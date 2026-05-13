అరుదైన పక్షిని చూడాలనుకుంటే 'హంటా వైరస్' మింగేసింది - వెలుగులోకి ఆసక్తికర విషయాలు!

క్రూయిజ్ షిప్​లో హంటా వైరస్ - వ్యాప్తికి కారణాలివే!

Published : May 13, 2026 at 8:52 AM IST

Hantavirus : కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని ఎంతగా భయపెట్టిందో తెలిసిందే. ఆ ప్రభావంతో వైరస్ అనే పదం వినిపిస్తే చాలు! గడగడలాడిపోతున్నారు. తాజాగా ఓ పర్యటక క్రూయిజ్​లో "హంటా వైరస్" కారణంగా పలువురు మృతి చెందారు. అసలు ఈ వైరస్ ఎక్కడ పుట్టింది? షిప్​లోకి ఎలా వచ్చింది? ఎలా వ్యాపించిందో తెలుసా? ఈ వైరస్ వ్యాప్తికి ఓ పక్షిశాస్త్ర వేత్త (ఆర్నిథాలజిస్ట్‌) ఆసక్తి కారణం అని తేలింది.

డచ్‌ దేశస్థుడు, ఆర్నిథాలజిస్ట్‌ లియో షిల్పెరూర్డ్‌ అరుదైన పక్షులను అధ్యయనం చేస్తుంటారు. పక్షుల పరిరక్షణ, వాటి నివాసాలు, ఆహారపు అలవాట్లు, వలసలను చాలా దగ్గరగా పరిశీలిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అరుదైన పక్షులను నేరుగా గమనించడానికి లియో, తన భార్య మిర్జామ్​తో కలిసి ఐదు నెలల పాటు దక్షిణ అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లారు.

ఈ సందర్భంగా మార్చి 27న అర్జెంటీనాలోని ఉషువాయా నగర శివార్లలో ఉన్న భారీ డంపిగ్‌యార్డ్‌ వద్దకు వెళ్లి "డార్విన్ కారకారా" పక్షిని చూడడం కోసం గంటల తరబడి ఎదురుచూశాడు. డంపింగ్ యార్డులో కుళ్లిపోయిన వ్యర్థాల మధ్య ఎక్కువ సమయం గడిపాడు. నాలుగు రోజుల తర్వాత భార్యాభర్తలిద్దరూ 100కి పైగా ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఎంవీ హోండియస్‌ నౌకలోకి ఎక్కారు. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 6న జ్వరం, తలనొప్పి, కడుపునొప్పి, విరేచనాల కారణంగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన లియో ఐదు రోజుల తర్వాత నౌకలోనే కన్నుమూశాడు.

షిప్ ఏప్రిల్ 24న సెయింట్ హెలెనా ద్వీపం చేరడంతో లియో భార్య మిర్జామ్ భర్త మృతదేహాన్ని దక్షిణాఫ్రికా మీదుగా నెదర్లాండ్స్‌కు తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించింది. ప్రయాణం మధ్యలోనే ఆమె ఆరోగ్యం కూడా విషమించింది. విమానాశ్రయంలోనే కుప్పకూలి, మరుసటి రోజు మరణించింది. మే4న వారికి చేసిన పరీక్షల్లో హంటా వైరస్‌ వెలుగు చూసింది. ఈ వైరస్ కారణంగానే దంపతులిద్దరూ మృతిచెందారని అధికారులు ధ్రువీకరించుకున్నారు. కాగా, అర్జెంటీనాలో డంపింగ్ యార్డులో పక్షి కోసం గంటల తరబడి ఎదురుచూడడం వల్ల అక్కడ ఎలుకల రెట్టల నుంచి వచ్చే ఒకరకమైన దుర్గంధాన్ని పీల్చడంతో వైరస్ ప్రవేశించి ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆ వైరస్‌ కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రాణాంతకంగా మారిందని, నౌకలోని ప్రయాణికుల్లో మొదట లియో, ఆ తర్వాత అతడి భార్య, ఇతర ప్రయాణికులు ఈ వైరస్‌ బారిన పడ్డారని వెల్లడించారు.

నౌకలో ఎనిమిది మందికి హంటా వైరస్‌ సోకినట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) గుర్తించింది. నౌకలో 23 దేశాలకు చెందిన 146 మంది ప్రయాణిస్తుండగా వైరస్ బారిన పడి ముగ్గురు మృతి చెందారు.

నౌక స్పెయిన్‌లోని క్యానరీ దీవుల వద్దకు చేరడంతో వైరస్‌ సోకని 94 మంది ప్రయాణికులు, సిబ్బందిని అధికారులు ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా స్వదేశాలకు తరలించారు. నౌకను నెదర్లాండ్స్‌కు పంపించి బాధితులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు.

