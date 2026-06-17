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భార్యాభర్తలకు స్వీట్ ట్యాబ్లెట్ : పొద్దున్న ఒకసారి.. సాయంత్రం ఒకసారి..

- రోజూ కనీసం "సిక్స్‌ సెకండ్స్‌" ఛాలెంజ్​ ట్రై చేయాలంటున్న నిపుణులు!

Kiss Benefits
Kiss Benefits (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 3:39 PM IST

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"పొద్దున్న ఒకసారి.. సాయంత్రం ఒకసారి.. పర్వాలేదన్నారు పెద్దవాళ్లు..

యస్​ బాసూ.. కిస్​ బాసూ.."

ఇదీ.. ఓ తెలుగు సినీ కవి చేసిన ఉద్భోద.. హితబోధ.. ఫైనల్లీ కర్తవ్య బోధ!

పొద్దున నిద్రలేచింది మొదలు.. వర్క్​ ప్రెజర్​ బెత్తం పట్టుకొని తరుముతా ఉంటుంది. అందుకే కనీసం టిఫెన్​ కూడా చేయకుండా పరిగెడుతుంటారు చాలామంది.

ఇది.. లాంగ్​ టర్మ్​లో లైఫ్​లో లైఫే లేకుండా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు రిలేషన్​ షిప్ ఎక్స్​పర్ట్స్.

క్రమంగా.. పర్సనల్​ హెల్త్​తోపాటు, రిలేషన్​ హెల్త్​ కూడా గట్టిగానే దెబ్బతింటుందని, రిపేర్​ చేయలేనంత స్థాయికి కూడా వెళ్లిపోగలదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అక్కడిదాకా వెళ్లకుండా ఉండాలంటే, ముందు జాగ్రత్తగా డైలీ కనీసం ఓ ట్యాబ్​లెట్​ వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు! ఒకటి కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటామంటే.. భేషుగ్గా తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు!!

అది కిస్​ ట్యాబ్లెట్ అనే సంగతి ఈపాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది!

కానీ.. అర్థమైతే సరిపోదు, టైమ్​ టూ టైమ్​ పక్కాగా తీసుకోవాలని, తగినంత టైమ్​ తీసుకొని మరి ఆ ట్యాబ్​లెట్​ వేసుకోవాలి సూచిస్తున్నారు.

ఏదో జస్ట్​లైక్​ దట్ కాకుండా.. ముద్దు అనేది ముద్దుగా ఉండాలంటే తక్కువలో తక్కువ.. కనీసం 6 సెకన్లకు పైన ఉండాలట.

అలాగని "రోబో" సినిమాలో రజనీకాంత్​ టైపులో ముద్దు పెడుతూ కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్​ చేయకండి. మైండ్​లో మల్టీ టాస్కింగ్​ చేయకండి. మధురమైన సందర్భంలో.. అసందర్భ ప్రేలాపనలాగా ఆఫీసు కొలిగ్​ నుంచి వసూలు చేయాల్సిన పాత బాకీల గురించి థింక్​ చేయకండి.

చక్కగా ఫీలవ్వండి.. ఆస్వాదించండి.. దీనివల్ల భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడడంతోపాటు వ్యక్తిగతంగా ఇద్దరి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.

ముద్దే మహా భాగ్యమోయీ :

బాడీలో బుల్లెట్​ ట్రైన్​లా పరిగెడుతున్న బ్లడ్​ ఫ్లోను.. ఇన్​స్టంట్​గా కూల్​ చేసే సిస్టమ్​ ముద్దు!

ప్రెజర్​ను పుట్టించే కార్టిసోల్ హార్మోన్​ను మెడబట్టి, గేటు అవతలికి గెంటేస్తుంది.

హ్యాపీ హార్మోన్స్​ ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్, సెరోటోనిన్ గోదారి వరదలా, కృష్ణమ్మ నురగలా ఉప్పొంగుతాయి.

అంతేకాదు.. కిస్​ అద్దిరిపోయే వర్కవుట్!

అవును.. గాఢంగా సుదీర్ఘంగా చుంబిస్తే ఏకంగా 24 కేలరీలు కరిగి నీరైపోతాయి! ఏకంగా అర కిలోమీటరు నడిచిన దానితో సమానం!!

సెకన్ల నుంచి నిమిషాల వరకు కొనసాగిన ముద్దును బట్టి కెలరీలు బర్న్​ అవుతుంటాయి.

ఇద్దరూ ప్రేమతో, మోహంతో గాఢమైన కిస్​లో ఇన్వాల్వ్​ అయినప్పుడు బాడీ మెటబాలిజం రేటు డబుల్​ అవుతుంది.

ఈ టైమ్​లో ముఖంలో 24 నుంచి 34 వరకు కండరాలు ఫుల్​ ఎనర్జిటిక్​గా యాక్టివ్‌ అవుతాయి. ముఖంపై ముడతలు రాకుండా చర్మాన్ని టైట్‌నింగ్​ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్​ చేస్తాయి

ఆఫీస్ ఒత్తిడి దూది పింజలా ఎగిరిపోద్ది. మెండ్ రిసార్ట్​ రేంజ్​లో రిలాక్స్​ అయిపోద్ది

సెల్ఫ్-ఎస్టీమ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ డెవల్​ అవుతుంది

బ్లడ్​ ఫ్లో మెరుగు పడుతుంది.. బీపీ హోల్డ్​ అవుతుంది

సాలిడ్​ సిమెంట్​ :

అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య రిలేషన్​ సాలిడ్​ సిమెంట్​తో నిర్మించిన బిల్డింగ్​ అవుతుంది

ఇద్దరిమధ్యా నమ్మకం, ప్రేమ మరింతగా పెరుగుతూ పోతాయి

పార్ట్​నర్​ కౌగిలి, హృదయం.. ఈ ప్రపంచంలోనే సేఫెస్ట్​ జోన్​గా ఫీలవుతారు

అందుకే ఈ ట్యాబ్లెట్స్​ పూటకోటి పుచ్చుకోండి.. ఇచ్చుకోండి

సైడ్​ ఎఫెక్ట్స్​ అస్సలే ఉండవు..!

లైఫ్​ లాంగ్​ వేసుకోవచ్చు..!!

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