భార్యాభర్తలకు స్వీట్ ట్యాబ్లెట్ : పొద్దున్న ఒకసారి.. సాయంత్రం ఒకసారి..
- రోజూ కనీసం "సిక్స్ సెకండ్స్" ఛాలెంజ్ ట్రై చేయాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 17, 2026 at 3:39 PM IST
"పొద్దున్న ఒకసారి.. సాయంత్రం ఒకసారి.. పర్వాలేదన్నారు పెద్దవాళ్లు..
యస్ బాసూ.. కిస్ బాసూ.."
ఇదీ.. ఓ తెలుగు సినీ కవి చేసిన ఉద్భోద.. హితబోధ.. ఫైనల్లీ కర్తవ్య బోధ!
పొద్దున నిద్రలేచింది మొదలు.. వర్క్ ప్రెజర్ బెత్తం పట్టుకొని తరుముతా ఉంటుంది. అందుకే కనీసం టిఫెన్ కూడా చేయకుండా పరిగెడుతుంటారు చాలామంది.
ఇది.. లాంగ్ టర్మ్లో లైఫ్లో లైఫే లేకుండా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు రిలేషన్ షిప్ ఎక్స్పర్ట్స్.
క్రమంగా.. పర్సనల్ హెల్త్తోపాటు, రిలేషన్ హెల్త్ కూడా గట్టిగానే దెబ్బతింటుందని, రిపేర్ చేయలేనంత స్థాయికి కూడా వెళ్లిపోగలదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అక్కడిదాకా వెళ్లకుండా ఉండాలంటే, ముందు జాగ్రత్తగా డైలీ కనీసం ఓ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు! ఒకటి కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటామంటే.. భేషుగ్గా తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు!!
అది కిస్ ట్యాబ్లెట్ అనే సంగతి ఈపాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది!
కానీ.. అర్థమైతే సరిపోదు, టైమ్ టూ టైమ్ పక్కాగా తీసుకోవాలని, తగినంత టైమ్ తీసుకొని మరి ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి సూచిస్తున్నారు.
ఏదో జస్ట్లైక్ దట్ కాకుండా.. ముద్దు అనేది ముద్దుగా ఉండాలంటే తక్కువలో తక్కువ.. కనీసం 6 సెకన్లకు పైన ఉండాలట.
అలాగని "రోబో" సినిమాలో రజనీకాంత్ టైపులో ముద్దు పెడుతూ కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయకండి. మైండ్లో మల్టీ టాస్కింగ్ చేయకండి. మధురమైన సందర్భంలో.. అసందర్భ ప్రేలాపనలాగా ఆఫీసు కొలిగ్ నుంచి వసూలు చేయాల్సిన పాత బాకీల గురించి థింక్ చేయకండి.
చక్కగా ఫీలవ్వండి.. ఆస్వాదించండి.. దీనివల్ల భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడడంతోపాటు వ్యక్తిగతంగా ఇద్దరి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.
ముద్దే మహా భాగ్యమోయీ :
బాడీలో బుల్లెట్ ట్రైన్లా పరిగెడుతున్న బ్లడ్ ఫ్లోను.. ఇన్స్టంట్గా కూల్ చేసే సిస్టమ్ ముద్దు!
ప్రెజర్ను పుట్టించే కార్టిసోల్ హార్మోన్ను మెడబట్టి, గేటు అవతలికి గెంటేస్తుంది.
హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్, సెరోటోనిన్ గోదారి వరదలా, కృష్ణమ్మ నురగలా ఉప్పొంగుతాయి.
అంతేకాదు.. కిస్ అద్దిరిపోయే వర్కవుట్!
అవును.. గాఢంగా సుదీర్ఘంగా చుంబిస్తే ఏకంగా 24 కేలరీలు కరిగి నీరైపోతాయి! ఏకంగా అర కిలోమీటరు నడిచిన దానితో సమానం!!
సెకన్ల నుంచి నిమిషాల వరకు కొనసాగిన ముద్దును బట్టి కెలరీలు బర్న్ అవుతుంటాయి.
ఇద్దరూ ప్రేమతో, మోహంతో గాఢమైన కిస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు బాడీ మెటబాలిజం రేటు డబుల్ అవుతుంది.
ఈ టైమ్లో ముఖంలో 24 నుంచి 34 వరకు కండరాలు ఫుల్ ఎనర్జిటిక్గా యాక్టివ్ అవుతాయి. ముఖంపై ముడతలు రాకుండా చర్మాన్ని టైట్నింగ్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి
ఆఫీస్ ఒత్తిడి దూది పింజలా ఎగిరిపోద్ది. మెండ్ రిసార్ట్ రేంజ్లో రిలాక్స్ అయిపోద్ది
సెల్ఫ్-ఎస్టీమ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ డెవల్ అవుతుంది
బ్లడ్ ఫ్లో మెరుగు పడుతుంది.. బీపీ హోల్డ్ అవుతుంది
సాలిడ్ సిమెంట్ :
అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య రిలేషన్ సాలిడ్ సిమెంట్తో నిర్మించిన బిల్డింగ్ అవుతుంది
ఇద్దరిమధ్యా నమ్మకం, ప్రేమ మరింతగా పెరుగుతూ పోతాయి
పార్ట్నర్ కౌగిలి, హృదయం.. ఈ ప్రపంచంలోనే సేఫెస్ట్ జోన్గా ఫీలవుతారు
అందుకే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ పూటకోటి పుచ్చుకోండి.. ఇచ్చుకోండి
సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అస్సలే ఉండవు..!
లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవచ్చు..!!