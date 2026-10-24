మార్కెట్లో అవకాడో క్రేజ్! - గుజ్జును ఎందులోనైనా కలిపి తినొచ్చంటున్న నిపుణులు
Health Benefits of Avocados : మంచి కొవ్వులు, పీచు పదార్థాలతో నిండిన గుడ్డులాంటి పండే అవకాడో. ఈ పండు గుజ్జును ఎందులోనైనా కలుపుకొని తినొచ్చు అని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 8:07 PM IST
Avocado Fruit Health Benefits : చూడగానే ఆకట్టుకునే రూపం లేదు. నోరూరించే కమ్మటి వాసనలు అసలే రావు. మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే రుచి కూడా ఉండదు. అయినా కూడా అవకాడో ఖరీదైన పండే. అసలు దీనికింత క్రేజ్ ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్యాన్నిచ్చే సూపర్ ఫ్రూట్. ప్రస్తుతం మన మార్కెట్లో అవకాడో బాగా కనిపిస్తోంది. కూరగాయల మాదిరిగానే ఆటోల్లో కుప్పలుగా పోసి విక్రయిస్తున్నారు. గతంలో అయితే దిగుమతి చేసుకుంటేనే తినే అవకాశం ఉండటంతో ధర ఆకాశాన్నంటేది. ఒకటి రూ.200కు కూడా విక్రయించిన రోజులున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు రూ.100కు నాలుగు కూడా ఇస్తున్నారు. చాలా మందికి ఈ పండు కొత్త కావడంతో దీని నాణ్యత, తినే విషయాలు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరీ ఈ పండు గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏమిటి ఈ పండు?
మంచి కొవ్వులు, పీచు పదార్థాలతో నిండిన గుడ్డులాంటి పండే అవకాడో. లోపల ఉండే గుండ్రటి గింజ చుట్టూ వెన్నలాంటి గుజ్జు ఉంటుంది. అందుకే తెలుగులో వెన్నపండు అంటారు.
ఎలా తినాలి, ఎందులో వేసుకోవచ్చు
ఈ పండు గుజ్జును ఎందులోనైనా కలుపుకొని తినొచ్చు అని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. సలాడ్లు, స్మూతీలు, శాండ్విచ్లు ఏమి లేకపోతే ఆ గుజ్జును నేరుగా తినేయొచ్చు. తినే కొద్దీ రుచిగా అనిపిస్తుంది. బర్గర్లలో బన్నుల మధ్య ఎక్కువగా వాడతారు. పాశ్చాత్య ఆహారంలో ఇది ఓ భాగం. మాంసాహార కూరల్లో గ్రేవీ కోసం కూడా దీని గుజ్జుని వినియోగిస్తారు.
ఇలా ఎంచుకోండి
- కాయ పక్వానికి రాకముందే తెంపిదే తినలేం. గుజ్జు రబ్బరులా లేకపోతే నీటి తడితో తినేందుకు పనికిరాదు.
- మొత్తగా ఉన్న కాయ కొనొద్దు.
- మరీ జామకాయలా గట్టిగా ఉంటే కొన్నాక రెండు, మూడు రోజుల తర్వాత తినొచ్చు.
- నల్లటి మచ్చ ఉన్నది తీసుకోవద్దు.
- కొన్ని కాయలు పక్వానికి వచ్చినా పచ్చగా ఉంటాయి. మరికొన్ని ముదురు ఆకుపచ్చగా, నలుపు రంగులోకి మారుతాయి. అందుకే రంగుకంటే కాయను చేతితో పట్టుకొని సైజుకు తగ్గ బరువుందా? లోన గుజ్జు గట్టిగా ఉందా? అని చూడాలి.
- కాయ రంగు ఆకుపచ్చగా ఉన్నవైనా, నల్లవైనా రెండూ మంచివే.
- గుజ్జు లేత ఆకుపచ్చ, లేత పసుపు రంగు కలగలిసినట్లు ఉంటుంది. నల్లగా ఉంటే తినొద్దు.
మన దేశంలోనూ ఆదరణ
అవకాడోను ఇండియాలో గతంలో ఎక్కువగా పట్టించుకునేవారు కాదు. అంతర్జాతీయంగానూ ఆదరణ లభిస్తుండటంతో కూర్గ్, మైసూర్ (కర్ణాటక), నీలగిరి కొండలు (తమిళనాడు), కేరళంలోని కొండ ప్రాంతాల కాఫీ తోటల్లో అంతరపంటగా వేస్తూ, ఇప్పుడు వాణిజ్య పంటగా మార్చుకున్నారు. విత్తనంతో చెట్టు ఆరేళ్లకు కోతకొస్తుంది. అంటుకట్టే పద్ధతిలో అయితే రెండు, మూడేళ్లలోనే కోతకొస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తున్నట్లు హోల్సేల్ వ్యాపారులు పేర్కొన్నారు. ముంబయికి వచ్చిన కంటెయినర్లను హైదరాబాద్కు వేకువజామునే వచ్చేలా పంపిస్తారు. ప్యాకింగ్తో వచ్చే కాయల్ని వ్యాపారులకు విక్రయిస్తారు. మూడు, నాలుగేళ్ల కిందట నగరంలో పెద్ద హోటళ్లు ఎక్కువగా కొనేవని, ఇప్పుడు సామాన్యులూ కొంటున్నారని వ్యాపారులు వివరించారు.
పరిశోధన ఏం చెబుతోంది?
ఐకార్ పరిధిలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ (ఐఐహెచ్ఆర్ ) - బెంగళూరు అవకాడోపై విస్తృత పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు చేసి పలు విషయాలు వెల్లడించింది.
గుండె జబ్బులు తగ్గింపు : గుజ్జులో మంచి కొవ్వులు పుష్కలం. రక్తనాళాల్లో చెడుకొవ్వుకు తగ్గించి మంచి కొవ్వు ఉండేలా చేసి గుండె జబ్బులు తగ్గిస్తుంది.
పోషకాలు : తినే ఆహారంలోని విటమిన్లు ఒంటికి పట్టేలా అవకాడోలోని సహజ కొవ్వులు సహాయపడతాయి.
బరువు నియంత్రణ : 100 గ్రాముల గుజ్జులో 7 గ్రాముల పీచు ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా అనిపించి మరే ఇతర ఆహారం తీసుకోబుద్ధి కాదు. ఫలితంగా బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
చక్కెర స్థాయి : ఇందులో కార్బొహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువ. మధుమేహం ఉన్నవారు ఎంచక్కా తినొచ్చు. చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.
పిల్లలకు మేలు : ఇందులోని కెరోటినాయిడ్స్ కంటిచూపును మెరుగుపరుస్తాయి. చిన్నపిల్లలకు చాలా మంచిది.
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