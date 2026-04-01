హనుమాన్ జయంతికి "ఆంజనేయ వడలు" - ఇలా చేసి స్వామికి నైవేద్యం పెట్టండి!

HANUMAN JAYANTHI SPECIAL RECIPE
Published : April 1, 2026 at 2:53 PM IST

Hanuman Jayanthi Special Vada Recipe : ఏటా చైత్ర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజున "హనుమాన్ జయంతి"ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 2, గురువారం రోజు హనుమాన్ జన్మదినోత్సవం వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది స్వామి వారికి తమలపాకుల దండ, వడమాల వంటివి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. వడమాల అనగా మినప్పప్పుతో చేసిన గారెలు/వడలు. అయితే, హనుమంతునికి ఇష్టమైన వడలను ఈసారి ఎప్పటిలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, తమిళనాడు స్పెషల్ "ఆంజనేయ వడలు".

నార్మల్​గా మినప్పప్పుతో చేసుకునే వడలు ఉబ్బి సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. కానీ, ఈ ఆంజనేయ వడలు మాత్రం కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇవి నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఆంజనేయ వడలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - రెండు కప్పులు
  • మిరియాలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్ర - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బటర్ లేదా నూనె - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

ఆంజనేయుడు మెచ్చే "బెల్లం అప్పాలు" - రేపు స్వామి జయంతి వేళ ఇలా చేసి నైవేద్యంగా పెట్టండి!

మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినప్పప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను పోసి 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగని, మరీ ఎక్కువసేపు పప్పును నానబెట్టుకోవద్దు.
  • ఒకవేళ మినప్పప్పు ఎక్కువగా నానినట్లయితే వడలు పొంగుతూ పర్ఫెక్ట్​గా రావు అని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మినప్పప్పును 20 నుంచి 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నాక చుక్క లేకుండా వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులోనే మిరియాలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని చుక్క నీరు వేయకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అలా రుబ్బుకున్న పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కరిగించిన బటర్ లేదా నూనె వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో ఇంగువ వేసి మరోసారి పిండి మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది బరకగా, గట్టిగా చలిమిడి ముద్దలా ఉండాలి. అప్పుడే ఆంజనేయ వడలు పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పప్పు పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు ఓ కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లో పరుచుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న ఓ పిండి ఉండను క్లాత్​ మీద ఉంచి రౌండ్​గా వెడల్పుగా స్ప్రెడ్​ చేసుకుని మధ్యలో రంధ్రం పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఓ రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకున్న వాటిని వెంటనే నూనెలో వేయకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు గాలికి ఆరనిచ్చి ఆ తర్వాత చేతితో నెమ్మదిగా తీసి కాగుతున్న ఆయిల్​లో వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండువైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని వేయించుకోవాలి.
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీకు క్లాత్​ మీద చేయడం రాకపోతే బటర్​ పేపర్​ మీద లైట్​గా నూనె అప్లై చేసి అయినా చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసినా రెండు మూడు నిమిషాలు గాలికి ఆరనిచ్చి ఆపై వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా అన్ని వడలు చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, తమిళనాడు స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఆంజనేయ వడలు" రెడీ అవుతాయి!
  • నెక్ట్స్ మందంగా ఉండే తెల్ల దారం తీసుకుని దానికి కాస్త పసుపు రాసుకోవాలి.
  • ఈ వడలను లెక్క ప్రకారం ఆ దారంలోకి గుచ్చుకుని స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేయండి. ఇక ఈ వడలు 15 రోజుల పాటు క్రంచీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

బియ్యంతో "పొంగలి" రొటీన్ - వెరైటీగా ఈ 'ప్రసాదాన్ని' ట్రై చేయండి! - రుచి అద్భుతం!

నిమ్మ, చింతపండు పులిహోర రొటీన్ - "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" చేయండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్!

