నిజానికి వంట చేస్తున్న సమయంలో గ్యాస్ నుంచి హానికర వాయువులు వెలువడతాయి. అవి ఆహార పదార్థాలను వేయిస్తున్నప్పుడు నూనెలు వేడెక్కి సూక్ష్మధూళి కణాలు గాలిలో కలుస్తాయి. అదే చిన్న వంటగదులు, గాలి బయటకు వెళ్లే మార్గం లేని అపార్ట్మెంట్లలో ఈ కాలుష్యం అక్కడే పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. మరి ఆ వంటింట్లో గ్యాస్ మంట నుంచి వచ్చే వాయువు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలేంటి? మరి వాటి నుంచి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి?
ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటంటే?
- వంట పొగలోని సూక్ష్మ కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి లోతుగా ప్రవేశించి రక్త ప్రవాహంలోకి చేరే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ఈ కారణంగా శరీరంలోని వివిధ అవయవాలపై ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో ఈ కాలుష్యానికి గురైతే దగ్గు, ఆయాసం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.
- గృహ వాయు కాలుష్యంతో సంభవిస్తున్న మరణాల్లో గుండె సంబంధిత వ్యాధుల వాటా 32 శాతం, పక్షవాతం 23 శాతం, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు 21 శాతం, దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధీ (సీఓపీడీ) 19 శాతంగా ఉన్నట్లు డబ్ల్యూహెచ్వో గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
- ఇంటిని చక్కబెట్టాలన్నా, వంట చేయాలన్నా మహిళలే అన్ని బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఇక చిన్నారుల తల్లుల దగ్గరే ఉండటం, వంటగదిలో సమయం గడపడం వల్ల వారికీ ముప్పు తప్పట్లేదు. మరి ముఖ్యంగా న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పరిష్కార మార్గాలేంటి?
- వంట చేసేటప్పుడు కిటికీలు ఓపెన్ చేసి ఉంచడం మంచిది. అయితే బయట గాలిలో దుమ్ము, పొగ ఎక్కువుంటే పరిస్థితికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- వంటగదిలో కిటికీ ఉంటే సరిపోదు. బయటిగాలి లోపలికి వచ్చి, వంట సమయంలో ఏర్పడే కాలుష్య గాలి బయటకు వెళ్లేలా ఏర్పట్లుండాలి. వీలైతే ఎదురెదురుగా కిటికీలు లేదా కిటికీ, తలుపులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- వంటగదిలో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మరో మంచిమార్గం. దాన్ని గదిలోని గాలిని నేరుగా బయటకు పంపేలా అమర్చాలి. చిమ్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆవిరి, పొగ, కాలుష్య కారకాలను మూలం దగ్గరే తొలగించవచ్చు.
- వంట చేస్తున్నంతసేపు చిమ్నీ లేదా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ వేసి ఉంచాలి. వంట పూర్తయ్యాక 10 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు చిమ్నీని ఆన్లో ఉంచాలని అమెరికా పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ సూచిస్తోంది.
- నూనెలు పొగలు వచ్చేంతవరకు వేడి చేయవద్దు. వండేటప్పుడు పాత్రలపై మూతలు పెట్టాలి. వంట సమయంలో కిటికీలు, వెంటిలేటర్లు తెరిచి ఉంచాలి.
- వీలైనంత వరకు స్టవ్ వెనక బర్నర్లను ఉపయోగిస్తే చిమ్నీ కాలుష్యాన్ని సమర్థంగా పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చిమ్నీ ఫిల్టర్లను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి.
పీఎం 2.5, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్తో శ్వాసనాళాలు సంకోచించి ఆస్తమా సమస్య తీవ్రం కావచ్చు. దీర్ఘకాలం వంట పొగ పీల్చడం వల్ల క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్, సీఓపీడీ వంటి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతుంది. అతిసూక్ష్మ ధూళికణాలు రక్తప్రసరణ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీయవచ్చు'' - రఘు, చీఫ్ ఇంజినీర్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు
అనారోగ్య ముప్పు
అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద నూనెలను వేడి చేయడం, గ్యాస్ దహనంతో పీఎం 10, పీఎం 2.5, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, వీఓసీ వంటి హానికర కాలుష్య కారకాలు వెలువడతాయి. ఇది దీర్ఘకాలంలో అనారోగ్యానికి దారితీస్తాయి. పొగతో దగ్గు, గొంతు మంట, ముక్కు దిబ్బడ, కళ్లలో మంట వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి.
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