Green Chicken Curry
Green Chicken Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:44 AM IST

Hariyali Chicken Curry : ఆదివారం వచ్చిదంటే చాలా మంది నాన్​వెజ్ తినడానికి ఇష్టపడతారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల మాంసాహార వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ చికెన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఇలా హైదరాబాదీ స్టైల్లో గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Green Chicken Curry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో ( 500 గ్రాములు)
  • అల్లం ముక్కలు - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 16
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 4
  • బిర్యానీఆకు -1
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
Green Chicken Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, పదిహేను పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో రెండు అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన పదహారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, అర కప్పు పెరుగు, పదమూడు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ పేస్టును చికెన్​లో వేయాలి. అదేవిధంగా అర చెక్క నిమ్మరసం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Green Chicken Curry
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా, రెండు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఒక కప్పు సన్నగా తరిగి ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కలపి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
Green Chicken Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Green Chicken Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

