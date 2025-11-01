సండే స్పెషల్ "చికెన్ హండి" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెసిపీ!

ETV Bharat / offbeat

Handi Chicken Making in Telugu : సండే వచ్చిదంటే చాలా ఇండ్లలో నాన్​వెజ్ తప్పక ఉండాల్సిందే! ఇందులో చికెన్ తప్పనిసరి. వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే రోటీన్​కి భిన్నంగా ఇలా రెస్టారెంట్​ స్టైల్లో చికెన్ హండి చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి చికెన్ హండి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Chicken Handi
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - 200 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కసూరి మెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Chicken Handi
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
Chicken Handi
కారం (Getty Images)
  • ఇందులోనే టమోటా ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న అర కిలో చికెన్ వేసి కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Chicken Handi
పెరుగు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా 200 గ్రాముల పెరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత మూతపెట్టి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్​ క్రీమ్ వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
Chicken Handi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘులాడే చికెన్ హండి మీ ముందుటుంది!
  • వేడివేడి చికెన్​ హండి రైస్, చపాతీ, పుల్కా, నాన్, రోటీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది!

