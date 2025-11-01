సండే స్పెషల్ "చికెన్ హండి" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెసిపీ!
చికెన్తో ఇలా కర్రీ చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 12:36 PM IST
Handi Chicken Making in Telugu : సండే వచ్చిదంటే చాలా ఇండ్లలో నాన్వెజ్ తప్పక ఉండాల్సిందే! ఇందులో చికెన్ తప్పనిసరి. వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే రోటీన్కి భిన్నంగా ఇలా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ హండి చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి చికెన్ హండి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లో తింటే ఆ మజానే వేరు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - 200 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కసూరి మెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే టమోటా ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న అర కిలో చికెన్ వేసి కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా 200 గ్రాముల పెరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత మూతపెట్టి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేయాలి.
- ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘులాడే చికెన్ హండి మీ ముందుటుంది!
- వేడివేడి చికెన్ హండి రైస్, చపాతీ, పుల్కా, నాన్, రోటీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది!
"క్యాబేజీ ఫ్రై" ఇలా చేస్తే ఎవరైనా నచ్చాల్సిందే! - ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా మళ్లీ కావాలంటారు!
పుల్లగా, కారంగా "కరివేపాకు పులుసు" - ఇలా చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!