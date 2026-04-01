హనుమాన్ జయంతికి "ఆంజనేయ వడలు" - ఇలా చేసి స్వామికి నైవేద్యం పెట్టండి!
Published : April 1, 2026 at 2:53 PM IST
Hanuman Jayanthi Special Vada Recipe : ఏటా చైత్ర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజున "హనుమాన్ జయంతి"ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 2, గురువారం రోజు హనుమాన్ జన్మదినోత్సవం వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది స్వామి వారికి తమలపాకుల దండ, వడమాల వంటివి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. వడమాల అనగా మినప్పప్పుతో చేసిన గారెలు/వడలు. అయితే, హనుమంతునికి ఇష్టమైన వడలను ఈసారి ఎప్పటిలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, తమిళనాడు స్పెషల్ "ఆంజనేయ వడలు".
నార్మల్గా మినప్పప్పుతో చేసుకునే వడలు ఉబ్బి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. కానీ, ఈ ఆంజనేయ వడలు మాత్రం కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇవి నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఆంజనేయ వడలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - రెండు కప్పులు
- మిరియాలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- బటర్ లేదా నూనె - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినప్పప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను పోసి 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగని, మరీ ఎక్కువసేపు పప్పును నానబెట్టుకోవద్దు.
- ఒకవేళ మినప్పప్పు ఎక్కువగా నానినట్లయితే వడలు పొంగుతూ పర్ఫెక్ట్గా రావు అని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మినప్పప్పును 20 నుంచి 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నాక చుక్క లేకుండా వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులోనే మిరియాలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని చుక్క నీరు వేయకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అలా రుబ్బుకున్న పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కరిగించిన బటర్ లేదా నూనె వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా అందులో ఇంగువ వేసి మరోసారి పిండి మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది బరకగా, గట్టిగా చలిమిడి ముద్దలా ఉండాలి. అప్పుడే ఆంజనేయ వడలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
- ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పప్పు పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు ఓ కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లో పరుచుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న ఓ పిండి ఉండను క్లాత్ మీద ఉంచి రౌండ్గా వెడల్పుగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని మధ్యలో రంధ్రం పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఓ రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న వాటిని వెంటనే నూనెలో వేయకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు గాలికి ఆరనిచ్చి ఆ తర్వాత చేతితో నెమ్మదిగా తీసి కాగుతున్న ఆయిల్లో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండువైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీకు క్లాత్ మీద చేయడం రాకపోతే బటర్ పేపర్ మీద లైట్గా నూనె అప్లై చేసి అయినా చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసినా రెండు మూడు నిమిషాలు గాలికి ఆరనిచ్చి ఆపై వేయించుకోవాలి.
- ఇలా అన్ని వడలు చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, తమిళనాడు స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఆంజనేయ వడలు" రెడీ అవుతాయి!
- నెక్ట్స్ మందంగా ఉండే తెల్ల దారం తీసుకుని దానికి కాస్త పసుపు రాసుకోవాలి.
- ఈ వడలను లెక్క ప్రకారం ఆ దారంలోకి గుచ్చుకుని స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేయండి. ఇక ఈ వడలు 15 రోజుల పాటు క్రంచీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!
